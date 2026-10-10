Iepazīstamies: Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas jaunais pedagogs Dāvis Ozols

Dāvis Ozols ir Latvijas Mākslas akadēmijas absolvents, kurš 2022. gadā ieguvis maģistra grādu glezniecībā. Lai gan mākslinieks ir dzimis un audzis Rīgā, jau pēdējos sešus gadus viņš par savām mājām sauc Ikšķili.
Interese par mākslu Dāvim radusies jau bērnībā, pirmās zināšanas apgūstot no sava tēva, kurš arī ir diplomēts gleznotājs. Vēlāk viņš izglītojies Jaņa Rozentāla mākslas skolā, turpinājis mācības Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolā un Latvijas Mākslas akadēmijā. Šajā laikā mākslinieks uzkrājis plašas zināšanas dažādās glezniecības un citās mākslas tehnikās, kuras turpina pilnveidot arī šobrīd.
Jaunais pedagogs uzsver, ka darbs ar bērniem un jauniešiem sniedz iespēju nodot nākamajai paaudzei gadu gaitā iegūtās zināšanas un prasmes.
«Mākslas pedagoga amats ir svētīgs darbs, jo ir iespēja dot savas pamatīgās zināšanas nākamajai paaudzei,» atzīst Dāvis Ozols.
Savā pedagoģiskajā darbā viņš cenšas apvienot tradicionālās mākslas tehnikas ar mūsdienīgu pieeju, piedāvājot audzēkņiem aktuālus un radošus uzdevumus. «Skolēniem bieži uzdodu tematiski laikmetīgi svaigus uzdevumus, bet tehniski saglabāju senās zināšanas uzdevumos,» stāsta mākslinieks.
Līdztekus pedagoģiskajam darbam Dāvis Ozols aktīvi turpina arī savu radošo darbību. Patlaban viņš jaunajā darbnīcā gatavo gleznas personālizstādei Ogres Vēstures un mākslas muzejā, kas plānota 2027. gada janvārī.
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs ar prieku uzņēmis jauno pedagogu, vēlot viņam panākumus darbā ar audzēkņiem un visu radošo ieceru piepildījumu.