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Ceturtdiena, 2. jūlijs, 2026 12:09

VIDEO: Lielvārdietis Lauris Valters laidis klajā singlu “Ar basām kājām” – tas ir kā manifests vasarai

OgreNet
VIDEO: Lielvārdietis Lauris Valters laidis klajā singlu “Ar basām kājām” – tas ir kā manifests vasarai
Publicitātes foto
Ceturtdiena, 2. jūlijs, 2026 12:09

VIDEO: Lielvārdietis Lauris Valters laidis klajā singlu “Ar basām kājām” – tas ir kā manifests vasarai

OgreNet

Mūziķis, dziedātājs, komponists un dzejnieks Lauris Valters savā daiļradē vienmēr ir uzdrošinājies būt patiess, iedvesmojot arī citus sekot savai sirdsbalsij. Nupat viņš laidis klajā jaunu dziesmu “Ar basām kājām”, kas nav izņēmums. “Sargā sevi pats, labas domas sūti, lai līdzās vēl ir kāds, ar kuru to izbaudīt,” dzied pašmāju iecienītais mūziķis un atgādina, ka reizēm svarīgākais nav skriet ātrāk, bet gan apstāties, ieklausīties sevī un dzīvot vieglāk, patiesāk un ar atvērtu sirdi.


“Šī dzīve ir piedzīvojumiem, izaicinājumiem, pārbaudījumiem un lieliskiem notikumiem piepildīta. Mums ir jāiet pretim katrai jaunai dienai ar atvērtu sirdi, pārliecību un drosmi. Svarīgi ir ieklausīties savās sajūtās, sirdsbalsī. Un vēl ļoti nozīmīgi ir ik dienu novērtēt to, kas mums jau ir dots, piemēram, cilvēkus, kuri ir mums līdzās. Protams, viennozīmīgi vajag turpināt izvirzīt jaunus mērķus un sapņot ar vērienu. Atcerēties visus it kā mazos, pašsaprotamos niekus un priekus, kas padara mūsu dienas ceļojumu tikai krāsaināku. Vienkārši būt un ļauties,” iedrošina mūziķis. 

Dziesmas muzikālais producents ir pianists Jānis Miltiņš, ģitāras iespēlējis un skaņas apstrādi veicis Dmitrijs Tarasovs, sitaminstrumenti - Andris Buiķis, bass - Jānis Olekšs. Dziesmai tapis arī vasarīgs videoklips, kuru veidojis Uvis Burjāns.

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