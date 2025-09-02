Otrdiena, 02.09.2025 22:22
Elīza, Lizete, Zete
Otrdiena, 02.09.2025 22:22
Elīza, Lizete, Zete
Pirmdiena, 1. septembris, 2025 08:23

Zinību dienā nav gaidāmi būtiski nokrišņi

Leta/OgreNet
Zinību dienā nav gaidāmi būtiski nokrišņi
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 1. septembris, 2025 08:23

Zinību dienā nav gaidāmi būtiski nokrišņi

Leta/OgreNet

Ogrē šodien gaiss iesils līdz +20 grādiem. Dienas laikā saule mīsies ar mākoņiem. Pūtīs ziemeļrietumu/rietumu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 4m/s. Pēcpusdienā iespējas īslaicīgs lietus.

Pirmdien, septembra pirmajā dienā, Latvijā būs daudz mākoņu, bet tie nenesīs ievērojamus nokrišņus, prognozē sinoptiķi.

No rīta, izklīstot miglai, vietām nedaudz smidzinās, dienā dažviet uzpilinās lietus. Saglabāsies lēns vējš un bezvējš.

Starp mākoņiem uzspīdot saulei, pēcpusdienā gaiss iesils līdz +18..+23 grādiem. Siltākais laiks gaidāms Kurzemē.

Rīgā 1.septembrī nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +20 grādiem.

Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1015-1017 hektopaskāli jūras līmenī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.