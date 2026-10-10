Vita Valtere savā 42. dzimšanas dienā sarūpējusi kolosālu dāvanu visiem lielvārdiešiem

Vietnē "Instagram” Vita publicējusi saulainu kadru, paužot sirsnīgu pateicību par visu pieredzēto un atzīstot, ka šis dzīves posms iedvesmo jauniem mērķiem. Pie fotoattēla viņa raksta: "42…un dzīve tikai sākas! Pateicīga par to kas ir bijis, par to kas ir, un par to, kas vēl tikai būs! Kā es mīlu šo dzīvi!”
Jubilāres sveicēju pulkā bijis arī viņas vīrs, dziedātājs Lauris Valters, sociālajos tīklos publicējot aizkustinošas rindiņas: "Vita, Tu esi patiešām īpaša, vienmēr enerģiska, starojoša, radoša... No Tevis plūst gaisma mirdzoša, esmu pateicīgs, ka esi mana sieva...”
Svētku diena gan aizritējusi nevis bezrūpīgā atpūtā, bet gan saspringtā darbā, jo ritēja pēdējie sagatavošanās darbi pirms jaunās iestādes atvēršanas Lielvārdē, Lāčplēša ielā 17. Atklāšana paredzēta šodien, 10. oktobrī, no plkst. 13.00.