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Sestdiena, 24. oktobris, 2026 08:54

Jo gudrāks auto, jo sarežģītāks remonts

Baiba Trumekalne
Jo gudrāks auto, jo sarežģītāks remonts
Foto: Baiba Trumekalne
Sestdiena, 24. oktobris, 2026 08:54

Jo gudrāks auto, jo sarežģītāks remonts

Baiba Trumekalne

Pirms trīsdesmit gadiem automehāniķis daudz ko varēja noteikt pēc skaņas, bet automašīnas izpūtējs, kā saka Ogres autoservisa «Ridneks» vadītājs Ričards Krūmiņš, bija vienkārša izplūdes sistēma. Šodien auto ir pilns ar sensoriem, vadības blokiem un programmatūru, un pat dators ne vienmēr pasaka priekšā, kas īsti mašīnai kaiš.

Ričards auto nozarē strādā kopš 1995. gada un šo pārmaiņu ceļu pieredzējis pats. Sarunājamies par to, kāpēc mūsdienu automašīnas kļuvušas sarežģītākas un to remonts – dārgāks, kam patiešām atmaksājas elektroauto, cik droši var ticēt 200 tūkstošiem kilometru lietota auto odometrā, ko vēl nezinām par Ķīnas automašīnām un kāpēc prasmīgs automehāniķis nākotnē var kļūt par arvien pieprasītāku speciālistu. 

– Auto nozarē esi kopš 1995. gada. Kas šajos vairāk nekā 30 gados mainījies visvairāk? 

– Viss ir kļuvis daudz sarežģītāks. Automašīnās nākušas klāt dažādas ar izmešiem saistītas sistēmas, un mums servisā tas nozīmē sarežģītāku diagnostiku un remontu. Kādreiz vairāk remontējām mehāniskas lietas. Paņem kaut vai izplūdes sistēmu – agrāk tā principā bija caurule. Tagad tur ir cieto daļiņu filtrs, sensori, vadības elementi, un katra no šīm lietām var radīt problēmas. Mūsdienu automašīnas strādā pēc algoritmiem. Tur zināmā mērā sākas augstākā matemātika. Vajag arvien specifiskākas zināšanas. Viss, kam priekšā ir «e», uzreiz kļūst daudz sarežģītāks. 

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