Ceturtdiena, 12.03.2026 15:36
Aija, Aiva, Aivis
Ceturtdiena, 12.03.2026 15:36
Aija, Aiva, Aivis
Ceturtdiena, 12. marts, 2026 11:02

Aktrises Ingas Misānes-Grasbergas veselīgais ieradums ir tīrīt mēli

Kodols.lv
Aktrises Ingas Misānes-Grasbergas veselīgais ieradums ir tīrīt mēli
Publicitātes foto
Ceturtdiena, 12. marts, 2026 11:02

Aktrises Ingas Misānes-Grasbergas veselīgais ieradums ir tīrīt mēli

Kodols.lv

Jau 22. martā kultūras centrā “Siguldas devons” notiks režisores Ingas Krasovskas iestudētās angļu dramaturga Reja Kūnija aprēķina komēdijas “Svešā nauda” pirmizrāde. Iestudējumā loma uzticēta arī aktrisei Ingai Misānei-Grasbergai, un viņa atklāj, ka šis ir viegls, asprātīgs un absurdi smieklīgs stāsts par to, kā nauda spēj izsist cilvēkus no līdzsvara.

“Izrāde vēsta par Henriju Pērkinsu – vienkāršu, godīgu grāmatvedi, kuram, pateicoties liktenīgai nejaušībai, tiek dota iespēja īstenot savus sapņus. Šī situācija iegriež viņa ikdienu laimes rata ātrumā, kurā galvenā balva ir jāiegūst par katru cenu,” gaidāmo izrādi nedaudz ieskicē Inga Misāne-Grasberga.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?

Piedzimusi.

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?

Man dzīvē ir bijuši trīs aizkustinošākie brīži – manu bērnu Kristiana (20), Stefana Kārļa (15) un Viljama (9) nākšana pasaulē.

Kas jūs iedvesmo darbam?

Talantīgi, ar labu humora izjūtu apveltīti radoši cilvēki.

Jūsu veselīgie ieradumi?

Tīrīt mēli.

Jūsu kaitīgie ieradumi?

Slinkot.

Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?

Viss pāriet!

Grāmata, ko ieteiktu citiem?

Annas Brigaderes triloģija “Dievs. Daba. Darbs”.

Kādu mūziku klausāties?

Dažādu – tādu, kas atbilst manam tā brīža garastāvoklim.

Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?

“Karl Lagerfeld” mētelis ar labu atlaidi, bet par tajā brīdī pēdējo naudu.

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?

Pašreizējā vieta un laiks!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?