“Izrāde vēsta par Henriju Pērkinsu – vienkāršu, godīgu grāmatvedi, kuram, pateicoties liktenīgai nejaušībai, tiek dota iespēja īstenot savus sapņus. Šī situācija iegriež viņa ikdienu laimes rata ātrumā, kurā galvenā balva ir jāiegūst par katru cenu,” gaidāmo izrādi nedaudz ieskicē Inga Misāne-Grasberga.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?
Piedzimusi.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Man dzīvē ir bijuši trīs aizkustinošākie brīži – manu bērnu Kristiana (20), Stefana Kārļa (15) un Viljama (9) nākšana pasaulē.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Talantīgi, ar labu humora izjūtu apveltīti radoši cilvēki.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Tīrīt mēli.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Slinkot.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?
Viss pāriet!
Grāmata, ko ieteiktu citiem?
Annas Brigaderes triloģija “Dievs. Daba. Darbs”.
Kādu mūziku klausāties?
Dažādu – tādu, kas atbilst manam tā brīža garastāvoklim.
Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
“Karl Lagerfeld” mētelis ar labu atlaidi, bet par tajā brīdī pēdējo naudu.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Pašreizējā vieta un laiks!