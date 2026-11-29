Kā zināms, AS "Pasažieru vilciens" sadarbībā ar trim Latvijas pašvaldībām svētku sezonā piedāvās trīs Ziemassvētku noskaņās rotātus vilcienus. Kompānijā norāda, ka trīs tematiskie svētku vilcieni kursēs visos vilcienu maršrutos līdz janvārim. Pirmais Ziemassvētku tematikā rotātais vilciens tapis sadarbībā ar Jūrmalas pašvaldību, bet otrais vilciens, kas kursē no piektdienas, tapis sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību, un tā vagonā apskatāmi Ogres pilsētā izvietoto svētku gaismas objektu motīvi.
Muzikālajā vilcienā uzstāsies muzikālie rūķi no grupas "Sunny Groove Dixie". Pirmais muzikālais reiss notiks šodien plkst. 15:09 maršrutā Rīga-Lielvārde, bet otrs - 20. decembrī plkst. 15:09 maršrutā Rīga-Lielvārde, kad Ogrē norisināsies lielais Ziemassvētku gadatirgus.
Decembra sākumā sadarbībā ar Daugavpils pašvaldību sāks kursēt arī Ziemassvētku tematikā rotāts dīzeļvilciens. Vilciena noformējums taps, iedvesmojoties no pasakas par Sniega karalieni, kas šogad izvēlēta par pilsētas Ziemassvētku noformējuma galveno vadmotīvu.
Svētku vilcienu maršruti un kursēšanas laiki periodiski tiks izziņoti PV un attiecīgo pašvaldību sociālo tīklu kontos. Braucienam svētku noformētajos vagonos nav nepieciešama atsevišķa biļete.