Grupā "Skvirl' Boizz" darbojas ogrēnieši Emīls Mangulis (tenors), Jānis Grīnbergs (bass) un Sandis Stepiņš (baritons), kā arī rīdzinieks Ivars Ozoliņš (tenors). Emīls ikdienā ir pludmales volejbola treneris klubā "Ķirzaka", spēlē arī grupā "Santehniķi", kurā mūziku rada uz santehnikas caurulēm. "Jau no agras bērnības kopā ar ģimeni uzstājāmies dažādos pasākumos, koncertos un šovos. Man nekas cits neatlika, kā būt mūziķim. Gribēju būt gan sportists, gan mūziķis, un tagad esmu abi," smejoties saka Emīls. Arī Jānis ir pludmales volejbola treneris klubā "Ķirzaka". Ogrēnietis stāsta, ka desmit gadu dziedājis Ogres jauniešu korī "Impulss", tomēr tikai pēdējā pusotra gada laikā mūzika kļuvusi par patiesi nopietnu dzīves daļu. Savukārt Ivars mūzikas pasaulē nonāca četru gadu vecumā. Sākumā viņš vienkārši gāja līdzi vecākajam brālim Arnim uz mēģinājumiem, bet drīz vien pats sāka dziedāt bērnu ansambļos, mācījās mūzikas skolā un vēlāk kopā ar draugiem izveidoja grupu "Audiokvartāls", kurā muzicē vēl šodien. Tikmēr Sandis ikdienā strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Ogres Mūzikas skolā viņš ir apguvis akordeona un klavierspēli, bet īstā dziedāšana sākās, vidusskolas laikā pievienojoties korim "Gājputni" Ogres Valsts ģimnāzijā Dainas Čudares vadībā, kura ieveda viņu lielajā kormūzikas dzīvē. "Ar ko esi saslimis, ar to arī jāārstējas. Man tā ir mūzika," piebilst Sandis.
Viss sākās Baldonē
Lai gan šodien viņi uz skatuves ir saliedēta komanda, vēl 2025. gada sākumā daži cits citu pazina tikai garāmejot, bet citi nebija tikušies nemaz. Viņu ceļi krustojās, kad mūziķe Katrīna Dimanta televīzijas šovam "Koru kari" veidoja Baldones Rozā kori. Ceļš uz Baldoni katru aizvedis pa dažādām takām. Sandi dalībai korī uzaicināja pati Dimanta: "Caur vienu cilvēku Katrīna mani uzrunāja, vai nevēlos iesaistīties. Daudz nedomādams piekritu avantūrai. Laikam nekļūdījos." Savukārt Ivaru pieteikties pamudināja draudzene no Baldones, bet Emīlam un Jānim izvēli noteica pavisam praktisks apsvērums. "Mums ar Jāni hobijs ir disku golfs. Baldonē ir fantastiska trase, un Rozā koris bija tuvākā vieta, kur pieteikties "Koru kariem". Varējām apvienot patīkamo ar lietderīgo," smejoties stāsta Emīls. Lai gan līdz tam viņi nebija pazīstami, Sandis atzīst, ka abi ogrēnieši viņam nebija gluži sveši. "Jāni un Emīlu biju redzējis Ogres ielās, zināju šos čaļus, bet Ivaram jau iepriekš sekoju līdzi – viņa mūzikas gaitām sociālajos tīklos."
Tieši garajās mēģinājumu dienās, kad svētdienās uz "Koru karu" tiešraidēm bija jāierodas jau no rīta, četri puiši brīvajos brīžos sāka dziedāt kopā paši savam priekam. Sākumā plānu veidot grupu nemaz nebija. "Mēs vienkārši aiz gara laika sākām dziedāt četratā. Pirmā dziesma, drīzāk dziesmas iestrāde, ko kopā radījām, bija "Fādiez". Tā tika iefilmēta un publicēta soctīklos. Kopš tā brīža koristi mūs iesauca par vāverpuišiem," atceras Jānis. Tas nebija nejauši – Baldones simbols ir vāvere, par to korī jokoja bieži. Kad vēlāk pienāca uzaicinājums pieteikties "X faktoram", vajadzēja izdomāt grupas nosaukumu. "Piesaistījām mākslīgo intelektu, izmēģinājām dažādus variantus, tomēr palikām pie angļu valodas versijas – "Skvirl' Boizz"," atceras Jānis.
Arī pieteikšanās "X faktoram" notikusi pavisam neplānoti – kāds ienācis "Koru karu" telpās un pajautājis četrotnei, vai negrib tajā piedalīties. Tā arī tapis pieteikums. "Godīgi sakot, gājām for fun. Ir – ir, nav – nav," piebilst Emīls. Puiši atzīst, ka šovs devis vērtīgu pieredzi, lai gan ne viss sakritis ar pašu redzējumu. "Patiesībā mēs esam citādāki, nekā televīzijā cilvēki mūs redzēja. Mūsu īstā vide ir a cappella dziedāšana, un to vislabāk var redzēt sociālajos tīklos," stāsta Ivars. Sandim dalība šovā devusi ko ļoti būtisku: "Ieguvu pārliecību par sevi un neatsveramu skatuves pieredzi. Nekad iepriekš nebiju uzstājies tik lielai auditorijai." Savukārt Jānis lepojas ar to, ka viss, ko grupa dara, top pašu spēkiem: "Mums nav nošu. Viss ir mūsu galvās. Paši aranžējam, paši ierakstām. Ir liels prieks darboties ar cilvēkiem, ar kuriem esam uz viena viļņa."
Garāža, WhatsApp un atzīšanās
Mūziķi atklāj, ka lielākā daļa mēģinājumu notiek Emīla dzīvoklī, garāžā vai Jāņa mājās. Bet labākās idejas dzimstot WhatsApp sarunās. "Tur ilgi strīdamies,» smejas Ivars. "Parasti kāds uztaisa uzmetumu – ir kaut ko izdarījis, un pārējiem vairs nav variantu." Arī videoklipus viņi veidojot paši. "Daudzi prasa – kas jums palīdz? Patiesībā viss top pašu spēkiem," piebilst Jānis. Dažreiz tas notiekot pārsteidzoši ātri. Piemēram, Jāņu dziesmas videoklips Ogrē tapis aptuveni 25 minūtēs, bet populārais video ar vardīšu dziesmu ūdenī prasījis vien divas filmēšanas epizodes, 20 minūšu. Tas tapis Daugavā pie Jaunjelgavas, braucot no kāda pasākuma.
Pēdējā pusotra gada laikā "Skvirl' Boizz" snieguši koncertus tautas namos, kultūras centros, uzņēmumu un pašvaldību pasākumos, kā arī jubilejās visā Latvijā. Īpaši spilgti atmiņā palicis koncerts Amatas Kultūras centrā, pašvaldības pasākums Gulbenē novada uzņēmējiem, kā arī uzstāšanās pansionātā. "Atbraucām un ar savu uzstāšanos atvedām cilvēkiem patiesu prieku. Cilvēkam reizēm vajag tik maz. Tā sajūta ir neaprakstāma," pārdomās dalās Jānis. Ivars atminas arī uzstāšanos kādas simtgadnieces jubilejā, kur visi četri stāvējuši pavisam nelielā telpā tuvu līdzās jubilārei un viesiem. "Lai uzstātos, mums nevajag neko daudz – četrus mikrofonus, un dažreiz pat tos nevajag," smejoties saka Ivars.
Arī klausītāji pēc koncertiem mēdzot pārsteigt. "Lai gan mūsu galvenā auditorija, protams, ir sievietes, tomēr, lai cik tas nebūtu dīvaini, pēc koncertiem visbiežāk pienāk kungi gados un saka, ka mūsu dziesmas viņiem atgādinājušas par jaunību," stāsta Sandis. Jānim pat gadījies pavisam negaidīts kompliments. "Reiz pēc koncerta viena sieviete man atzinās mīlestībā... Nācās apbēdināt, jo man ir sieva," viņš smejas. Lai arī grupa jau ieguvusi atpazīstamību, puiši uzskata, ka īstais ceļš vēl tikai sākas. "Mērķis ir rakstīt savas dziesmas, izveidot koncertprogrammu un kādreiz ierakstīt savu albumu," plānos dalās Emīls. Sandis piebilst, ka, muzicējot šajā grupā, viņš ir piepildījis savu sapni būt uz skatuves: "Liktenis un arī mūsu krustmāte Katrīna, kā mēs tagad saucam Rozā kora vadītāju, mūs ir savedis kopā. Mēs esam tik dažādi, bet sinerģija, kas rodas, kopā dziedot, ir neaprakstāma." Tikmēr Jānis uzskata, ka grupas lielākā priekšrocība ir brīvība: "Neesam piesieti notīm. Varam radīt tā, kā paši jūtam."
Jautāti, kur klausītāji viņus tuvākajā laikā varēs satikt, puiši ilgi nedomā – koncertā Saulkrastos, Saltwater radošajā kvartālā, 30. jūlijā un Skrīveros, A. Upīša muzeja dārzā, 21. augustā. Bet tie, kuri vēlas uzaicināt "Skvirl' Boizz" uz savu pasākumu, aicināti vienkārši uzrakstīt viņiem sociālajos tīklos. "Ir jāienāk mūsu sociālajos tīklos, jānoskatās pāris video, jānospiež "Patīk" un "Sekot" un jāuzraksta mums. Tad varbūt piekritīsim," smejoties instruē puiši. Jau šobrīd viņu FB kontam Skvirl’boizz ir vairāk nekā 7000 sekotāju. Pamazām topot arī nākamais videoklips – būšot kāds šobrīd populārs skaņdarbs, kas skan radio.