"Lielā Kristapa" balvu par mūža ieguldījumu filmu mākslā saņems latviešu kaskadieris, kaskadieru darbu inscenētājs, pedagogs un profesionālās kaskadieru kustības aizsācējs Latvijā un Baltijā Uldis Jānis Veispals.
Režisora Dzintara Dreibera kinolente "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" saņēmusi 13 nominācijas, tostarp kā labākā filma un labākā pilnmetrāžas spēlfilma. Arī režisora Armanda Zača filma "Mūžīgi jauni" pretendē uz balvu kā labākā filma un labākā pilnmetrāžas spēlfilma, kopumā saņemot desmit nominācijas.
Režisores Alises Zariņas filma "Nospiedumi" saņēmusi desmit nominācijas, brāļu Ābeļu animācijas filma "Dieva suns" nominēta balvai astoņās kategorijās. Tādu pašu skaitu nomināciju saņēmusi režisora Oskara Rupenheita spēlfilma "Tumšzilais evaņģēlijs". Režisores Kristas Burānes darbs "Visi putni skaisti dzied" nominēts "Lielā Kristapa" balvai septiņās kategorijās.
Savukārt režisores Elizabetes Gricmanes dokumentālā filma "Mākslas darbi rodas mokās" saņēmusi piecas nominācijas, bet režisores Lailas Pakalniņas dokumentālā filma "Putnubiedēkļi" un režisora Andreja Brīvuļa īsmetrāžas filma "Tīrība" katra saņēmusi četras nominācijas.
Režisores Anetes Grīnbergas animācijas filma "Aizmiršanas dārzā" nominēta "Lielā Kristapa" balvai trīs kategorijās. Tādu pašu skaitu nomināciju saņēmusi arī kopražojuma darba "Detektīvs von Foks" otrā sezona, režisora Dāvja Sīmaņa dokumentālā filma "Frankenšteins 2.0" un režisora Jāņa Ābeles dokumentālā filma "Testaments".
Uz "Lielā Kristapa" balvu divās kategorijās pretendē Kārļa Bardeļa dokumentālā filma "Aizsniegt dzelmi", režisora Rūdolfa Gediņa īsmetrāžas filma "Kultūras pils", kopražojuma filma "Lauvene", režisores Alvīnas Jansen īsmetrāžas filma "Putekļu pastardiena" un režisora Aivara Šaicāna darbs "Žļurga".
Kategorijā "Labākā filma" nominētas pilnmetrāžas dokumentālās filmas "Aizsniegt dzelmi", "Frankenšteins 2.0", "Mākslas darbi rodas mokās", "Visi putni skaisti dzied" un "Testaments", animācijas filma "Dieva suns", kā arī pilnmetrāžas spēlfilmas "Lotus", "Mūžīgi jauni", "Nospiedumi", "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" un "Tumšzilais evaņģēlijs".
Labākās pilnmetrāžas spēlfilmas kategorijā nominētas filmas "Lotus", "Mūžīgi jauni", "Nospiedumi", "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" un "Tumšzilais evaņģēlijs", savukārt labākās pilnmetrāžas dokumentālās filmas balvai izvirzītas filmas "Aizsniegt dzelmi", "Frankenšteins 2.0", "Mākslas darbi rodas mokās", "Visi putni skaisti dzied" un "Testaments".
Labākās īsmetrāžas filmas kategorijā nominētas filmas "Dzelzs", "Grestomātija", "Kultūras pils", "Putekļu pastardiena", "Tīrība" un "Žļurga". Labākās daudzsēriju filmas balvai izvirzītas seriālu sezonas "Kolektīvs", "Nelūgtie viesi" un "Paradīzes šķēle".
Labākās mazākuma kopražojuma filmas kategorijā nominētas filmas "Detektīvs von Foks", "Lauvene", "Sarkano lukturu cerību zvaigznes", "Solomamma" un "Svētais un laicīgais Pievēnos".
Labākās debijas filmas balvai izvirzītas filmas "Jātnieka balss", "Kultūras pils" un "Tīrība", savukārt labākās studentu filmas kategorijā nominētas filmas "Aizmiršanas dārzā", "Bardo", "Klusuma harmonija", "Manas pirmās bēres", "No No Place Hotel" un "Vērotājs".
Par labākā scenārista balvu sacentīsies Alise Zariņa par filmu "Nospiedumi", Ivo Briedis, Raitis Ābele, Lauris Ābele un Harijs Grundmanis par animācijas filmu "Dieva suns", Jānis Joņevs par filmu "Testaments", Krista Burāne par filmu "Visi putni skaisti dzied" un Signe Birkova par filmu "Lotus".
Labākā spēlfilmas režisora balvai nominēti Alise Zariņa, Armands Začs, Dzintars Dreibergs, Oskars Rupenheits un Signe Birkova, savukārt labākā spēlfilmas operatora balvai izvirzīti Aleksandrs Vasks par filmu "Putekļu pastardiena", Juris Pīlēns par filmu "Tumšzilais evaņģēlijs", Mārtiņš Jurevics par filmām "Lotus" un "Nospiedumi", kā arī Valdis Celmiņš par filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana".
Labākās aktrises galvenajā lomā kategorijā nominētas Agate Krista par filmu "Dieva suns", Agnese Budovska par filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", Ieva Segliņa par filmu "Nospiedumi", Sabīne Tīkmane par filmu "Mūžīgi jauni" un Severija Janušaiskaite par filmu "Lotus". Labākā aktiera galvenajā lomā balvai izvirzīti Jurģis Spulenieks par filmu "Dieva suns", Kārlis Dzintars Zahovskis par filmu "Mūžīgi jauni", Mārtiņš Kalita par filmu "Lotus", Raitis Stūrmanis par filmu "Tumšzilais evaņģēlijs" un Vilis Daudziņš par filmu "Lotus".
Labākās aktrises otrā plāna lomā balvai nominētas Anna Putniņa par filmu "Vecāku sapulce", Evelīna Otto par filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", Indra Briķe par filmu "Lotus", Leonarda Ķestere par filmu "Nospiedumi" un Rēzija Kalniņa par filmu "Lotus". Labākā aktiera otrā plāna lomā kategorijā izvirzīti Artūrs Skrastiņš un Artūrs Smoļjaņinovs par filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", Emīls Ralfs Zagorskis par filmu "Mūžīgi jauni", Gatis Maliks par filmu "Nospiedumi" un Kristians Kareļins par filmu "Dieva suns".
Labākā mākslinieka balvai nominēti Aivars Žukovskis par filmu "Mūžīgi jauni", Juris Žukovskis par filmu "Nospiedumi", Mārtiņš Straupe par filmu "Lotus", Laura Dišlere par filmu "Lauvene" un Toms Jansons par filmu "Tumšzilais evaņģēlijs". Labākā kostīmu mākslinieka balvai izvirzīti Sīglinde Mihailera, Valters Granuco un Jūlija Volkinšteine par seriālu "Detektīvs von Foks", Ance Beinaroviča par filmu "Tumšzilais evaņģēlijs", Berta Vilipsone-Ieleja par filmu "Mūžīgi jauni", Jurate Silakaktiņa par filmu "Lotus" un Sandra Sila par filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana".
Labākā grima mākslinieka balvai nominētas Aija Beata Rjabovska par filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", Elīna Gaugere par filmu "Tumšzilais evaņģēlijs", Ilze Trumpe par filmu "Lotus", Santa Sandule par filmu "Mūžīgi jauni" un Zane Žilinska par seriālu "Detektīvs von Foks".
Labākā dokumentālās filmas režisora balvai izvirzītas Agita Cāne-Ķīle par filmu "Ērģeles naktī. Iveta Apkalna", Elizabete Gricmane un Ramune Rakauskaitė par filmu "Mākslas darbi rodas mokās", Dāvis Sīmanis par filmu "Frankenšteins 2.0", Krista Burāne par filmu "Visi putni skaisti dzied" un Laila Pakalniņa par filmu "Putnubiedēkļi". Labākā dokumentālās filmas operatora kategorijā nominēti Jānis Šēnbergs un Valdis Celmiņš par filmu "Ziemeļi dienvidi vīrietis sieviete", Edgars Bite par filmu "Ērģeles naktī. Iveta Apkalna", Māris Maskalāns par filmu "Putnubiedēkļi", Mārtiņš Jansons par filmu "Visi putni skaisti dzied", kā arī Mārtiņš Jansons, Povilas Baltinas un Valdis Celmiņš par filmu "Mākslas darbi rodas mokās".
Labākā animācijas filmas režisora balvai nominēti Raitis Ābele un Lauris Ābele par filmu "Dieva suns", Andrejs Brīvulis par filmu "Tīrība" un Anete Grīnberga par filmu "Aizmiršanas dārzā", savukārt labākā animācijas filmas mākslinieka balvai izvirzīti Andrejs Brīvulis par filmu "Tīrība", Anete Grīnberga par filmu "Aizmiršanas dārzā" un Harijs Grundmanis par filmu "Dieva suns".
Labākā komponista balvai nominēti Lauris Ābele par filmu "Dieva suns", Lolita Ritmanis par filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", Pauļus Kilbausks un Justs Štars par filmu "Lotus", Pauļus Kilbausks un Vigints Kisevičs par filmu "Putnubiedēkļi", kā arī Toms Auniņš par filmu "Mūžīgi jauni". Labākā skaņu režisora balvai izvirzīti Aleksandrs Vaicahovskis par filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", Edvards Broders par filmu "Visi putni skaisti dzied", Jons Maksvītis par filmu "Putnubiedēkļi", Pēteris Pāss par filmu "Mākslas darbi rodas mokās" un Sauļus Urbanavičs par filmu "Lotus".
Labākā montāžas režisora kategorijā nominēti Andris Grants par filmu "Lotus", Armands Začs par filmu "Nospiedumi", Jēkabs Okonovs par filmu "Žļurga", Gatis Belogrudovs par filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", kā arī Krista Burāne un Paula Ločmele par filmu "Visi putni skaisti dzied".
Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" tiks pasniegtas Rīgas Kongresu namā 1. martā. Balvu pasniegšanas ceremonijā godinās sasniegumus Latvijas kinomākslā 25 kategorijās, kā arī pasniegs balvu par mūža ieguldījumu filmu mākslā, skatītāju balvu un citas īpašās balvas.