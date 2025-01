Zilbaloža "Straume" saņem labākās animācijas filmas "Zelta globusu"

Uz balvu šajā kategorijā pretendēja vēl piecas filmas - "Inside Out 2" ("Prāta spēles 2"), "Moana 2" ("Vaiana 2"), "Memoir of a Snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".

Animācijas filma "Straume" ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.

Filmas "Straume" radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Matīss Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.

Decembra sākumā "Straume" saņēma Eiropas Kinoakadēmijas balvu kategorijā "Labākā animācijas filma".

"Straume" demonstrēta arī Kannu kinofestivāla konkursa programmā "Īpašais skatiens" kā vienīgā animācijas filma, Ansī animācijas filmu festivālā filma ieguvusi četras balvas, to skaitā žūrijas un skatītāju balvu. Turklāt no rudens, filmu demonstrēs kinoteātros daudzviet pasaulē.

"Straume" arī iekļuvusi 15 filmu vidū, kas pretendē uz labākās ārzemju filmas "Oskara" nomināciju.

Saņemot apbalvojumu, Zilbalodis pateicās filmas tapšanā un izplatīšanā iesaistītajiem, kā arī uzsvēra, ka šī ir pirmā reize, kad Latvijā veidota filma tikusi pie "Zelta globusa". Režisors sacīja, ka "Straumi" veidoja ļoti maza, jauna, bet kaislīga komanda vietā, kur nav īpaši lielas kino industrijas. Viņš neslēpa, ka balvas saņemšana filmas radošajai komandai nozīmē ļoti daudz.

Agrā pirmdienas rītā "Straumes" veidotājus ar iegūto "Zelta globusu" sociālajos tīklos sveica Latvijas Valsts prezidents un daudzas citas personas.