Vilciens par lēnu brauca vai arī kāds 81 gadu vecumā atstāja vilcienā savus svētku balonus?

Attēls no Facebook grupas "Ogre mūsu pilsēta!"
Fotogrāfija ar sudraba piepūstiem baloncipariem "1" un "8" un ieraksts - "Kāds aizmirsis vilcienā nr 6232 Rīga Aizkrauklē šo skaistumu. Ir iespēja saņemt vilciena atpakaļceļā 16.13 Ogrē". Nav zināms, vai ieraksta uzsaukums Facebook grupā "Ogre mūsu pilsēta!" atrada īpašnieku vilcienā atstātajiem dzimšanas dienas baloniem, bet atsaucību sociālajā tīklā tas guva noteikti. Uz ierakstu reaģēja vairāk nekā 330 sekotāji, un ar to dalījās - 249. Padalamies ar asprātīgākajiem komentāriem. 

Sociālā tīkla lietotāji par savu favorītkomentāru izvēlējušies šo - "Kamēr ar vivi atbrauca, jau 19 palika." Tas izpelnījies 136 reakcijas.

Vairāki komentētāji prāto, vai tik ciparus nevajadzētu salikt citā secībā - "Nav ko brīnīties cilvēkam 81 protams ka var aizmirst lietas" un "Domāju 81. Aizmirsa, kur atstāja".

"Varbūt negribēja lai skaitļi atgādina par vecumu un atstāja tos vilcienā, vai arī bija aizgulējies un steigā aizmirsa lecot ārā pieturā," pauž kāds cits komentētājs.

Kāds cits izsaka minējumu, ka "Nesamaksāja par vietu, vajadzēja izsēdināt."

Vēl kādi reaģē ar šādām pārdomām: "Diez vai aizmirsa. Drīzāk negribēja vai nebija vairs spēka staipīt līdzi," "Izskatās ka kāds labi nosvinēja savus 18 jau."

Bet varbūt taisnība ir šim: "Atstāja apsveikumu kādam jubilāram, kurš brauks ar vilcienu!"

