Piektdiena, 10.07.2026 12:50
Lija, Olivers, Olīvija
Piektdiena, 10.07.2026 12:50
Lija, Olivers, Olīvija
Piektdiena, 10. jūlijs, 2026 12:13

Vasarīgais laiks atgriežas - nedēļas nogale gaidāms saulains un silts laiks

LETA
Vasarīgais laiks atgriežas - nedēļas nogale gaidāms saulains un silts laiks
Foto: pexels.com
Piektdiena, 10. jūlijs, 2026 12:13

Vasarīgais laiks atgriežas - nedēļas nogale gaidāms saulains un silts laiks

LETA

Nedēļas nogalē Latvijā atgriezīsies vasarīgi silts laiks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Šodien Latvijā vēl vietām veidosies pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 18, plus 23 grādi. Arī sestdien iespējams lietus un dienā termometra stabiņš sasniegs vien plus 16, plus 20 grādu atzīmi.

Taču svētdien dienā kļūs siltāks un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 22, plus 26 grādi, savukārt pirmdien, kad pastiprināsies anticiklona ietekme, teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 25 grādiem, vietām sasniedzot plus 27, plus 28 grādus.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?