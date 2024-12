Veram vaļā adventes kalendāru – šokolādes, kosmētikas vai varbūt alus? Kas atvēra pirmo kalendāra lodziņu?

Adventes kalendāri simbolizē gaidīšanu un cerību, atspoguļojot plašākas adventes tēmas kristīgajā tradīcijā. Daudziem tie joprojām ir lolota svētku svinību sastāvdaļa, apvienojot sezonas garīgo un svētku aspektu.

Izrādās, ka pirmais adventes kalendārs, tādu, kādu mēs to pazīstam šodien, radās 20. gadsimta sākumā Vācijā. Par tā izgudrotāju dēvē vācu iespiedēju Gerhardu Langu. Viņš iedvesmojies no kādas savas bērnības siltas tradīcijas, kad viņa māte šuvusi mazu kalendāru ar 24 kabatiņām. Katrā no tām bijis ielikts kāds mazs gardums.

G.Langs 1908. gadā sagatavoja un izstrādāja pirmo drukāto adventes kalendāru ar 24 maziem attēliem, kurus bērni varēja izgriezt. Pirmie kalendāri lielākoties attēloja kristiešu simboliku un reliģiskus attēlus.

Kādreiz šim Ziemassvētku gaidīšanas laikam bija cita nozīme - bez dāvanām. 20. gadsimta vidū arvien lielāku popularitāti ieguva ar šokolādi pildīti adventes kalendāri. Un tikai pēdējās desmitgadēs adventes kalendāri ir piedzīvojuši būtiskas pārvērtības, un mūsdienās ir pieejams plašs un daudzveidīgs kalendāru klāsts.

Daudzi zīmoli un uzņēmumi ir pieņēmuši adventes kalendārus kā mārketinga rīkus, veidojot piedāvājumu, kas piepildīts ar dažādiem mini produktiem, vīniem vai īpašiem ēdieniem.

Tas ir novedis pie reliģisko un laicīgo tradīciju sajaukšanās.

Piemēram, skaistumkopšanas adventes kalendāros ir pieejamas dažādu produktu mini versijas, piemēram, sejas krēmi, grims vai specifisku zīmolu produktu klāsts. Nereti svētku sezonai vadošie skaistumkopšanas zīmoli izgatavo unikālus produktus, kas paredzēti tikai konkrētajam adventes kalendāram. Līdzās aizvien populārākajiem šokolādes kalendāriem, arī citiem gardēžiem ir plašas izvēles iespējas, sākot no dažādām uzkodām, piemēram, siera līdz dzērieniem, kā piemēram, tēju un kafiju.

Vai zinājāt, ka padomāts ir pat par mājdzīvniekiem, un pat papagaiļiem ir pieejami adventes kalendāri, kuri piedāvā piemērotus kārumus putniem?

Un, protams, digitālajā laikmetā šodien tik daudzi no mums lieto tiešsaistes un dažādu lietotņu adventes kalendārus, kas piedāvā virtuālus iepreicinājumus, pildāmus tematiskus uzdevumus vai ikdienas iedvesmas ziņas.

Viens no skaistumkopšanas pārstāvju radītiem adventes kalendāriem šim - 2024. gadam, foto - blog.prettylittlething.com