AS "Sadales tīkls"

Video: Tiešraides balto stārķu mazulis pamet ligzdu AS "Sadales tīkls"

Aizvadītajā nedēļas nogalē tiešraidē redzamo balto stārķu ligzdu, kas izvietota uz viena no AS "Sadales tīkls" elektroapgādes balstiem, pametis viens no trim jaunputniem, pirmoreiz patstāvīgi dodoties savās gaitās. Stārķēns ligzdu pameta sestdien, 29. jūlijā. Pērn pirmais mazulis ligzdu atstāja 24. jūlijā.