Pirms nedēļas lauberiešus apmeklēja arī jauniešu grupa no Skien baptistu draudzes Norvēģijas, kuri pirms savām iesvētībām veica labdarības darbus, bet šoreiz lauberiešus apmeklēja Sandnes baptistu draudzes Norvēģijā locekļi, kuri sniedza nelielu koncertu, bija sagatavojuši garšīgu ēdienu un klātesošie saņēma ziedotāju sarūpētās drēbes, apavus, saimniecības preces un higiēnas līdzekļus. Nelielu koncertu ar dziesmām un dejām bija sagatavojuši ar mazie lauberieši. Norvēģu draugi Latvijā ieradušies jau pirms 3 dienām, kurās dienas centrā “Tabita” Ogrē pavadīja laiku kopā ar bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem.
Lauberietei Zanei (vārds mainīts) ir 30 gadi un 3 bērni (12, 10 un 4 gadi). Viņas ikmēneša ienākumi pabalstos ir 700 eiro, ar kuriem neesot viegla iztikšana. Zane Lauberē dzīvo 6 gadus, īrē dzīvokli no pašvaldības, kas ir sliktā stāvoklī, atnāca šeit uz dzīvi no Suntažiem. “Es biju bērnu kopšanas atvaļinājumā, tagad es gaidu sētnieces vietu. Darbu šeit grūti atrast, vienīgi gaterī, bet tur sievietēm ļoti smagi strādāt. Ja būtu izvēle, es gribētu cept kūkas,” stāsta Zane. Ar Mudīti viņai sadarbība sākās pirms 10 gadiem, kad vecākajiem puikām nomiris tēvs. Mudīte uzmeklējusi viņu, lai noskaidrotu, vai un kāda palīdzība nepieciešama. Zane apjautājusi vietējās ģimenes un nolēmuši, ka ļoti noderīga būtu zupas virtuve. “Visi saka, ka zupas virtuve ir noderīga. Veikalos ļoti augstas cenas. Mudīte iedod zupu, parunājās, samīļo bērnus, daži siltu ēdienu mājās nemaz nesaņem,” saka Zane, un piebilst, ka arī citi pasākumi, kuros ir iespēja saņemt drēbes, apavus vai pārtiku, ir atspaids ikdienā.
Pasākumu apmeklē arī lauberiete Alla, kurai ir 5 bērni. Agrāk viņa dzīvojusi kopmītnēs Ogrē, iestājusies rindā uz dzīvokli, kas pēc 10 gadiem piešķirts Lauberē, Alla nestrādā, esot veselības problēmas, bet bērni strādājot un mācoties. “Mudīte uzzināja, ka man ir nepieciešama palīdzība, un sāka mūs apciemot. Ogrē mēs dzīvojām lielā šaurībā, Mudīte mūs atbalstīja ar drēbēm, pārtiku. Arī šodienas pasākums ir jauks, paņēmu bērniem drēbes,” saka Alla.
Mudīte Mardoka ar labdarību nodarbojas jau 30 gadus, kuru laikā ticības, enerģijas un mīlestības pilna ir bijusi ceļā pie trūkumcietējiem, līdzās ģimenēm un bērniem, kuriem viņas palīdzība ir bijusi ļoti nepieciešama. 2017. gadā Mudīte iepazinās ar Solveigu Bergslandi no Norvēģu organizācijas “Norsk Forening for gatebarn i Estland”. Solveiga tolaik darbojās Tallinā, kur sniedza palīdzību bērniem un ģimenēm, tāpat kā tagad Mudīte Ogres novadā. Solveigu uzrunāja Mudītes vēlme Latvijā atvērt dienas centru, viņa uzrunāja draugus no baptistu draudzes Norvēģijā, un tika uzsākta ziedojumu vākšana, lai varētu iegādāties māju Ogrē, Grīvas prospektā 4, kurā Mudīte sapņoja atvērt dienas centru bērniem. Tas izdevās. Norvēģijas draudze savāca nepieciešamos līdzekļus un 2017. gada jūnijā iegādājās šo ēku, turklāt draudzes brīvprātīgie devās uz Ogri un paši savām rokām veica nepieciešamos remontdarbus, lai iekārtotu un atvērtu šeit ģimenes dienas centru “Tabita”. Centrā bērni var paēst siltu ēdienu, nomazgāties, izmazgāt drēbes, saturīgi pavadīt laiku, mācīties un saņemt atbalstu, sportot fitnesa zālē, ir pieejams apģērbs un apavi. Te ir iekārtota darbnīca, kur zēni mācās strādāt ar koku. Bērniem vasarā tiek organizētas nelielas nometnes, rudenī ir iespēja saņemt dažādus skolas piederumus. Kopš centra atvēršanas Mudītei turpinās sadarbība ar dažādām draudzēm no Norvēģijas. Uz Norvēģiju rudenī dodas bērni no Ogres novada, kur saturīgi pavada veselu nedēļu.
Dodoties pie ģimenēm visā Ogres novadā, sniedzot palīdzību un atbalstu, Mudīte iepazinās ar vairākām ģimenēm Lauberē, un pirms gada ieviesa šeit zupas virtuvi. Zupu dienas centrā “Tabita” sagatavo centra pavāre Iveta un tā tiek atvesta uz Lauberi jau sagatavota. Tā ir iespēja ikvienam saņemt siltu ēdienu. Nereti Mudīte līdzi paņem arī citas noderīgas mantas, ko ziedojuši labdari – apavus, higiēnas preces, pārtiku, drēbes un citas.
“Es vēlos palīdzēt cilvēkiem, viņus nenosodot, un iedrošināt dzīvot labāk – parādīt, ka dzīvi vienmēr ir iespējams mainīt un nekas nav neatgriezeniski zaudēts. Darbojoties kristīgā organizācijā, esmu pārliecināta, ka ticības mācība skolās būtu vērtīgs ieguvums bērniem un jauniešiem – tā palīdzētu veidot cieņu un bijību pret vērtībām. Šodien diemžēl bieži redzams, ka cieņas trūkst gan pret skolotājiem, gan vecākiem,” pārdomās dalās ogrēniete Mudīte Mardoka, kura ir pateicīga Dievam par iespēju kalpot cilvēkiem un caur saviem darbiem sniegt palīdzību.