Otrdiena, 06.01.2026 09:21
Arnita, Spulga
Otrdiena, 06.01.2026 09:21
Arnita, Spulga
Otrdiena, 6. janvāris, 2026 08:20

Zvaigznes diens vakarā gaidāms sniegs

Leta/OgreNet
Zvaigznes diens vakarā gaidāms sniegs
Foto: pixabay.com
Otrdiena, 6. janvāris, 2026 08:20

Zvaigznes diens vakarā gaidāms sniegs

Leta/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra pazemināsies līdz -5 grādiem. Debesis klās mākoņi, dienas otrajā pusē gaidāmi nokrišņi. Pūtīs dienvidaustrumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 8m/s, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Otrdien, Zvaigznes dienā, daudzviet Latvijā snigs un daudzviet caur mākoņiem uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Vakarpusē valsts centrālo un austrumu daļu no dienvidiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona.

Gaisa temperatūra dienas gaitā Vidzemes ziemeļos nedaudz paaugstināsies, citviet Latvijā tā galvenokārt pazemināsies. Dienas vidū termometri rādīs -2..-7 grādus.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš.

Rīgā līdz vakaram nav gaidāmi būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra noslīdēs līdz -4..-5 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē pazemināta spiediena apgabali. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1020 hektopaskāliem valsts austrumos.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?