Otrdiena, 2. jūnijs, 2026 08:42

Vietām gaisa temperatūra sasniegs +25 grādus, citviet – iespējams pērkona negaiss

Leta
Foto: Pexels.com
Otrdien Latvijā gaiss sasils līdz +20..+25 grādiem, par kādu grādu zemāka temperatūra saglabāsies piekrastē, prognozē sinoptiķi.

Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1013-1016 hektopaskāli jūras līmenī.

Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.

