Valsts svētkos vārds «Latvija» iegūst īpašu skanējumu. Klausoties valsts himnu, kaklā sakāpj kamols, sarkanbaltsarkanais karogs liek iztaisnot plecus un īpaši aizdomājamies, cik daudz mums dots. Sava valoda. Sava zeme. Brīvība. Iespēja būt saimniekiem savā valstī un pašiem lemt par tās nākotni. Tas, ko šodien uzskatām par pašsaprotamu, ir iepriekšējo paaudžu izcīnīts un nosargāts mantojums. Mēs esam tie, kuriem uzticēts to nodot tālāk. Un katrs ar savu dzīvi un darbiem veidojam Latviju, kādā dzīvos nākamās paaudzes.
Latvija ir cilvēki, kuri agri no rīta dodas uz darbu, lai palīdzētu citiem. Skolotājs, kurš bērnā pamana talantu, pirms viņš pats tam noticējis. Ārsts, kura rokās uzticam savu dzīvību. Cilvēks, kurš nepaies garām otra grūtībām. Un tas, kurš, redzot, ka dzimtajā pagastā kaut kā pietrūkst, nevis gaida uz citiem, bet pats ķeras pie darba. Latvijas valsts svētku dienā Lielvārdē tika godināti šādi cilvēki. Cilvēki, kuru darbi apliecina, ka mīlestība pret savu zemi ir ikdienas izvēle. Šī doma caurvija arī Ogres novada apbalvojumu pasniegšanas svinīgo pasākumu, kurā klātesošos uzrunāja Ogres novada mērs Andris Krauja. Latvijas dzimšanas dienā tika godināti novadnieki, kuru darbi, uzņēmība un rūpes par līdzcilvēkiem palīdz veidot stiprāku Ogres novadu, stiprāku Latvijas valsti.
Stāsti par viņu paveikto mijās ar muzikāliem priekšnesumiem, piešķirot svētku vakaram īpaši emocionālu noskaņu, ko radīja arfiste Ieva Šablovska, dziedātāji Andris Ērglis, Ieva Sutugova un Sanija Some kopā ar pavadošās grupas mūziķiem. Svētkos izskanēja Raimonda Tigula «Cerību jūra», kā arī dziesmas «Div' dūjiņas», «Tik un tā», «Zaļā zeme», «Mana dziesma» un citi skaņdarbi. Māksliniecisko noskaņu papildināja jauniešu deju kolektīva «Pūpolītis» dejotāji. Pasākumu vadīja aktieris Jēkabs Reinis.
Gada cilvēki iedvesmo darīt
Apbalvojums «Ogres novada Gada cilvēks» piešķirts novadniekiem, kuru veikums, iniciatīva un ieguldījums sabiedrības labā guvis īpašu atzinību. Viņu darbības jomas ir atšķirīgas – kultūra, izglītība, medicīna, uzņēmējdarbība un ikdienas rūpes par līdzcilvēkiem. Taču katrs no viņiem apliecina, ka nozīmīgus darbus iespējams paveikt ne tikai lielās pilsētās, bet arī nelielos pagastos, kur cilvēki cits citu pazīst un kur viena cilvēka uzņēmība nereti spēj mainīt visas kopienas dzīvi.
Stiprina piederības sajūtu Lielvārdei
Jau desmit gadu Juris Lastmanis ar aizrautību izzina Lielvārdes vēsturi, leģendas un nostāstus, ļaujot tiem atdzīvoties savos stāstījumos. Viņa vadītajās ekskursijās pilsēta atklājas no jauna gan tiem, kuri tajā nodzīvojuši visu mūžu, gan tiem, kuri Lielvārdē ieradušies pirmoreiz. Juris velta savas zināšanas un enerģiju pilsētas svētkiem, kultūras un tūrisma pasākumiem, kā arī stāstnieku festivāliem.
Viņa dzīvē īpaša vieta ir latviskajām tradīcijām – Juris dejo senioru deju kolektīvā «Lāčplēsis» un Danču klubā, ar lepnumu godā un popularizē tautastērpa valkāšanas tradīciju. Atgādinot cilvēkiem viņu pilsētas stāstus, Juris stiprina piederības sajūtu Lielvārdei un rūpējas, lai tās vēsture un tradīcijas nepazustu laika ritējumā.
Rūpēs par kultūras lauku
Vairāk nekā trīsdesmit sava mūža gadu Alda Račika veltījusi kultūrai, bagātinot Lēdmanes, Madlienas, Ķeipenes un Mazozolu pagastu kultūras dzīvi. Viņas darba gaitas cieši saistītas ar deju un teātra mākslu, tradīciju kopšanu un cilvēku vēlmi satikties. Alda ir Ķeipenes amatierteātra «Pūce» režisore un kolektīva dvēsele.
Viņas vadībā teātris veiksmīgi attīstījies, ar radošo darbību guvis atzinību un bagātinājis amatierteātru tradīcijas. Nozīmīga ir Aldas spēja saliedēt cilvēkus, viņus iedrošināt, iedvesmot un aizraut kopējam mērķim. Aldai ir arī skaists, ziedošs dārzs. Ar tādu pašu mīlestību un pacietību, ar kādu viņa kopj puķes, visu mūžu kopts arī kultūras lauks.
Palīdz noticēt saviem spēkiem
Madlienietis Jānis Ozols-Ozoliņš savu profesionālo mūžu veltījis bērnu un jauniešu izglītošanai, attīstot viņu tehnisko domāšanu, radošumu un zinātkāri. Kopš 1999. gada viņš vada Rīgas Skolēnu pils Elektronikas un robotikas pulciņu.
Skolotāja darba patiesā vērtība rodama spējā jaunietī pamodināt interesi, palīdzēt atklāt talantu un ielikt pamatus turpmākajam dzīves ceļam. Šogad Jāņa Ozola-Ozoliņa ilggadējais un radošais ieguldījums interešu izglītības attīstībā Latvijā novērtēts arī valsts līmenī – viņš apbalvots ar Atzinības krustu. Ar savām zināšanām, neatlaidību un uzticību pedagoga darbam Jānis palīdz veidot Latvijas nākotni – izglītotus, zinātkārus un uzņēmīgus jaunus cilvēkus.
Pastnieks, kuru gaida
Ne visus lielos darbus iespējams izmērīt skaitļos vai ierakstīt sasniegumu sarakstā. Reizēm tie slēpjas laipnā vārdā, sirsnīgā smaidā un gatavībā uzklausīt. Vjačeslavs Fedjakovs ir pastnieks. Daudziem lauku iedzīvotājiem viņa ierašanās ir gaidīts brīdis – iespēja saņemt pastu, aprunāties, dalīties ikdienas priekos un rūpēs, sajust, ka neesi aizmirsts.
Ar savu sirsnību un atsaucību Vjačeslavs iemantojis viņu uzticību. Viņš vienmēr atrod laiku sarunai, uzmundrinājumam un cilvēcīgai uzmanībai. Ja pamana, ka kādam nepieciešama palīdzība vai radusies problēma, viņš meklē risinājumu, sniedz palīdzīgu roku un, ja vajadzīgs, pats ķeras pie darba. Viņa piemērs atgādina, ka stipru kopienu veido arī ikdienas labestība.
Rūpēs par savējo veselību
Laikā, kad daudzviet Latvijas laukos medicīnas pakalpojumu kļūst arvien nepieejamāki, īpaši nozīmīgi ir ārsti, kuri savu profesionālo dzīvi izvēlas saistīt ar mazākām apdzīvotām vietām. Arī ģimenes ārste Dita Graudone. Viņa rūpējas par Madlienas un apkārtējo pagastu iedzīvotāju veselību. Izvēle strādāt Madlienā apliecina, ka arī ārpus lielajām pilsētām iespējams nodrošināt kvalitatīvu un cilvēcīgu veselības aprūpi.
Mazā pagastā ģimenes ārsts ir cilvēks, kuru pazīst, kuram uzticas un pie kura vēršas pēc palīdzības, padoma un mierinājuma. Šogad Ditas Graudones darbs guvis atzinību Latvijas mērogā. Akcijā «Meklējam labu ģimenes ārstu» viņa saņēmusi apbalvojumu jaunajiem lauku ģimenes ārstiem.
Ieceres pārvērš īstenībā
Artūrs Kovaļevskis ir uzņēmuma «Garšu sēta» saimnieks un aktīvs Tomes pagasta sabiedriskās dzīves veidotājs. Viņa uzņēmība, enerģija un lepnums par savu pagastu izpaužas gan ikdienas darbā, gan daudzajās iniciatīvās, kurās viņš iesaistās. Piedaloties gastronomijas konkursos, tostarp «Gemoss» un «Kūka manai pilsētai», Artūrs popularizē Tomes un Ogres novada vārdu plašākā sabiedrībā, apliecinot, ka arī nelielā pagastā dzimušas idejas var gūt ievērību un atzinību.
Īpaša vieta viņa darbībā ir projektam «Pagātnes dārzs nākotnes paaudzēm», kas īstenots ar Ogres novada pašvaldības atbalstu. Šajā iecerē cieņa pret pagātni savijas ar rūpēm par nākotni, palīdzot saglabāt vēsturisko mantojumu un stiprināt cilvēku piederību savai dzīvesvietai.
Mūzikas un cilvēku priekam
Jau četrdesmit gadu Inese Martinova ar neizsīkstošu enerģiju, dzīvesprieku un mīlestību pret mūziku bagātina Birzgales kultūras dzīvi. Viņas darbs cieši savijies ar vairākām paaudzēm – no bērnu pirmajiem soļiem mūzikas pasaulē līdz kopējiem koncertiem un Dziesmu un deju svētku piedzīvojumiem. Strādājot Birzgales skolās un pirmsskolas izglītības iestādē «Birztaliņa», vadot korus un ansambļus, kā arī sniedzot muzikālo atbalstu deju kolektīviem, Inese palīdzējusi atklāt un attīstīt neskaitāmus talantus.
Viņa vadījusi arī jaukto un senioru ansambli «Viršu laiks», vienojot dažādu paaudžu cilvēkus kopējā muzicēšanas priekā. Birzgalē Inesi pazīst kā atsaucīgu, sirsnīgu cilvēku, kurš vienmēr gatavs palīdzēt. Četrdesmit darba gados viņa palīdzējusi saglabāt ko īpaši vērtīgu – latviskās muzicēšanas tradīcijas un prieku vienojoties dziesmā.
Slimnīca ar nākotnes redzējumu
Ogres rajona slimnīcas valdes priekšsēdētājs, ārsts traumatologs ortopēds Dainis Širovs jau daudzus gadus veicina slimnīcas attīstību. Viņa vadībā ārstniecības iestāde kļuvusi mūsdienīgāka, paplašinot iespējas saņemt kvalitatīvu medicīnisko palīdzību gan Ogres novada, gan apkārtējo reģionu iedzīvotājiem.
Viens no spilgtākajiem pēdējā laika sasniegumiem ir jaunās Dzemdību nodaļas izveide, kuras funkcionālo risinājumu izstrādājis pats Širovs. Šogad Ogres rajona slimnīca atzīmē 80 gadu jubileju. Daktera Širova profesionālais ieguldījums novērtēts ar Veselības ministrijas Pateicības rakstu.
Goda pilsoņi – paliekošs ieguldījums novadā
Ogres novada pašvaldības augstākais apbalvojums – Goda pilsoņa tituls – piešķirts novadniekiem, kuru ilggadējais darbs, pašaizliedzība un uzticība savam aicinājumam atstājusi paliekošas pēdas novada dzīvē. Viņu ieguldījums aptver dažādas jomas – medicīnu, sportu, izglītību un sabiedrisko darbu. Katrs no viņiem gadu desmitiem veltījis savu darbu, zināšanas un enerģiju līdzcilvēkiem, palīdzot, iedvesmojot un radot iespējas citiem.
Ķeipenes «cilvēks-orķestris»
Par neizsīkstošu enerģiju, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Ķeipenes kopienas dzīvē apbalvojumu «Ogres novada Goda pilsonis» saņēma Guntis Graudiņš-Pētersons. Viņam piemīt apskaužama enerģija, uzņēmība un īpašs talants pulcēt ap sevi domubiedrus, lai kopīgi paveiktu ko vērtīgu. Jau daudzus gadus Guntis aktīvi iesaistās Ķeipenes dzīvē, rūpējoties par pagasta attīstību un kultūras iespējām.
Īpaša vieta viņa darbībā ir «Ķeipenes Senioru skolai», kuras izveide apliecina, ka zinātkārei, jaunām interesēm un dzīvespriekam nav vecuma ierobežojuma. Senioru skolā cilvēki apgūst jaunas prasmes un zināšanas, dodas ekskursijās, satiekas un piedzīvo kopābūšanas prieku. Viņš vienmēr atrod laiku padomam, palīdzīgai rokai un arī kādam labam jokam. Ne velti Senioru skolas dalībnieki viņu mīļi dēvē par «cilvēku-orķestri». Saņemot apbalvojumu, Graudiņš-Pētersons sveica klātesošos Latvijas 108. dzimšanas dienā un izteica pateicību visiem, kuri pamanījuši un novērtējuši viņa veikumu.
Vairāk nekā pusgadsimts cilvēku dzīvību sardzē
Par vairāk nekā pusgadsimtu ilgo darbu un ieguldījumu cilvēku veselības aprūpē apbalvojums «Ogres novada Goda pilsonis» piešķirts Ogres rajona slimnīcas ķirurgam Uldim Zītaram. Būdams ikšķilietis, viņš apzināti izvēlējies savu darba mūžu saistīt ar Ogres slimnīcu. Ķirurga zināšanas, pieredze un prasmīgās rokas palīdzējušas vairākām novada iedzīvotāju paaudzēm. Piecdesmit gadu medicīnā.
Aiz šiem vārdiem ir neskaitāmas darba stundas, sarežģīti lēmumi, izglābtas dzīvības un cilvēki, kuriem palīdzība sniegta īstajā brīdī. Ir ģimenes, kurām ārsta darbs nozīmējis iespēju vēlreiz apskaut savu tuvinieku. Ir pacienti, kuriem viņa profesionalitāte devusi cerību un iespēju atgriezties ierastajā dzīvē.
Saņemot apbalvojumu, Uldis Zītars sveica klātesošos Latvijas dzimšanas dienā, uzrunu noslēdzot ar vārdiem: «Gods kalpot Latvijai!»
Nepalikt vienaldzīgiem pret citu grūtībām
Par ilggadējo, pašaizliedzīgo darbu un nesavtīgajām rūpēm par līdzcilvēkiem pašvaldības augstākais apbalvojums piešķirts Dzintrai Bormanei. Jau vairāk nekā divdesmit gadu viņa savu ikdienu velta bērniem, ģimenēm un cilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts un sapratne. Strādājot Ogres novada Ģimenes atbalsta dienas centrā un Ogresgala pamatskolā, viņa daudziem bērniem kļuvusi par uzticamu cilvēku, pie kura vērsties, kurš uzklausīs, sapratīs un palīdzēs.
Dzintra atrod laiku arī vientuļajiem senioriem, palīdz grūtībās nonākušām ģimenēm, iesaistās labdarībā un māca bērniem ko ļoti būtisku – nepalikt vienaldzīgiem pret citu grūtībām. Saņemot apbalvojumu, Dzintra Bormane ar īpašu sirsnību runāja par bērniem, kuriem veltījusi lielu daļu savas dzīves. Viņai vislielāko gandarījumu sniedzot brīži, kad kādreizējie audzēkņi atgriežas, lai pateiktu paldies, arī tie, kuru dzīves ceļš nav bijis viegls un kuri tagad dzīvo tālu prom no Latvijas: «Bērni – tā ir laime! Mīliet savus bērnus, ieklausieties viņos! Viņiem reizēm vajag tik maz – tikai pajautāt, kā gāja skolā, ko šodien ēda pusdienās. Un bērns jau ir laimīgs.»
Sporta un jaunās paaudzes izaugsmei
Par trīsdesmit gadu darbu sporta attīstībā un nozīmīgo ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē apbalvojumu «Ogres novada Goda pilsonis» saņēma Ainars Puķītis, kurš savu darbu un enerģiju velta sporta attīstībai Lielvārdē un visā Ogres novadā. Florbols, basketbols, teniss, skolu sacensības un sportiskas aktivitātes pilsētas svētkos – aiz daudzām Lielvārdes sporta tradīcijām ir Puķīša uzņēmība, neatlaidība un gadiem uzkrātā pieredze. Īpaši nozīmīgs ir viņa ieguldījums tenisa attīstībā. Viņa vadībā sportisti, kuri reiz raketi rokās turējuši pirmo reizi, ar laiku spējuši izcīnīt godalgotas vietas Latvijas mēroga sacensībās.
Taču sporta skolotāja un organizatora darba nozīme sniedzas tālāk par izcīnītajām medaļām un sacensību rezultātiem. Sports māca disciplīnu, neatlaidību, spēju piecelties pēc zaudējuma un drosmi mēģināt vēlreiz. Tās ir īpašības, kas noder visā turpmākajā dzīvē. Palīdzot jauniešiem noticēt saviem spēkiem un saprast, ka ar darbu iespējams sasniegt vairāk, nekā sākumā šķitis, Puķītis devis paliekošu ieguldījumu ne tikai sportā, bet arī cilvēku izaugsmē.
Saņemot apbalvojumu, Puķītis pateicās lielvārdiešiem un Ogres novada pašvaldībai, kā arī dalījās atmiņās par savu ceļu Lielvārdē: «1988. gadā Lielvārdē ieradās jauns gurķis – augstskolas students.» Viņu pārsteigusi pilsētas bagātā kultūras dzīve, latviskās tradīcijas un izcilie cilvēki. Līdzās slavenajam Lāčplēša alum īpašu iespaidu atstājis Lielvārdes muzejs un cilvēki, kuri tajā darbojās. Pēc septiņiem gadiem, dibinot Lielvārdē sporta skolu, nācies saskarties ar lielu izaicinājumu – pilsētā jau bijušas spēcīgas kultūras un sabiedriskās dzīves tradīcijas, tāpēc sākotnēji bijis jautājums, vai arī sportam izdosies atrast savu vietu.
Viņš ar pateicību pieminēja Kleperu ģimeni, Ilutu Mistri un viņas vadītos deju kolektīvus, kā arī Veltu Gobiņu, kura savulaik devusi viņam pajumti un iespēju palikt Lielvārdē. Pateicības vārdus veltīja arī Aivaram Troskam, kurš noticējis iecerei par sporta skolas izveidi. Atceroties sporta dzīves spilgtākos mirkļus, Puķītis pieminēja pirmo Latvijas čempionu titulu florbolā, spēles «Arēnā Rīga», uz kurām devušies tik daudzi lielvārdieši, ka pilsēta šķitusi gandrīz tukša, un pirmās spēles atklāšanu pie Brīvības pieminekļa. «Tās ir emocijas, kas nekad nepazudīs,» viņš atzina, uzsverot, ka nekad nav uzskatījis sasniegto tikai par savu nopelnu. «Tie ir cilvēki, kuri bija gatavi kopā darīt. Tās ir fantastiskas sajūtas!» Jaunais Goda pilsonis sirsnīgi pateicās arī savai dzīvesbiedrei Lindai, kura palīdzējusi noticēt saviem spēkiem visgrūtākajos brīžos, un Ogres novada vadībai par kopējā darba novērtējumu, uzrunu noslēdzot ar vārdiem: «Gods kalpot Latvijai!»