“Šī dzīve ir piedzīvojumiem, izaicinājumiem, pārbaudījumiem un lieliskiem notikumiem piepildīta. Mums ir jāiet pretim katrai jaunai dienai ar atvērtu sirdi, pārliecību un drosmi. Svarīgi ir ieklausīties savās sajūtās, sirdsbalsī. Un vēl ļoti nozīmīgi ir ik dienu novērtēt to, kas mums jau ir dots, piemēram, cilvēkus, kuri ir mums līdzās. Protams, viennozīmīgi vajag turpināt izvirzīt jaunus mērķus un sapņot ar vērienu. Atcerēties visus it kā mazos, pašsaprotamos niekus un priekus, kas padara mūsu dienas ceļojumu tikai krāsaināku. Vienkārši būt un ļauties,” iedrošina mūziķis.
Dziesmas muzikālais producents ir pianists Jānis Miltiņš, ģitāras iespēlējis un skaņas apstrādi veicis Dmitrijs Tarasovs, sitaminstrumenti - Andris Buiķis, bass - Jānis Olekšs. Dziesmai tapis arī vasarīgs videoklips, kuru veidojis Uvis Burjāns.