Šodien Latvijā vēl vietām veidosies pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 18, plus 23 grādi. Arī sestdien iespējams lietus un dienā termometra stabiņš sasniegs vien plus 16, plus 20 grādu atzīmi.
Taču svētdien dienā kļūs siltāks un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 22, plus 26 grādi, savukārt pirmdien, kad pastiprināsies anticiklona ietekme, teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 25 grādiem, vietām sasniedzot plus 27, plus 28 grādus.