Jubilāre dzimusi 1926. gadā Rubenes pagastā (Jēkabpils novada teritorijā) un mācījusies Dunavas sešklasīgajā pamatskolā. Par atbalstu nacionālajiem partizāniem 1949. gadā apcietināta un nonākusi izsūtījumā Vorkutā, kur pavadījusi septiņus gadus. Pēc atgriešanās Latvijā Malvīnes kundzi dzīves līkloči atveduši uz Ogres pilsētu. Malvīne Asare ir Ogres politiski represēto kluba biedre, iesaistījusies tā darbībā jau gandrīz kopš kluba dibināšanas un aktīvi piedalījusies tik ilgi, cik veselība to pieļāva. 2003. gadā apbalvota ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, bijusi arī viena no iniciatorēm Dunavas kaujā kritušo partizānu piemiņas vietas izveidei Dunavas pagastā.
Godinot Malvīnes kundzes dzīvesgājumu, sociālās aprūpes centrā “Ziedugravas” viņu apmeklēja Ogres novada pašvaldības domes deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Sarmīte Ozoliņa, kā arī Ogres politiski represēto kluba vadītājs Ivars Kaļķis, viņa vietnieks Edmunds Būmanis un kluba biedre Silvija Dukāte.
Ogres novada pašvaldības domes un tās priekšsēdētāja Andra Kraujas vārdā jubilāri sveica S. Ozoliņa, vēlot daudz gaišu rītu un mierīgu dienu, veselību, sirdsmieru, Dieva svētību, ģimenes mīlestību un dzīves spēku!