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Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 19:35

Vēsturisks brīdis! Prezidents Edgars Rinkēvičs vienkopus sapulcinājis visus bijušos valsts vadītājus

OgreNet
Vēsturisks brīdis! Prezidents Edgars Rinkēvičs vienkopus sapulcinājis visus bijušos valsts vadītājus
Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Edgars Rinkēvičs
Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 19:35

Vēsturisks brīdis! Prezidents Edgars Rinkēvičs vienkopus sapulcinājis visus bijušos valsts vadītājus

OgreNet

Pašreizējais Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uz kopīgu tikšanos sapulcinājis visus septiņus (sevi ieskaitot) atjaunotās Latvijas Republikas prezidentus. Valsts vadītāja publicētais fotoattēls acumirklī iemantojis "vēsturiskas bildes" statusu.


Kopīgajā fotogrāfijā plecu pie pleca stāv (no kreisās puses): Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga, Valdis Zatlers, pašreizējais Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Andris Bērziņš, Egils Levits un Raimonds Vējonis. 

Līdztekus priekam par kādreizējo kolēģu un valsts līderu satikšanos, E. Rinkēvičs savā paziņojumā mudināja neaizmirst arī par citiem aktuāliem valsts sasniegumiem un drošību: "Atkalredzēšanās prieks ar bijušajiem prezidentiem, sūtam sirsnīgus sveicienus mūsu 3x3 basketbola zelta vīriem un lielu paldies Latvijas Armijai un NATO Francijas sabiedrotajiem par Latvijas gaisa telpas sargāšanu."

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