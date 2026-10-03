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Sestdiena, 3. oktobris, 2026 13:09

Kastaņkoks pret sauli - Ogres iedzīvotāja sašutusi par koku pretī mājas logiem

OgreNet
Kastaņkoks pret sauli - Ogres iedzīvotāja sašutusi par koku pretī mājas logiem
Foto: Ekrānuzņēmums no raidījuma Bez Tabu
Sestdiena, 3. oktobris, 2026 13:09

Kastaņkoks pret sauli - Ogres iedzīvotāja sašutusi par koku pretī mājas logiem

OgreNet

Kāda Ogres iedzīvotāja saskārusies ar tumšu problēmu. Pie viņas mājām aug liels kastaņkoks, kas aizsedz saules gaismu un padara dzīvokli drūmu un depresīvu, informē raidījums Bez Tabu.

Dace uz Ogri pārcēlās pirms 5 gadiem. Viņa dzīvo dzīvokļu mājas trešajā stāvā un saskārusies ar problēmu, ko rada pie mājas augošais kastaņkoks. Koks atrodas pretī viesistabas logam un ir izaudzis teju visas mājas augstumā un, ar zariem, bloķē saules gaismu, padarot Daces dzīvokli tumšu, drūmu un depresīvu. 

Mājas otrajā stāvā dzīvojošais kaimiņš Anderjs uzskata, ka vienīgais veids kā atrisināt šo situāciju ir nozāģēt kastaņkoku.

Kā norāda raidījums, mājas apsaimniekotājs "Ogres namsaimnieks" veicis dzīvokļu īpašnieku aptauju par kastaņkoka vainaga samazināšanu, bet aptaujā piedalījušies pārāk maz iedzīvotāji, tāpēc lēmums nav pieņemts. Tomēr apsaimniekotājs norāda, ka ir gatavs situācijā iesaistīties atkārtoti.

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