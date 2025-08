Video: Klinšu ērglis lidojumā nomedī meža caunu

LVM vides eksperts ornitologs Uģis Bergmanis atklāj: “Vienlaikus kamerā varēja redzēt no purva lidojošu pieaugušu klinšu ērgli, kurš pēc brīža caunu nomedīja koka vainagā un aiznesa prom. Klinšu ērglis to paveica ar pārsteidzošu veiklību, lai gan ir viens no lielākajiem putniem Latvijā.” Kaut arī pa kokiem kāpelējoši dzīvnieki, kā vāveres, caunas un urālpūces, konkrētā klinšu ērgļu pāra barības sastāvā nav retums, šī ir vienīgā reize, kad ir vērojama to nomedīšana.

LVM tiešsaistes kamerās vērojama arī mazā ērgļa ligzda. Arī šajā ligzdā fiksēts īpašs mirklis – mazā ērgļa mazulis pirmo reizi izkāpa no ligzdas. Tāpēc šis ir vēl pēdējais brīdis, lai vērotu un sekot līdzi mazajam ērglim vēl pirms aizlidošanas, atzīmē uzņēmumā.