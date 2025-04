Zemessardzes orķestris laiž klajā dziesmu un video “Mana Latvija. Mana Atbildība”

Dziesmas “Mana Latvija. Mana Atbildība” pamatā ir zemessargu rosināts un izveidots vadmotīvs visaptverošai valsts aizsardzībai, kas atgādina katram no mums: Latvija sākas ar ikkatru no mums – ar attieksmi, rīcību, mīlestību pret savu zemi un atbildību sargāt visu, kas mums dārgs.

Gan dziesmas teksts, gan mūzika ir radīti zemessargu domām un sirdīm – tas apliecina, ka radošums un gars ir tikpat nozīmīgi kā spēks un drošība. Mūziku un dziesmas aranžējumu radījusi komponiste un ieraksta producente Inga Meijere, bet teksta autore ir Solveiga Leitlande, kas savus radošos darbus publicē ar pseidonīmu Evija Streiča.

“Kā jau ierasts dažādām mākslas formām, arī šī dziesma ir ļoti subjektīvs skatījums par Latvijas tēmu. Video iekļauta daļa no pavisam personīgām izjūtām par to, ko man nozīmē Latvija. Mana Latvija ir bagātība – mīlestība, tradīcijas, vērtības, dziesmas, ģimene, bērni, nākotne un brīvība. Zemessardzes orķestri un kori veido cilvēki – skaisti savā daudzveidībā, tik dažādi, tomēr arī ļoti iedvesmojoši katrs savā jomā un visi par Latviju. Arī skolēnu koris nav izvēlēts nejauši. Bērni simbolizē mūsu nākotni un pēctecību, prieku un nebēdnību, vienlaikus arī pieaugušo atbildību, lai bērniem būtu īsta bērnība. Taču arī bērniem atbildība un lepnums par savu valsti ir jāiemāca jau no mazotnes viņiem saprotamā veidā. Video klipu caurvij stāsts par jaunu pāri, kurus vieno ne tikai mīlestība vienam pret otru, bet arī Latvijas mīlestība,” skaidro Inga Meijere.

Tuvojoties svētkiem Zemessardze mudina vadmotīvu “Mana Latvija. Mana Atbildība” lietot ikdienā, dzīvot, strādāt un svinēt ar šo vadmotīvu, lai atcerētos paši un atgādinātu citiem, ka par mūsu Latviju, tās šodienu un nākotni, par visu, ar ko lepojamies un ko mīlam, esam atbildīgi mēs visi kopā un vispirms ikkatrs no mums.

Dziesma “Mana Latvija. Mana Atbildība”

Saite uz video: https://youtu.be/M8qRJziXKTQ

Komponiste, ieraksta producente: Inga Meijere

Teksta autore: Evija Streiča

Solisti: Gita Puikevica-Puikevska, Luīze Gotlaufa, Arvīds Keinis

Piedalās: Zemessardzes orķestris, Zemessardzes koris “Stars”, Rīgas Pārdaugavas Mūzikas un mākslas koris “SONO”

Diriģenti: Andis Karelis, Ārijs Šķepasts, Irēna Račevska

Skaņu režisors: Dāvis Ozoliņš

Video mākslinieks, operators: Jānis Porietis