Noslēguma pasākumā konkursa dalībniecēm bija jāpiedalās defilē, demonstrējot tautastērpu, vakarkleitu un bikini. Pirms tam 15. martā notika arī talantu šovs un 16. martā profila intervijas. Konkursa svinīgajā apbalvošanas ceremonijā “Misis Latvija 2026” titulu ieguva rīdziniece Margarita Gulbe, savukārt ogrēniete Liene Vītoliņa kļuva par “Misis Sievišķība 2026”.
Konkursam noslēdzoties, Liene Vītoliņa pauda pateicību saviem atbalstītājiem, atzīstot, ka tieši atbalstītāji bija tie, kuri deva motivāciju un spēku iet uz priekšu, kā arī gandarījumu par iegūto titulu, jo tas precīzi atspoguļojot viņas būtību un sajūtas, piedaloties konkursā.“Šī pieredze bija emocionāli piesātināta – pilna ar skaistiem brīžiem, izaicinājumiem un arī nopietnām pārdomām. Tā man deva iespēju iepazīt spēcīgas, interesantas un iedvesmojošas sievietes. Tieši cilvēki ir lielākā vērtība, ko no šī piedzīvojuma ņemu līdzi,” atzīst Liene.Viņa piebilst, ka sagatavošanās process bijis dinamisks un daudzpusīgs – darbs ar sevi, fotosesijas, defilē un tērpu sagatavošana, kas ļāva izkāpt no komforta zonas un personīgi augt. Tāpat ar daudzām dalībniecēm izveidojies sirsnīgs un ciešs kontakts.Ar vienu no viņām, kura organizē pārgājienus, Liene aizvadītajās brīvdienās devusies jaunā izaicinājumā, pieveicot 20 kilometru garu maršrutu gar jūru.
Līdzās šīm pārdomām Liene dalās arī kritiskākā skatījumā:“Šī pieredze manī raisīja pārdomas arī citos būtiskos aspektos. Manuprāt, šāda mēroga konkursā īpaši svarīga ir caurspīdība balsojumu rezultātos, skaidra komunikācija un profesionāla attieksme pret dalībniecēm. Tie ir pamatelementi, kas veido uzticību un savstarpēju cieņu.Dalība konkursā “Miss Ogre” pirms 30 gadiem man bija ļoti pozitīva pieredze – īpaši attieksmes un komunikācijas ziņā. Šodien šī pieredze ļauj salīdzināt un vēl skaidrāk apzināties, cik nozīmīga ir organizatoriskā kultūra un savstarpējā cieņa.”
Liene akcentē arī sociālās atbildības nozīmi, uzsverot, ka skaistumkonkursi nav tikai par ārējo tēlu, bet var kalpot kā spēcīga platforma sabiedrībai nozīmīgu tēmu aktualizēšanai. Viņai personīgi šis aspekts bijis īpaši svarīgs, jo tieši tā viņa saredz šādu konkursu būtību – kā iespēju sievietēm paust savas vērtības un iesaistīties sabiedriski nozīmīgos jautājumos.Lai arī konkursa laikā tika īstenotas atsevišķas iniciatīvas, piemēram, atbalsts dzīvnieku aizsardzībai, Liene uzskata, ka dalībnieces kopīgi būtu varējušas paveikt vēl vairāk. Viņasprāt, šādos pasākumos būtu jāaktualizē arī tādas tēmas kā vientuļo senioru situācija, cilvēku ar īpašām vajadzībām ikdiena, izaicinājumi ģimenēs un citi sabiedrībai būtiski jautājumi.Viņa ir pārliecināta, ka šāda veida konkursiem ir potenciāls kļūt par vidi, kur šīs tēmas tiek ne tikai pieminētas, bet arī mērķtiecīgi virzītas un atbalstītas.
Šī pieredze Lienei devusi arī praktiskas atziņas, ar kurām viņa vēlas dalīties ar citām sievietēm – rūpīgi izvērtēt nosacījumus, uzdot jautājumus un pārliecināties, ka visi procesi ir skaidri un saprotami. Tas, viņasprāt, ir būtiski, lai justos droši un pārliecināti.
Neskatoties uz piedzīvoto, Liene šo pieredzi vērtē atzinīgi – tā devusi ne tikai skaistus mirkļus, bet arī vērtīgas atziņas. Un pāri visam – cilvēkus, kurus viņa satikusi šajā ceļā.