Videi un cilvēkam draudzīgs mājoklis gan ziemā, gan vasarā: padomi būvniecībai

Ilgtspējas ideja jau uz papīra

Ilgtspējas ideja ir jāieliek jau pašos mājas pamatos, proti, ēkas projektā, jo tās dizains, novietojums, mijiedarbība ar apkārtējo vidi, ietekmēs ēkas energoefektivitāti. Projektēšanā ir jāņem vērā arī saules iedarbība, dominējošie vēji un ainavas iezīmes. Ilgtspējīgs dizains nodrošinās ēkas izmantošanu ilgtermiņā, paredzot pielāgošanas iespējas atbilstoši nākotnes vajadzībām un samazinot nepieciešamību pēc būtiskas renovācijas vai pārbūves, piemēram, pēc bērna ienākšanas ģimenē, vai to pieaugšanas.

Ja aprites cikla novērtējumu veic jau pašā sākumā, tad ir iespējams vislielākais oglekļa emisiju samazinājums, kā arī izmaksas būs mazākas nekā tad, ja ilgtspējas apsvērumus ņems vērā tikai uzsākot būvniecību. Projektam virzoties uz priekšu, iespēja samazināt oglekļa emisijas ievērojami samazinās. Savlaicīgi apsverot dažādas materiālu alternatīvas un plānojot, kā pēc iespējas vairāk izmantot objektā jau esošās struktūras, projekts būs daudz veiksmīgāks.

Jaunu elpu iegūst dabas izejmateriāli

Lai māja būtu videi un cilvēkam draudzīga, ir jānodrošina tās izturība mainīgos klimata apstākļos, kā arī ir jāizmanto zemas ietekmes un augstas veiktspējas materiāli. Vai būvniecības materiāls ir videi draudzīgs nosaka vairāki faktori - kā to ražo, izmanto un pārstrādā, kad tas savu mūžu ir nokalpojis. Materiālus ar augstu atkārtotas izmantošanas potenciālu uzskata par ilgtspējīgākiem, jo tie var atgriezties apritē, nevis kļūst par atkritumiem. Jāņem vērā arī materiāla transportēšanas attālums. Par ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem materiāliem uzskata, piemēram, koku, pārstrādātu metālu un stiklu, krāsas, kas nesatur vai satur nedaudz organisku savienojumu, biomasu, kas ražota no meža un laukaimniecības produktu pārstrādes materiāliem. Mēdz teikt, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, tāpēc arvien lielāku popularitāti gūst arī senos laikos izmantoti materiāli, ar mūsdienu tehnoloģijām uzlabojot to īpašības, piemēram, kaņepes.

"Viens no daudzsološiem šāda tipa būvmateriāliem ir kaņepju betons, ko izmanto sienu, jumta un starpstāvu pārsegumu siltināšanai koka karkasa un cita tipa ēkām, aizstājot vates, plēves, metāla profilus un citus no ārzemēm atvestus produktus ar lielu CO 2 pēdu. Latvijā līdz šim ir uzbūvēti vairāki desmiti šāda tipa ēku, savukārt Francijā, Holande, Vācijā, Šveicē, ASV un citur šāda veida būvniecība ir jau salīdzinoši populārs būvniecības veids, iegūstot ne tikai cilvēka labsajūtai patīkamu dzīves telpu, bet arī dabai draudzīgu, pēc iespējas no vietējiem, dabīgiem materiāliem celtu būvi," saka Ernests Plūmiņš, biedrības "Latvian Hemp Union" vadītājs.

Ar pietāti pret resursiem

Ēkas efektīva siltumizolācija, plaša piekļuve dienasgaismai, laba ventilācija, apkure no atjaunojamiem resursiem ir tikai daži veidi, kā padarīt māju videi draudzīgāku. Tāpat ieteicams izmantot augstas kvalitātes un izturīgus logus un durvis, lai nodrošinātu ilgāku kalpošanas laiku, kā arī energoefektīvu apgaismojumu. Ja durvis un logi būs slikti noslēgti, gaiss ieplūdīs un izplūdīs no mājas, un būs grūtāk uzturēt nemainīgu temperatūru mājā, apgrūtinot darbu apkures un ventilācijas sistēmām.

"Ja senos laikos logus ēkām būvēja mazus, lai samazinātu siltumenerģijas zudumu, tad šobrīd ir ieteicams logus būvēt daudz lielākus, pēc iespējas izvēloties arī jumta logus, lai nodrošinātu maksimālu dienasgaismas piekļuvi telpām, tādējādi taupot energoresursus, jo saules enerģiju saņemam par brīvu. Mūsdienīgi risinājumi, piemēram, gaismas tuneļi nodrošina iespēju ar dienasgaismu izgaismot arī vistumšākos ēkas stūrus. Tas ilgtermiņā sniegs ietaupījumu ne tikai ģimenes budžetam un labvēlīgi ietekmēs vidi, bet arī vecinās labu pašsajūtu, jo dienasgaisma ir vitāli svarīga mūsu mentālajai veselībai," atgādina VELUX Baltics ģenerāldirektors Dmitrijs Astašonoks.

Sadarbības partneru izvēle

Lai mājas būvniecība būtu patiešām videi draudzīga, ir svarīgi izvēlēties to uzņēmumu produktus un pakalpojumus, kuri patiešām īsteno ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Jāuzmanās arī no tā saucamā viltus draudzīguma videi jeb "greenwasing", jo diemžēl ir arī negodprātīgi uzņēmēji, kuri savus produktus nepamatoti dēvē par videi draudzīgiem. Tas pats attiecas arī uz arhitekta un būvnieku izvēli.

Uzņēmums, kuram patiesi rūp ilgtspējas mērķi, palīdzēs izdarīt ilgtspējīgāko izvēli, sākot no būvniecības metodēm līdz produktu un materiālu izvēlei.

Lai noteiktu, vai uzņēmums patiešām nopietni rūpējas par vidi, ir vērts painteresēties vai uzņēmums ir definējis savus ilgtspējas mērķus un stratēģiju, kā tos sasniegt.