Ikšķile naktī uz 20. janvāri. Foto - Dace Karlova
Foto - Romāns Kolduns
Foto - Romāns Kolduns
Foto - jana Tretjakova
Foto - Adelina Nikitenko
Foto - Daina Dragone Ivanova
Arī Ogres novada iedzīvotāji pagājušajā naktī "ķēruši" mirkļus un gājuši ārā nakts melnumā, lai vērotu skaisto dabas parādību - polārblāzmu jeb ziemeļblāzmu. Apkopojām dažas no sociālajā medijā atspoguļotajām iemūžinātajām fotogrāfijām. Polārblāzma tiek bieži saukta arī par ziemeļblāzmu, jo novērotāji to parasti redz ziemeļu pusē un ziemeļu puslodē. Taču 'dienvidblāzma' ir tieši tāda pati kā ziemeļblāzma vienīgi dienvidu puslodē nav tik daudz novērotāju. Polārblāzma ir atmosfēras optiskā parādība, augšējo slāņu (jonosfēras) spīdēšana, gaisa molekulām mijiedarbojoties ar Saules vēja daļiņām. Visbiežāk polārblāzmas var novērot pavasarī un rudenī, bet krietni retāk — ziemā un vasarā. Parādības laikā īsā laikā izlādējas milzīgs enerģijas daudzums.
