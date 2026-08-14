Vasaras ogas visa gada garumā – šefpavāra padomi, kā gudri izmantot ogu sezonu

Kā ogas ilgāk saglabāt svaigas?
Pārnesot mājās svaigas ogas, cilvēki visbiežāk tās uzreiz nomazgā, lai tās jebkurā brīdī būtu gatavas ēšanai. Normunds Baranovskis gan vērš uzmanību: ja ogas paredzēts apēst tuvāko dienu laikā, tās nav ieteicams mazgāt uzreiz pēc iegādes vai novākšanas. Ogu dabīgais aizsargslānis palīdz tām ilgāk saglabāt svaigumu, tāpēc ogas ieteicams mazgāt tikai īsi pirms ēšanas.
Atnestās ogas nepieciešams pārlasīt un izvietot plašākā traukā vai uz paplātes, nevis atstāt cieši sakrautas maisiņā vai iepakojumā. Tas palīdzēs ogām ilgāk saglabāt svaigumu un kvalitāti. Ja starp tām ir kāda bojāta oga, tā var veicināt arī pārējo ogu ātrāku bojāšanos, tāpēc regulāra ogu pārlasīšana palīdzēs tās ilgāk saglabāt svaigas.
Saldēšana – labākais veids, kā saglabāt ogas ziemai
Sezonas ogas iespējams pagatavot dažādos veidos – tās var konservēt, vārīt ievārījumos, gatavot kompotus vai žāvēt. Tomēr, ja ogas vēlas saglabāt ziemai, šefpavārs iesaka tās saldēt. Gandrīz visas ogas var droši likt saldētavā, taču jāņem vērā, ka pēc atkausēšanas to tekstūra var mainīties.
Ja pirms saldēšanas ogas nepieciešams mazgāt, ļoti svarīgi tās rūpīgi nosusināt, lai uz ogām neveidotos lieks ledus un tās nesasaltu vienā masā. Šefpavārs iesaka ogas vispirms sasaldēt vienā kārtā uz paplātes un tikai pēc tam pārvietot atkārtoti aiztaisāmos (ZIP) maisiņos vai citos saldēšanai piemērotos traukos. Šāds paņēmiens palīdzēs izvairīties no ogu salipšanas un ļaus vēlāk ērti izmantot nepieciešamo daudzumu.
Tāpat ieteicams ogas sadalīt nelielās porcijās un uz iepakojuma norādīt tā saturu, jo pēc ilgākas uzglabāšanas saldētavā var būt grūti atcerēties, kas atrodas katrā maisiņā. Tikpat būtiski ir ogas pēc atkausēšanas atkārtoti nesaldēt, jo tas var negatīvi ietekmēt to kvalitāti, tekstūru un garšu.
Kā izmantot saldētas ogas?
Ne visas saldētās ogas pirms gatavošanas nepieciešams atkausēt. Piemēram, cepot plātsmaizes vai drumstalkūkas, ogas var izmantot uzreiz no saldētavas. Savukārt putrām, brokastu bļodām vai desertiem tās ieteicams lēnām atkausēt ledusskapī. Saldētas ogas ir lieliski piemērotas arī smūtijiem, ātri pagatavojamam ievārījumam vai dažādām mērcēm.
Turklāt ogu saldēšana sezonas laikā ir lielisks veids, kā saglabāt vasaras garšu arī gada aukstākajos mēnešos. Tieši vasaras sezonā ogas ir ne tikai visgaršīgākās, bet arī viegli pieejamas un izdevīgas. Tā ir arī iespēja izvēlēties vietējo audzētāju produkciju un baudīt ogas arī brīžos, kad tās vairs nebūs tik plaši pieejamas.
Pat nedaudz pārgatavojušās ogas var pārvērst gardos ēdienos
Ogas, kas vairs neizskatās tik svaigas un glītas kā tikko pēc novākšanas, joprojām ir lieliski piemērotas dažādu ēdienu pagatavošanai. No ogām var izvārīt ātru ievārījumu, ķīseli vai sīrupu, pagatavot mājās gatavotu limonādi, pievienojot piparmētras vai baziliku, izmantot smūtijos vai kokteiļos, kā arī pasniegt pie pankūkām, putras vai grauzdētas maizes.
Šefpavārs iesaka izmēģināt arī kādu senu, mūsdienās nedaudz piemirstu, taču ļoti gardu recepti – melleņu zupu ar klimpām. Tās pagatavošanai nepieciešamas vien piecas sastāvdaļas: mellenes, melleņu sula, cukurs, olas un milti. Vispirms pagatavo melleņu zupu – katliņā liek mellenes, pievieno melleņu sulu un cukuru, tad visu uzvāra. Tikmēr pagatavo klimpu mīklu – olas sakuļ ar cukuru un iegūtajā masā iemaisa miltus. Gatavo mīklu liek konditorejas maisiņā vai parastā plastmasas maisiņā ar nogrieztu stūri. Karstajā melleņu zupā lēnām izspiež nelielas klimpiņas un vāra 2-3 minūtes, līdz tās ir gatavas. Turklāt šo recepti iespējams pielāgot arī citām sezonas ogām.
Šefpavārs aicina biežāk izmantot ne tikai ierastās zemenes un mellenes, bet arī ogas, kuras uz mūsu galda nonāk arvien retāk, piemēram, ērkšķogas, jāņogas, upenes, lācenes un kazenes, kas ne tikai bagātina ēdienus ar izteiksmīgu garšu, bet ir arī vērtīgs vitamīnu un citu organismam nepieciešamo uzturvielu avots.