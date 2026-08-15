FOTO: Ogrēnieši iekaro Krakovu ar latviešu deju – “Dzītariņš” mājās pārved kausu

No 6. līdz 10. augustam Ogres Centra pamatskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvs “Dzītariņš” devās uz Poliju, lai piedalītos 50. Vasaras Mākslas festivālā Krakovā. Ceļā devās 33 dejotāji, kurus pavadīja viena no dejotāju mammām un trīs skolotājas.
Viesošanās Polijā bija piepildīta ne tikai ar mēģinājumiem un koncertiem, bet arī ar kopīgiem piedzīvojumiem. Pirmajā dienā jaunieši iepazina Zatoru un aizvadīja mēģinājumu, savukārt nākamajā dienā apmeklēja atrakciju parku “Energylandia”, bet pēc tam devās uz Krakovu, lai gatavotos festivāla koncertiem.
“Jāpiebilst, ka festivālā bez mums uzstājās vēl 3 deju kolektīvi no Latvijas, un visi viens otru ļoti atbalstījām”, jau pēc brauciena pausts skolas ierakstā.
Ogrēniešiem bija iespēja arī doties braucienā ar kuģīti pa Vislas upi, iepazīt Krakovas vēsturi, atpūsties akvaparkā un apskatīt pilsētas vecpilsētu.
Taču galvenais brauciena notikums, protams, bija deja. “Dzītariņš” festivālā skatītājiem demonstrēja divas atšķirīgas programmas, ļaujot plašāk iepazīt latviešu dejas burvību. Kopā ar ogrēniešiem festivālā piedalījās vēl trīs deju kolektīvi no Latvijas, un jaunie dejotāji cits citu aktīvi atbalstīja.
Par dalību festivālā “Dzītariņš” saņēma organizatoru pateicību, diplomu un kausu.
Brauciena noslēgumā neizpalika arī īpašs saliedēšanās pasākums – dejotāji komandās pildīja dažādus uzdevumus, vēlreiz apliecinot, ka “Dzītariņš” ir ne tikai deju kolektīvs, bet arī vienota komanda.
“Dejotājiem šis ceļojums paliks atmiņā kā skaists, deju, draudzības un piedzīvojumu pilns notikums,” pēc atgriešanās vēsta Ogres Centra pamatskola.
Skola pateicas kolektīva vadītājām Dairai un Dinijai par dejotāju sagatavošanu festivālam, vecākiem par finansiālo atbalstu, kā arī skolotājām Samantai un Ingai par rūpēm, lai brauciens noritētu veiksmīgi.