Pirmdiena, 01.09.2025 14:12
Austrums, Ilmārs, Iluta
Pirmdiena, 01.09.2025 14:12
Austrums, Ilmārs, Iluta
Svētdiena, 31. augusts, 2025 15:49

Zinību dienā vien dažviet gaidāms neliels lietus

Leta
Zinību dienā vien dažviet gaidāms neliels lietus
Foto: pexels.com
Svētdiena, 31. augusts, 2025 15:49

Zinību dienā vien dažviet gaidāms neliels lietus

Leta

Zinību dienā vien dažviet gaidāms neliels īslaicīgs lietus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze.

Diena būs mākoņaina, tomēr vietām caur mākoņiem izsprauksies saules stari. Saglabāsies lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +17...+21 grāda robežās.

Rīgā lielākā dienas daļa būs mākoņaina, nokrišņi nav gaidāmi, tomēr vairāk debesis skaidrosies vakarpusē. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +18...+20 grādu robežās.

Naktī uz pirmdienu debesis virs Latvijas skaidrosies tikai brīžiem un vietām līs. Nakts sākumā galējos austrumu rajonos līs stiprāk un iespējams pērkona negaiss, bet nakts otrajā pusē vietām gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, tāpēc atsevišķos rajonos veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs +11…+16 grādu robežās.

Rīgā nakts būs mākoņaina, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +14…+15 grādi.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.