Otrdien, Zvaigznes dienā, daudzviet Latvijā snigs un daudzviet caur mākoņiem uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Vakarpusē valsts centrālo un austrumu daļu no dienvidiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona.
Gaisa temperatūra dienas gaitā Vidzemes ziemeļos nedaudz paaugstināsies, citviet Latvijā tā galvenokārt pazemināsies. Dienas vidū termometri rādīs -2..-7 grādus.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš.
Rīgā līdz vakaram nav gaidāmi būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra noslīdēs līdz -4..-5 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē pazemināta spiediena apgabali. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1020 hektopaskāliem valsts austrumos.