Mūsdienu bērni un pusaudži aizraujas ar viedierīcēm un bieži vien, iegrimuši ekrānos, ilgstoši uzturas nevēlamās pozās. Šāds ieradums var izraisīt ne vien muguras un kakla sāpes, bet arī stājas pasliktināšanos un ietekmēt emocionālo labsajūtu. Taču, savlaicīgi problēmu pamanot, ir iespējams novērst to, ko angliski sauc par text neck - īsziņu kaklu.
Kāpēc rodas īsziņu kakls?
Ilgstoša galvas noliekšana uz leju rada disbalansu kakla un starplāpstiņu muskulatūrā, veicinot muskuļu nogurumu, augšējo krustenisko sindromu (AKS) un sāpīgus simptomus. Anatomiski tas izraisa biomehāniskas pārmaiņas (iepriekšminētais AKS), kas rezultējas nospriegotā kakla ekstenzoru un krūšu daļas muskulatūrā. Tas savukārt rada stājas kompensāciju un palielinātu sāpju risku.
Ekrāna laika ietekme
Latvijas bērnu digitālā integrācija ir viena no augstākajām pasaulē. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījums atklāj, ka 95% desmitgadīgo bērnu Latvijā ir savs viedtālrunis, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem. Tomēr šī tendence rada arī bažas. 43% piecpadsmitgadīgo jauniešu digitālajās ierīcēs pavada vairāk nekā 60 stundas nedēļā - tas ir augstākais rādītājs starp visām OECD pētījumā iesaistītajām valstīm. Pētījumi liecina, ka pusaudžu stājas riski pieaug tieši tajā posmā, kad viņi intensīvi lieto viedierīces. Tāpat ar pārmērīgu ekrānu lietošanu ir saistāmas kakla un muguras sāpes.
Kā pamanīt noapaļotu muguru pusaudzim
Vēro bērna stāju viedierīces lietošanas laikā - vai galva ir noliekusies uz leju un muguras augšdaļa noapaļota?
Jautā par sāpēm kaklā, plecos vai mugurā, sevišķi pēc ilgstošas ekrāna lietošanas.
Var veikt vienkāršu vizuālu pārbaudi - vai, stāvot taisni, bērns spēj noturēt taisnu, iedomātu līniju starp ausīm, pleciem, gūžām, ceļiem un potītēm?
Noapaļotas muguras koriģēšanas stratēģijas
Ergonomika: ieteikt turēt ierīci acu augstumā, izmantot planšetes statīvu vai mobilā telefona turētāju.
Regulāras pauzes un kustības: pēc katrām 20-30 minūtēm sēdēšanas ieteicama neliela pauze un šajā rakstā piedāvāto vingrojumu izpilde katru dienu vai vairākas reizes nedēļā.
Līdzsvarota muskuļu attīstība: stiprināt muguras, plecu un kakla muskulatūru - vingrošana, sporta nodarbības, muguras muskuļu aktivizēšana.
Izglītošana - gan bērniem, gan vecākiem un skolotājiem ir jāzina, kāda ir pareiza stāja, kā ilgstoša laika pavadīšana ekrānā stāju var ietekmēt un kādi ir ieteicamie profilaktiskie vingrinājumi.
Viedierīču izplatība maina bērnu stāju un fizisko attīstību. Īsziņu kakls nav tikai sūdzības vai vizuāls defekts, bet ilgtermiņa veselības jautājums. Tomēr, ja pamanām šo stāvokli savlaicīgi un ieviešam ergonomisku vidi, kustību pauzes un stājas apziņu, mēs spēsim pasargāt jauniešus no sāpēm un ilgstošām problēmām nākotnē.
Vingrojumi, ko vērts pildīt katru dienu (arī pieaugušajiem)
Krūškurvja atvēršana: izelpā noapaļo muguru, savukārt ieelpā atver krūškurvi, izvēršot plaukstas uz āru. Kustību atkārto vairākas reizes.
Rotācija pie sienas: nostājies ar sānu pret sienu, piespiežot tai gurnu. Turi rokas sev priekšā un, veicot rotācijas kustību, ar plaukstu mēģini pieskarties sienai. Atkārto uz abām pusēm.
Roku slidināšana gar sienu: nostājies ar muguru pret sienu, pēdas nedaudz atvirzot. Piespied sienai sēžamvietu, muguru, plecus, galvu un elkoņus. Saglabājot muguras kontaktu ar sienu, slidini rokas augšup. Šeit svarīgi ievērot, ja, ceļot rokas, mugura atvirzās no sienas, necelt tās tik augstu - galvenais ir saglabāt kontaktu ar sienu.
Rotācija balstā uz rokām: nostājies balstā uz rokām, kājas plati. Pacel vienu roku augšup, skatienu vēršot uz griestiem. Pēc tam pacel otru roku. Šeit svarīgi censties negrozīt gurnus - it kā naba visu laiku skatītos uz leju.
Kājas pāri galvai: nogulies uz muguras un kājas pārnes pāri galvai. Guļot šādā pozā, mēģini tās aizvirzīt arvien tālāk. Uzrullējies atpakaļ un vingrinājumu atkārto.