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Trešdiena, 19. augusts, 2026 09:56

Vasarā aizvieto kolēģus un - pārstrādājas. Cik par to ir atbildīgs darba devējs?

OgreNet / Leta
Vasarā aizvieto kolēģus un - pārstrādājas. Cik par to ir atbildīgs darba devējs?
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
Trešdiena, 19. augusts, 2026 09:56

Vasarā aizvieto kolēģus un - pārstrādājas. Cik par to ir atbildīgs darba devējs?

OgreNet / Leta

Vasaras atvaļinājumu sezona daudziem darbiniekiem nozīmē arī lielāku darba apjomu. Jaunākā CV.lv aptauja liecina, ka 45% Latvijas darbinieku atvaļinājumu laikā aizvieto kolēģus, tādēļ viņu ikdienas darba slodze palielinās. 

Tomēr kolēģu došanās atvaļinājumā ne visiem nozīmē vairāk darba. 30% aptaujāto norāda, ka viņu darba apjoms saglabājas nemainīgs, lai gan darba vide kļūst mierīgāka. Savukārt 11% atzīst, ka vasaras periodā darba temps samazinās, ļaujot strādāt nesteidzīgāk. Vēl 14% šo laiku izmanto plānošanai un iepriekš nepadarīto darbu pabeigšanai.

Aptaujā iegūtie rezultāti liecina, ka vasaras atvaļinājumu ietekme uz darba slodzi lielā mērā ir atkarīga no tā, kā uzņēmumā tiek organizēta pienākumu nodošana un darbinieku aizvietošana. Ja atvaļinājumā esoša kolēģa pienākumi vienkārši tiek sadalīti pārējo komandas locekļu starpā, viena cilvēka prombūtne var nozīmēt ievērojami intensīvāku darba periodu citiem. 

“Atvaļinājumu plānošanā svarīgi domāt ne tikai par to, kurš un kad dosies atpūtā, bet arī to, kā tiks nodrošināta viņa pienākumu izpilde. Ja kolēģa atvaļinājums automātiski nozīmē lielāku slodzi pārējai komandai, ilgākā laika posmā tas var ietekmēt gan darbinieku motivāciju, gan darba kvalitāti,” norāda Linda Gribuste, CV-Online Recruitment Baltijas atlases vadītāja. 

Pēc viņas domām pārdomāta pienākumu nodošana palīdz novērst situāciju, kurā vasaras atvaļinājumu sezona kļūst par vienu no noslogotākajiem periodiem tiem darbiniekiem, kuri šajā laikā turpina strādāt. “Skaidras vienošanās, prioritāšu noteikšana un reālistiskas gaidas palīdz nodrošināt, ka viena darbinieka atvaļinājums nerada pārmērīgu slodzi pārējiem kolēģiem un neietekmē viņu labsajūtu un spēju atgūt spēkus,” piebilst Linda.

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