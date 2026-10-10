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Sestdiena, 10. oktobris, 2026 10:33

Vita Valtere savā 42. dzimšanas dienā sarūpējusi kolosālu dāvanu visiem lielvārdiešiem

OgreNet
Vita Valtere savā 42. dzimšanas dienā sarūpējusi kolosālu dāvanu visiem lielvārdiešiem
Ekrānuzņēmumi no "Instagram"/Vita Valtere
Sestdiena, 10. oktobris, 2026 10:33

Vita Valtere savā 42. dzimšanas dienā sarūpējusi kolosālu dāvanu visiem lielvārdiešiem

OgreNet

Savu 42. dzimšanas dienu TV šovu zvaigzne no Lielvārdes Vita Valtere, kura piedalījusies tādos televīzijas projektos kā "Ģimene burkā” un "Gandrīz ideālas vakariņas”, sagaidījusi ar patiesi nozīmīgu notikumu. Šajos svētkos viņa iepriecinājusi ne vien sevi, bet arī sarūpējusi dāvanu Lielvārdes iedzīvotājiem un pilsētas viesiem – jau šodien, 10. oktobrī, apmeklētāji tiks gaidīti viņas jaunizveidotajā kafejnīca "Valteru pietura ar noskaņu”.

Vietnē "Instagram” Vita publicējusi saulainu kadru, paužot sirsnīgu pateicību par visu pieredzēto un atzīstot, ka šis dzīves posms iedvesmo jauniem mērķiem. Pie fotoattēla viņa raksta: "42…un dzīve tikai sākas! Pateicīga par to kas ir bijis, par to kas ir, un par to, kas vēl tikai būs! Kā es mīlu šo dzīvi!”

Jubilāres sveicēju pulkā bijis arī viņas vīrs, dziedātājs Lauris Valters, sociālajos tīklos publicējot aizkustinošas rindiņas: "Vita, Tu esi patiešām īpaša, vienmēr enerģiska, starojoša, radoša... No Tevis plūst gaisma mirdzoša, esmu pateicīgs, ka esi mana sieva...”

Svētku diena gan aizritējusi nevis bezrūpīgā atpūtā, bet gan saspringtā darbā, jo ritēja pēdējie sagatavošanās darbi pirms jaunās iestādes atvēršanas Lielvārdē, Lāčplēša ielā 17.  Atklāšana paredzēta šodien, 10. oktobrī, no plkst. 13.00.

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