Visbiežākie jautājumi par bērnu ceļošanas dokumentiem

Pārvaldes priekšniece Maira Roze uzsver: “Aicinām vecākus savlaicīgi pārliecināties par bērnu ceļošanas dokumentu derīguma termiņu, lai ceļojums izdotos veiksmīgs.”
Bērna dzimšanas apliecība nav ceļošanas dokuments. Ja ceļojums paredzēts uz trešajām valstīm, bērnam ir nepieciešama pase. Savukārt ceļošanai Eiropas Savienības robežās pietiek ar eID karti. Plašāku informāciju par valstīm, uz kurām var ceļot ar eID karti, iespējams iegūt Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē.
Jaunu pasi vai eID karti bērnam iespējams noformēt jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā – gan iepriekšējā pieraksta kārtībā Pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv, gan “dzīvās” rindas kārtībā. Tāpat pieejama iespēja iestāties attālinātajā rindā konkrētajā dienā, izmantojot mobilo lietotni Qticket.
Bērniem līdz piecu gadu vecumam gan pasi, gan personas apliecību izdod uz diviem gadiem vai uz ceļojuma laiku, ja tas ir ilgāks par diviem gadiem, bet nepārsniedz piecus gadus. Bērniem vecumā no pieciem līdz 20 gadiem dokumentus izsniedz ar derīguma termiņu pieci gadi.
Noformējot dokumentus bērnam, jāņem vērā vairāki būtiski nosacījumi. Pirmkārt, lai noformētu personu apliecinošu dokumentu, bērnam līdz 13 gadu vecumam vienu reizi obligāti jāierodas Pārvaldes nodaļā kopā ar vecāku. Sākot no 14 gadu vecuma, bērnam dokumenti jāsaņem personīgi.
Otrkārt, ja bērnu var nofotografēt uz vietas, fotografēšana notiek Pārvaldes nodaļā. Ja tas nav iespējams, jāiesniedz fotodarbnīcā izgatavota fotogrāfija.
Treškārt, vecākam jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz bērna iepriekšējais dokuments, ja tāds ir bijis izsniegts.
Ceturtkārt, ja vecāka pasē tiek veikts ieraksts par bērnu, tā jāatstāj nodaļā uz 10 darba dienām. Šo ierakstu Pārvaldes teritoriālās nodaļas darbiniekam ieteicams pieprasīt dokumenta noformēšanas brīdī.