VIDEO: Divi jaudīgi mūziķi – Aminata un Intars Busulis – pirmo reizi apvienojas duetā un izdod dziesmu

“Ar bērna piedzimšanu dzīvei parādījās pilnīgi cita jēga. Bērns, ir tas viens cilvēks, kuram tiešām esi gatavs atdot visu, kas tev ir, lai tikai viņš būtu laimīgs, domāju, ka daudzi vecāki šo sajūtu ļoti labi pazīst,” stāsta Aminata” stāsta Aminata. “Vēlējos radīt dziesmu, ko arī mans bērns kādreiz varētu klausīties un kas paliktu un dzīvotu vēl ilgi.”
Dziesmas “Tikai tevis dēļ” autori ir Aminata Savadogo, Intars Busulis un producents Jānis Jačmenkins jeb JJ Lush. Vārdu autori ir dzejnieks Marts Pujāts un Aminata Savadogo, aranžiju veidojis JJ Lush.
“Manuprāt, mums ir iznākusi ļoti skaista dziesma par tēmu, kas vienmēr būs aktuāla. Ar Aminatu ir ļoti viegli sadarboties. Viņa ieklausās, ir atvērta, un viņai bija skaidra vīzija par dziesmu. Man atlika tai pielikt kaut ko no sevis, un viss salikās kopā ļoti dabiski. Man šķiet, ka mūsu duets tiešām elpo,” saka Intars Busulis.
Aminata atklāj, ka vēlme pēc kopīga dueta ar Intaru bijusi jau ilgāku laiku: “Man ļoti patīk, kā mūsu balsis skan kopā. Šķiet, ka muzikāli mēs viens otru ļoti labi papildinām. Šī sadarbība man bija patiesi īpaša, un es ļoti priecājos, ka dziesma par tik tuvu tēmu ir kļuvusi par mūsu duetu.”
Par gaidāmo sadarbību abi mākslinieki publiski paziņoja jau pavasara beigās.
“Toreiz tas vēl bija solījums un iecere, bet tagad tas ir pa īstam! Dziesma ir gatava, un mēs to tiešām izpildīsim kopā rudens koncertā,” piebilst Busulis.