Otrdiena, 20.01.2026 21:08
Aļģirds, Alģis, Oļģerts, Orests
Otrdiena, 20. janvāris, 2026 20:01

Ziemeļblāzmas skaistums neļauj gulēt arī Ogres novadā

Ziemeļblāzmas skaistums neļauj gulēt arī Ogres novadā
Foto: Romāns Kolduns
Arī Ogres novada iedzīvotāji pagājušajā naktī "ķēruši" mirkļus un gājuši ārā nakts melnumā, lai vērotu skaisto dabas parādību - polārblāzmu jeb ziemeļblāzmu. Apkopojām dažas no sociālajā medijā atspoguļotajām iemūžinātajām fotogrāfijām. Polārblāzma tiek bieži saukta arī par ziemeļblāzmu, jo novērotāji to parasti redz ziemeļu pusē un ziemeļu puslodē. Taču 'dienvidblāzma' ir tieši tāda pati kā ziemeļblāzma vienīgi dienvidu puslodē nav tik daudz novērotāju. Polārblāzma ir atmosfēras optiskā parādība, augšējo slāņu (jonosfēras) spīdēšana, gaisa molekulām mijiedarbojoties ar Saules vēja daļiņām. Visbiežāk polārblāzmas var novērot pavasarī un rudenī, bet krietni retāk — ziemā un vasarā. Parādības laikā īsā laikā izlādējas milzīgs enerģijas daudzums.

Ikšķile naktī uz 20. janvāri. Foto - Dace Karlova

Foto - Romāns Kolduns

Foto - Romāns Kolduns

Foto - jana Tretjakova

Foto - Adelina Nikitenko

Foto - Daina Dragone Ivanova

