Papildinājums ģimenes ārstu komandā! Savā praksē Baiba Sirmā pieņems visu vecumu pacientus

Ģimenes ārstu prakses vietu izveide Ogres slimnīcā sākās pirms trim gadiem. Kā stāsta slimnīcas vadītāja veselības aprūpes jomā un sertificēta ģimenes ārste Evita Teilāne, 2023. gadā radās nepieciešamība pārņemt ģimenes ārstes Dr. Konstantīnovas praksi, kas līdz tam darbojās slimnīcas telpās. Nacionālais veselības dienests to piedāvāja pārņemt viņai.
Vēlas uzlabot veselības aprūpes pieejamību
Šis lēmums bija saistīts arī ar vēlmi uzlabot primārās veselības aprūpes pieejamību. Evita Teilāne skaidro: jo savlaicīgāk pacients nepieciešamo palīdzību var saņemt pie ģimenes ārsta, jo mazāka iespēja, ka ar savu veselības problēmu viņam būs jāvēršas slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Vienlaikus prakse kļuva par vietu, kur pieredzi iegūt topošajiem ģimenes ārstiem. E. Teilānei jau bija ilgstoša darba pieredze ambulatorajā un uzņemšanas sektorā, tādēļ līdz ar prakses darbības sākumu tika uzsākta arī rezidentu apmācība. Viena no rezidentēm bija Baiba Sirmā, kura tagad Ogres slimnīcas ģimenes ārstu prakšu vietā uzsāk savu praksi, savukārt E. Teilānes vadītajā praksē darbu turpina arī ģimenes ārste Anna Konturi un pediatre Ilze Cirseniece.
Vajadzība pēc vēl vienas ģimenes ārsta prakses vietas radās arī tāpēc, ka pirms pacientu pārreģistrācijas Evitas Teilānes praksē bija vairāk nekā 1800 cilvēku.
Līgums par Baibas Sirmās praksi noslēgts 28. septembrī, savukārt darbu jaunajās telpās prakses uzsāka 1. oktobrī. Šajās telpās agrāk atradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Tās ir izremontētas un pielāgotas ārstniecības darbam. Nodrošināta arī vides pieejamība, lai pie ārsta varētu nokļūt cilvēki ar kustību traucējumiem un vecāki ar bērnu ratiņiem.
E. Teilāne uzsver, ka ģimenes ārstu prakšu darbam slimnīcas paspārnē ir vairākas priekšrocības. Ja nepieciešams ķirurga, traumatologa vai cita speciālista viedoklis, kolēģiem vienā iestādē ir vieglāk sazināties un organizēt pacientam vajadzīgo konsultāciju vai izmeklējumus. Turklāt ģimenes ārsti prakses laikā ir strādājuši arī slimnīcas uzņemšanas un stacionāra nodaļās. Šī pieredze palīdz labāk izvērtēt, kad cilvēkam pietiek ar ambulatoru palīdzību un kad nepieciešama ārstēšana slimnīcā.
Daļa pacientu Baibu Sirmo jau pazīst no rezidentūras laika. Pārreģistrējoties viņas praksē, viņi varēs turpināt sadarbību ar savu ārsti. Taču jaunajā praksē ir vieta arī citiem pacientiem. Turklāt B. Sirmās praksē var reģistrēties arī pacienti ne vien no Ogres, bet arī Ogresgala pagasta, kur uz vietas gan pieņemšanas nebūs, bet nepieciešamības gadījumā ģimenes ārste dosies mājas vizītēs.
Pierakstīties vizītei pie ģimenes ārsta Ogres slimnīcas ģimenes ārstu praksē var pa tālruni 28816462. Saziņai var izmantot arī e-pasta adresi . Foto: Fakti TV
Medicīnā sākusi no pašiem pamatiem
Baibai Sirmajai interese par medicīnu radusies jau bērnībā. Izvēloties savu profesionālo ceļu, viņa apsvērusi divas iespējas – veterinārmedicīnu, jo viņas abi vecāki ir veterinārārsti, vai cilvēku ārstēšanu. Abās saistījusi iespēja palīdzēt, tomēr galu galā izvēle izdarīta par labu cilvēku medicīnai. Savukārt ģimenes ārsta profesijā viņai patīk tieši tās plašums un ikdienas dažādība.
Ārstei patīk arī saruna ar pacientu – iespēja iztaujāt, uzklausīt un kopīgi meklēt atbildes.
Ceļu medicīnā viņa sākusi no pašiem pamatiem. Jau studiju sākumā strādājusi slimnīcās par sanitāri, vēlāk guvusi arī māsas palīdzes darba pieredzi. Strādājusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, bet rezidentūras laikā – Ogres slimnīcas uzņemšanas nodaļā un periodiski arī terapijas nodaļā, aizvietojot kolēģus viņu atvaļinājuma laikā. Ar Ogres novadu saistīta arī ārstes ģimenes dzīve. Baiba jau aptuveni deviņus gadus dzīvo Ķegumā un ir trīs bērnu mamma.
Svarīgākais – uzticēšanās un saruna
Savā praksē Baiba Sirmā pieņems visu vecumu pacientus – no jaundzimušajiem līdz cilvēkiem cienījamos gados –, ārste uzsver, ka praksē gaidīta visa ģimene. Līdzšinējā darbā viņai lielāka pieredze gan bijusi ar pieaugušajiem un senioriem, taču praksē pieejama arī pediatre, kurai vienmēr var lūgt padomu.
Jautāta par svarīgāko ārsta un pacienta attiecībās, Baiba Sirmā vispirms nosauc uzticēšanos un komunikāciju. Viņasprāt, ar uzticēšanos cieši saistīta arī pacienta līdzestība – iesaistīšanās ārstēšanā, ieteikumu ievērošana un nepieciešamo izmeklējumu veikšana. Ja cilvēks uzticas savam ārstam, ir vieglāk sadarboties un kopīgi risināt veselības problēmas.
Lai reģistrētos Baibas Sirmās praksē, vispirms jāsazinās ar reģistratoru. Reģistrācijas anketu var aizpildīt klātienē vai elektroniski e-veselībā. Kad reģistrācija veikta, pacientu pieraksta uz vizīti. Ja nav akūtu veselības problēmu, pirmā tikšanās ir iepazīšanās vizīte.
Pieņemšana notiek ar iepriekšēju pierakstu, arī akūtu sūdzību gadījumā vispirms jāsazinās ar praksi un jāizstāsta situācija. Ārste vai ārsta palīgs telefoniski izvērtē sūdzības un nepieciešamo palīdzību. Ja tā vajadzīga steidzamāk, tiek meklēta iespēja pacientu pieņemt tajā pašā dienā. Atkarībā no situācijas pirmo konsultāciju var sniegt ārsta palīgs, bet turpmāko vizīti organizē pie ārstes.