Cerība ir, bet cena ir pārāk augsta… Ogrēnietei nepieciešama palīdzība cīņā ar smagu slimību

Līdz 2021. gadam Jeļena aizvadīja aktīvu dzīvi, strādājot par grāmatvedi, braucot ar velosipēdu un plānojot nākotni. Pēc diagnozes uzzināšanas ārstēšana kļuva par viņas ikdienu, un slimības dēļ nācās pamest mīļoto darbu. Šogad situācija mainījās - slimība progresēja, un līdzšinējās ārstēšanas iespējas tika izsmeltas.
Cerību deva ģimenes apmaksāta padziļināta molekulārā izmeklēšana Igaunijā, pēc kuras ārstu konsīlijs nozīmēja konkrētu, Jeļenas gadījumam piemērotu terapiju.
Taču šobrīd starp Jeļenu un iespēju šo ārstēšanu saņemt ir zāļu cena. Jeļenas diagnozes gadījumā šo terapiju valsts neapmaksā. Dokumenti individuālās zāļu kompensācijas saņemšanai ir iesniegti Nacionālajā veselības dienestā, taču lēmums vēl nav saņemts, un iespēja saņemt pozitīvu atbildi ir neliela. Ģimene ir vērsusies arī pie zāļu ražotāja, meklējot iespēju saņemt nepieciešamo terapiju, taču arī šādā veidā palīdzību saņemt nav izdevies.
Ārstēšana jāuzsāk nekavējoties, tāpēc ģimene lūdz sabiedrības atbalstu – ikviens ziedojums var palīdzēt Jeļenai cīnīties par iespēju dzīvot un atgriezties pie saviem nākotnes plāniem. Ziedot iespējams labdarības portāla ziedot.lv.