Ceturtdiena, 15.01.2026 10:28
Felicita, Fēlikss
Ceturtdiena, 15. janvāris, 2026 09:54

Zili uguņi debesīs un nemierīgs prāts – Ogrē trešdienas vakarā iedzīvotājus satrauc spožs uzliesmojums debesīs

OgreNet
Foto: Ekrānuzņēmums
Trešdienas, 14. janvāra, vakarā ap plkst. 21.00 Ogres pusē debesīs novērotais spilgti zilais uzplaiksnījums radīja satraukumu un virkni jautājumu iedzīvotāju vidū. Tieši Ogrē šī neparastā dabas parādība bijusi vislabāk pamanāma, par ko liecina gan aculiecinieku stāsti, gan sociālajos tīklos publicētie video un komentāri.

Laika ziņu un dabas parādību pārzinātājs Martins Bergšteins skaidro, ka novērotais bijis ļoti spožs meteors jeb “krītošā zvaigzne”:
“Ja kāds vēl šovakar ap plkst. 21.00 debesīs pamanīja spožu uzliesmojumu – tas bija brangs meteors.”

Aculieciniece no Ogres:
“Pēkšņi debesīs uzplaiksnīja kaut kas zils, liels un spožs, un tad pazuda, bet visa pamale zilgana bija ilgāku laiku!”

Tieši no Ogres saņemts visvairāk satrauktu jautājumu – cilvēki vaicāja, kas noticis, vai arī citi redzējuši šo parādību un vai nav pamata bažām. Sociālo tīklu komentētāji arī no citām vietām strauji dalījās ar ierakstiem un video liecībām par zilgano uzliesmojumu debesīs.

Tālbraucējs:

“Braucot starp Inciemu un Raganu ar kravas auto, to redzēju. Nodomāju - varbūt Siguldā kāds vērienīgs pasākums.”

KaijaSkujina:

“Šitiem nāk līdzi arī troksnis? Blīkšķis? Un sadeg pilnībā, pirms kur nokrīt?”

Kāda cita komentētāja raksta, ka zilā gaisma bija redzama arī Jaunciemā:

“No Jaunciema bija redzams, es domāju atkal salūtu šauj kāds”

Speciālisti uzsver – šāda parādība ir reta, bet dabiska un cilvēkiem nekaitīga.

