Digitālā satura veidotāja Ilze: "Es nospiežu "Publicēt". Es gaidu solidaritāti. Es gaidu atbalstu.Tā vietā pēc trim minūtēm atskan paziņojuma signāls. Pirmais komentārs. To raksta "Gunārs (Dzīves Skola)", kura profila bildē ir redzama tikai viņa kreisā auss un miglains mežs. Viņa ieguldījums diskusijā? "Ko var čīkstēt? Mums visiem ir grūti! Lai iet strādāt uz rūpnīcu, nevis dzer kafiju skolā! Beidziet vienreiz gaudot un sāciet strādāt!"
Viņa turpina ar savām pārdomām, kurās vispirms apjautusi, ka "tu vari uzrakstīt kaut vai instrukciju, kā izglābt pasauli no asteroīda, bet komentāros vienmēr atradīsies kāds, kurš oponēs oponēšanas pēc un pieprasīs, lai asteroīdam arī tiktu dotas vārda tiesības."
Ilze jautā - "Kāpēc 2026. gadā, kad pasaule ir tik attīstīta, vidējais komentētājs joprojām uzvedas kā alu cilvēks, kuram atņemta vāle?"
"Latvijā ir visaugstākais izglītības līmenis pasaulē. Neticat? Atveriet jebkuru ziņu portāla rakstu Facebook.
Ja raksts ir par tiltu būvniecību, komentāros pēkšņi parādās 400 sertificēti inženieri.
Ja raksts ir par gripu, tie paši 400 cilvēki pēkšņi ir virusologi ar doktora grādu, iegūtu "Dzīves Skolā".
Ja Latvijas hokeja izlase zaudē, komentāros sasaucas 400 NHL līmeņa treneri, kuri zina, ka "vajadzēja vairāk mest pa vārtiem".
Tas ir Dīvāna-eksperta efekts: jo mazāk tu zini par tēmu, jo skaļāk tu kliedz, ka autors ir "nopirkts" un "muļķis".
"Bet kāpēc neviens nedomā par pensionāriem?"
Šī ir universālā kārts, kas tiek izspēlēta pie pilnīgi jebkuras tēmas.
Ziņa: "Rīgas Zoo piedzimis mazs, mīlīgs lemuriņš."
Komentārs: "Protams! Lemuriem nauda atrodas! Bet par pensionāriem neviens nedomā! Kauns valstij! Kad beigsiet zagt?"
Loģika šeit nav vajadzīga. Tu vari ielikt recepti, kā pareizi vārīt pelmeņus, un kāds noteikti uzrakstīs: "Mūsu valdība mūs vāra kā pelmeņus jau 30 gadus! Mostieties, aitas!"
Nekas tā neparāda cilvēka intelektuālo pārākumu kā "Laughing Crying" (?) emocijikona pie ziņas par traģisku avāriju vai nopietnu zinātnisku pētījumu.
Komentāru sadaļā notiek mūžīgais karš starp divām nometnēm:
Te atrodas gramatikas nacisti: Cilvēki, kuriem sirds apstājas, redzot vārdu "nau". Viņi uzskata, ka garumzīmes neesamība ir lielāks noziegums par valsts izzagšanu.
Un ir arī brīvdomātāji: Viņi raksta "ka" vieta "kad", "nau" vietā "nav" un teikumus beidz ar "!!!11!". Viņu galvenais arguments: "Nevajag piesiets sikumiem galvenais ir doma!" (Doma parasti ir par to, ka zeme ir plakana).
Terapija ir dārga, bet Facebook ir bezmaksas.
Būsim godīgi. Mūsdienu dzīve ir stresa pilna. Rēķini aug, sastrēgumi ir briesmīgi. Aiziet pie psihoterapeita maksā 50 eiro stundā. Uzrakstīt "Visi jūs esat idioti un zagļi!" zem ziņas par laikapstākļiem ir pilnīgi bez maksas. Tas ir lēts veids, kā nolaist tvaiku. Jānis no Bauskas nejūtas tik bezspēcīgs pret Visumu, ja viņš ir "nolicis pie vietas" kādu nepazīstamu sievieti, kura nepareizi audzina savus bērnus (pēc Jāņa domām).
Kopsavilkums: Kā izdzīvot?
Ja jūs Facebook redzat rakstu ar virsrakstu "Kā pareizi cept karbonādi?", ziniet – pēc trim komentāriem tur sāksies diskusija par Kariņu, pēc pieciem – par ģeopolitiku, un pēc desmit kāds kādu nosauks par fašistu."