Savukārt 13. martā Dainis Skutelis kopā ar citiem mūziķiem, kuru saknes ir Latgalē, aicina uz sirsnīgu koncertu “No Latgales ar mīlestību”. Kopā ar Daini uz skatuves kāps Normunds Zušs un brāļi Atis un Jānis Auzāni, bet par muzikālo pavadījumu koncertā rūpēsies instrumentālā grupa.
“Gan dzīvē, gan uz skatuves esmu tiešs un īsts – bez liekām dekorācijām. Mūziķa darbu apvienoju ar lauku ikdienas darbiem, jo esmu saimnieks sešiem zirgiem. Liela daļa laika man aizrit pie auto stūres, jo uz katru koncertu, lai kur tas būtu, dodos no sava dzimtā Preiļu novada,” atklāj Dainis Skutelis.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?
Nekas tāds dikti ekstrēms ar mani nav noticis. Vienīgais – man patīk ātri braukt ar mašīnu un ātri jāt ar zirgu.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Droši vien visu trīs meitu dzimšana. Pavisam klāt šajā procesā nebiju, jo visas pasaulē nāca ar ķeizargrieziena palīdzību. Taču biju pirmais, kas katru turēja rokās.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Lauku darbi savā saimniecībā netālu no Preiļiem.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Jāšana ar zirgu.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Patīk tā kārtīgi paēst. Vislabāk man garšo gaļa. Pagrēkoju arī ar saldajiem.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?
Galvenokārt vari paļauties tikai uz sevi, un, ja gribi, lai kaut kas tiktu izdarīts, tas jādara pašam.
Filma, ko ieteiktu noskatīties arī citiem?
2011. gadā uzņemtā režisora Stīvena Spīlberga filma “Kara zirgs” (angliski War Horse). Tā stāsta par neticamu un aizkustinošu draudzību starp puiku Albertu un zirgu Džoju.
Kādu mūziku klausāties?
Nav kāds noteikts žanrs, kuru klausītos, – viss atkarīgs no garastāvokļa. Kad braucu mašīnā, slēdzu visu pēc kārtas, pārsvarā “YouTube” vai “Spotify”. Ja kāda dziesma patīk, noklausos to vairākas reizes. Kad gatavojos kādam koncertam un ir jāiemācās dziesma, klausos to tik ilgi, kamēr iemācos.
Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
Ik pa laikam spontāni nopērku kādu zirgu.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Nu patīk man tie vecie laiki, kad jāja ar zirgiem. Bet jādzīvo šobrīd.