Līdzās ieteikumam braukt uz Turkalni (to var izdarīt arī ar sabiedrisko autobusu) un uzspēlēt lāzertagu, aktīvi atpūšoties dabā, vairāki komentētāji dalās ar savām idejām, ko skolēniem var piedāvāt vasaras dienās.
Janis Kalnins: "Nopērkat makšķeri un lai iet makšķerēt."
Violeta Incenberga norāda, ka vajag bērnam atrast kādu haltūru. "Tās tagad ir pieejamas. Malku skaldīt, krāmēt,, drīz sāksies ogu laiks."
Māris Bērziņš ir lakonisks - "Jāsēž bibliotēkā!"
Daina Kazaine saka, ka ir tik daudz ko darīt un vasara būs pat par īsu: "Ar draugiem uz mežīņu celt štābus utt, uz upi peldēt, džampāt, volīti, basīti uzsist, ar ričāgiem pa visu rajonu, ar dēlīšiem, skritulenēm, paslēpes, salkas, augstāk par zemi, gumijiņas, šūpoles, saulītes uz šūpolēm, makšķerēšana, saule, vējš, daba, monopols...ložņāšana pa visādiem šķūnīšīem, bēniņiem, pagrabiem, izpētes veikšnaa... oi, daudz, ko darīt, vasara par īsu būs."
Daži ogrēnieši padalās ar vairākām publiskām organizētām aktivitātēm -