No mūriem nokļūt dabā
Sarunas ievadā Agita aizved savā agrā bērnībā, kurā nepārprotami bija redzams, meitene ir absolūts dabas bērns. “Daba, dzīvnieki un augi mani interesēja vairāk par visu. Skolas laikā es ar ļoti labiem panākumiem braucu uz visām bioloģijas olimpiādēm. Un kad mēs no Rīgas pārcēlāmies uz laukiem, pat nevaru izstāstīt, cik es biju laimīgs bērns! Es tad gāju 4. klasē. Vecāki nopirka Skrīveros īpašumu. Tur es izdzīvoju dabu. Mums bija zosis, truši, cūkas, vistas, kaķi, suns. Gāju govis palīgā slaukt savai kaimiņienei un gardu muti dzēru tikko slauktu pienu. Un visapkārt bija pļavas, birzis, Daugava” atceras Agita.
Protams, arī viņu kā jau mazu meiteni nodarbināja jautājums – “Kas es gribu būt?” Daudzus gadus sapņu profesija bija ķirurgs. “Visiem skandināju, ka taisīšu operācijas. Līdz es tā pa īstam ieraudzīju, cik ļoti cilvēki dara pāri dabai un ka tieši dabai arī ir visvairāk vajadzīga palīdzība. Man toreiz likās, ka daba taču ir tik neaizsargāta, jo cilvēks var atnākt un visu nedomājot piemēslot,” šīs domas pārņemta Agita aizgāja mācīties uz biologiem. Tas pavēra dažādas iespējas strādāt atbilstošos projektos, tostarp kartēt pļavas, kas bija darbs klusumā un dabā. Tad dzīvē atnāca iedvesma un kā saka Agita – pilnīgi cits aicinājums no Dieva viņas izaugsmē.
Te es gribu strādāt!
“Es spilgti izjutu sevī sapni strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Es ar šo domu dzīvoju vairākus gadus. Viss sākās, kad es kādā dienā gāju garām Rīgas Nedzirdīgo bērnu internāta pamatskolai. Tas nav loģiski izskaidrojams, bet es tajā brīdī sajautu, ka es tur gribu strādāt,” atceras Agita.
Līdz pirmajai darba dienai šajā vietā pagāja krietns laiks, jo, lai arī Agita paspēja iegūt profesionālo bioloģijas un ķīmijas pedagoga kvalifikāciju, dzīve aizveda jauno meiteni uz Islandi. Šo valsti Agita joprojām sauc par savām otrajām mājām. “Es tur darīju tik dažādus darbus. Man tā patīk Islandes daba un mežonīgums tajā. Mēdzu atgriezties šajā valstī ik pa laikam, bet nu jau tūrista lomā.”
Agita izmantoja iespēju iegūt apmācību īpašos kursos darbā ar īpašajiem bērniem, tādēļ jau Islandē esot, pieteicās darbā Latvijā. “Tā bija tā pati internātpamatskola, kurai es toreiz biju gājusi garām. Es to darbu dabūju. Atgriezos Latvijā un nostrādāju kādus sešus gadus par bioloģijas un ķīmijas skolotāju nedzirdīgajiem bērniem. Sākumā nebija viegli, jo bija jāapgūst specifika, vielas novienkāršošana un žestu valoda.” Kā nākamais posms Agitai iezīmējās caur kādu sadarbību ar kompāniju, kas darbojās sabalansēta uztura jomā.
"Es vienmēr esmu bijusi dabas bērns," saka Agita Brikmane, foto - no personīgā arhīva
Bizness un nauda, bet – ko tālāk?
Pati sāku interesēties par uzturu, svara kontroli, daudz ko testēju un mācījos. Tad pēc veiksmīgas sadarbības ar citu kompāniju, es sapratu, ka mani tik pat ļoti kā uztura jautājumi, aizrauj arī kosmētikas un skaistumkopšanas joma. Patiesībā mani vienmēr ir interesējusi ēterisko eļļu tēma, bet savā skrienošajā ikdienā šim jautājumam nespēju atrast laiku. Un tad atkal dzīvē pienāca brīdis ar jautājumu – un ko tagad? Bija aktīvs laiks, kad ļoti daudz strādāju, jo prātā bija tikai bizness un naudas pelnīšana. Līdz sajutu, ka gribu tomēr ko mierīgāku. Tad pie manis atnāca ēteriskās eļļas,” līkločus skaidro Agita.
Paliekoša iedvesma nostiprinājās kādā smaržu meistarklasē, kur izdevās pagatavot sev smaržas uz eļļas bāzes, kas bija tieši atbilstošas tam mirklim. “Sāku apgūt praktiski un teorētiski visu, kas saistās ar ēteriskajām eļļām. Latvijā vēl joprojām par aromterapeitu kļūt tu nevari, jo nav šādas izglītības iespējas. Tāpēc mācos biežāk dažādos kursos, ko piedāvā gan tepat Latvijā, gan ārzemēs. Pasaulē ēterisko eļļu tirgus ir pilns ar iespējām izvēlēties, klāsts patiešām ir plašs, bet realitātē ļoti kvalitatīvas ēteriskās eļļas ir tikai 2%,” skaidro Agita.
Izrādās, ka īstas un dabīgas rožu ēteriskā eļļas pieci mililitri maksā ap divsimts eiro. Saprotams, ka daudz kur ir sintētiskais aromāts pievienots, jo cilvēki nepirks tik dārgu produktu.
Noslēdzoties aktīvajai naudas pelnīšanas fāzei, Agita arvien vairāk sevī ieguldīja zināšanas par dabīgo kosmētiku. “Mums jau nav laiks ikdienā bieži iedziļināties kosmētisko produktu sastāvos. Kad es sāku šo tā pa īstam pētīt, sapratu, ka man jau nav ko pirkt parastajos veikalos, jo lielākā daļa produktu satur naftas izcelsmes vielas. Izgāju kursus par dabīgas kosmētikas gatavošanu un sāku savu ceļojumu kosmētikas gatavošanā.”
Brīdī, kad Agitā atkal klusi atskanēja jautājums “Ko tālāk?”, izrādās, skaidri un nepārprotami atnāca iespēja, kur apvienot biznesa pieredzi ar apgūto zināšanu kopumu par dabīgo kosmētiku.
Agita regulāri piedalās dažādos publiskos pasākumos, tirdziņos, kur ikviens var iepazīties ar dabīgo kosmētiku un aprunāties. Foto - no personīgā arhīva
Cietais šampūns – ekonomija un dabai draudzīgs
“Es pārņēmu jau strādājošu zīmolu “Estere Nature Cosmetics”, ar kuru turpinu darboties arī šobrīd. Daru visu, kas nepieciešams, lai klienti saņemtu savus iemīļotos produktus un šobrīd aktīvi strādāju pie tā, lai radītu ko jaunu,” stāsta Agita. Viņa piebilst, ka zīmola koncepcija ir cietā kosmētika zero waste iepakojumā, kas ir bez ūdens - cietais šampūns, cietais kondicionieris vai, piemēram, roku sviests. “Pati šobrīd arī lietoju roku sviestu, jo ārā salā, aukstumā tas palīdz un aizsargā. Kad lieto kosmētiku, kas satur ūdeni, tad lielā salā atnāk šī nepatīkamā aukstuma sajūta, ko rada kosmētikai pievienotais ūdens.”
Cietais šampūns esot arī ekonomija, jo to lietot var ilgāk. “Parastā šampūnā 70% sastāda ūdens. Iegādājoties to, maksājam arī par pievienoto ūdeni tajā. Tas ātrāk beidzas, un vēl turklāt piesārņojam dabu ar plastmasu. Viena cietā šampūna ripa aizstāj apmēram divas 250 ml šampūna pudeles.”
Daudzveidīgs ir “Estere Nature Cosmetics” ikdienas piedāvājums, atrast var pat dabīgu zobu pulveri ar piparmētru, Publicitātes foto
Savukārt, ar ēteriskām eļļām ir iespēja pagatavot jebkādus aromātus un ar tiem aizstāt veikalā pirktās smaržas. “Dažādos dzīves posmos mums var patikt dažādi aromāti. Mainās dzīves situācijas, mainās uzskati un sajūta par smaržu. Vērtīgi ir atnākt uz aromdiagnostiku. Tajā tiek iedota liela kaste ar apmēram 100 ēterisko eļļu pudelītēm. Uz tām nav uzrakstīts, kas tur iekšā. Cilvēkam nav jāuzmin, kas tas ir, bet gan jāpasaka, kurš aromāts rezonē un kurš nepatīk vai ir neitrāls," skaidro Agita. Diagnostikas uzdevums ir noskaidrot, kuri pieci aromāti ir aktuāli cilvēkam. Tos viņš paņem līdzi un lieto savā ikdienā pēc aromdiagnostikas veicēja iedotās metodikas.
Ēteriskās eļļas kā terapeits
“Ēteriskajām eļļām ir terapeitiska nozīme,” skaidro dabīgās kosmētikas radītāja. Pareizs un atbilstošs ēterisko eļļu pielietojums var palīdzēt pie bezmiega, iemigšanas grūtībām, trauksmes situācijās u.c. Eļļas strādā trīs līmeņos - fiziskajā, emocionālajā un mentālajā.
“Eļļas molekulas ir ļoti mazas, tās ir kā dabas radītas nanomolekulas, kas saskarsmē ar ādu, zibenīgi iziet cauri tās slāņiem, nonākot asinsritē un sasniedzot visas organisma sistēmas. Tāpēc ir svarīgi, lai ēteriskā eļļa patiešām ir kvalitatīva un ne no gluži parasto veikalu vai aptieku plauktiem ņemta. Fiziskajā līmenī ēteriskās eļļas var palīdzēt elpceļiem, imunitātei, muskuļiem, ādai, uzlabot gremošanu. Patiesībā man ir grūti iedomāties kādu fiziska rakstura problēmu, kur ēteriskās eļļas nevarētu palīdzēt," saka Agita, bilstot, ka, protams, ir svarīgi ievērot eļļu lietošanas drošības noteikumus un nedarīt to uz savu galvu bez izpratnes par tām.
Emocionālajā līmenī ēteriskās eļļas ietekmē emocijas, noskaņojumu un stresa reakcijas caur ožas un limbisko sistēmu smadzenēs. Piemēram, smaržojot saldā apelsīna ēterisko eļļu, uzlabojas garastāvoklis, rodas prieka sajūta. Turpretī smaržojot bergamota ēterisko eļļu, mazinās trauksme un spriedze. Arī šajā gadījumā iedarbība parasti esot zibenīga.
Mentālajā līmenī ēteriskās eļļas var ietekmēt domāšanu, koncentrēšanos, atmiņu, prāta skaidrību un pat ietekmēt lēmumu pieņemšanu un līdz ar to rīcību.
Nav vairs baiļu sajūta pēc auto avārijas
Agitas pieredzē ir personīga uzvara, kas ar atbilstošu ēterisko eļļu lietošanu, palīdzēja atbrīvoties no baiļu sajūtas pēc auto avārijas.
“Toreiz pēc ļoti spēcīga trieciena avārijas laikā mūsu mašīna tika saplacināta un bija nododama tikai lūžņos. Nu jau ir pagājuši kādi trīs gadi, bet atceros, ka pusgadu pēc notikušā es negribēju neko dzirdēt par jebkādu braukšanu ar mašīnu un kur nu vēl priekšā sēdēšanu vai mašīnas vadīšanu! Apmēram pus gadu pēc avārijas es piedalījos kādā ēterisko eļļu pasākumā Jelgavā. Atceros, kā apzināti izvēlējos sēdēt aizmugurē mašīnā, ar kuru braucām uz pasākumu. Pa ceļam pabraucām garām kādai citai avārijai. Tas atkal pacēla augšā atmiņas par pašas piedzīvoto," atceras Agita. Pasākuma laikā viņa "izsmaržoja" ārkārtīgi daudz aromātu, un kā pati saka - "kaut kas trāpīja, un iekšējie procesi bija sākuši notikt".
"To sapratu tikai pēc tajā naktī piedzīvotā murga, kura laikā izdzīvoju reālas nāves bailes, izlaižot vēlreiz caur sevi avārijas laikā piedzīvotās sajūtas. Nākamajā dienā sapratu, ka esmu sevī pārstrādājusi šīs nāves bailes un esmu pat gatava jauna auto iegādei un tā vadīšanai. Godīgi sakot, man pašai tas bija pārsteigums, jo nebiju gaidījusi, ka it kā vienkārša eļļu izmaržošana var dot līdzvērtīgu efektu kā piedzīvota terapija, piemēram, psihoterapeita kabinetā,” dalās Agita.
Viņa norāda, ka kvalitatīva ēteriskā eļļa, kas satur pilnu ķīmisko vielu spektru no auga, patiešām var strādāt kā terapeits. “Tev ir kāds notikums vai trauma, kuru Tu vari izrunāt ar terapeitu, iemācoties to atlaist un līdzīgi notiek procesā ar ēteriskajām eļļām.”
Ēterisko eļļu piedāvājums ir ļoti plašs un Agita vēlreiz uzsver, ka, protams, uz savu galvu nevajadzētu izmēģināt nezināmas eļļas, piemēram, izdomājot tās lietot iekšķīgi (arī tāda prakse pasaulē pastāv).
"Nesaprotot, ko daru, var nodarīt sev arī pāri un pasliktināt situāciju. Turpretī, ir tādas eļļas, kurām noteikti būtu jābūt ikvienas ģimenes aptieciņā, jo, piemēram, piparmētras ēteriskā eļļa novērš nelabumu jeb sliktu dūšu un to noteikti vajadzētu ņemt līdzi ceļojumos. Principā piparmētras, lavandas un kādai no citrusu eļļām, manuprāt, vienmēr būtu jābūt somiņā līdzi,” smaidot sarunas noslēgumā saka Agita.
Agitai ļoti patīk ceļot un gūt jaunus iespaidus. Šeit skaists piedzīvojums Venēcijā. Foto - no personīgā arhīva
