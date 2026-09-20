"Pirms pieciem gadiem ienāca...vēzis, bet cerība un sapņi turpina dzīvot!" Aicina palīdzēt novadniecei Jeļenai

Slimība progresēja šogad
Vēl 2021. gadā Jeļena dzīvoja parastu, aktīvu dzīvi - mīļākais darbs, pastaigas, velosipēds, ceļojumi un plāni nākotnei. Tad viss mainījās - Jeļenas dzīvē ienāca vēzis. Viņai tika diagnosticēts aizkuņģa dziedzera vēzis ar metastāzēm aknās.
Kā vēsta ziedot.lv, kopš tā laika ārstēšana ir kļuvusi par daļu no viņas ikdienas. Arī pēc smagas ārstēšanas un operācijas, tiklīdz pašsajūta to ļāva, viņa atgriezās pie savām ierastajām nodarbēm un centās izmantot katru iespēju dzīvot pilnvērtīgi. Slimības un ārstēšanas dēļ Jeļenai nācās pārtraukt grāmatveža darbu, kas viņai bija ļoti svarīga dzīves daļa.
Šogad situācija mainījās - slimība progresēja, un līdzšinējās ārstēšanas iespējas tika izsmeltas. Meklējot iespēju turpināt ārstēšanu, ģimene par saviem līdzekļiem veica padziļinātu audzēja molekulāro izmeklēšanu Igaunijā. Šis solis deva jaunu cerību - izmeklējuma rezultāti ļāva ārstiem atrast Jeļenas slimības gadījumam piemērotu terapiju. Ārstu konsīlijs Jeļenai šo terapiju ir nozīmējis.
Valsts terapiju neapmaksā
Taču portālā aprasktītais palīdzības sauciens norāda, ka "šobrīd starp Jeļenu un iespēju šo ārstēšanu saņemt ir zāļu cena. Jeļenas diagnozes gadījumā šo terapiju valsts neapmaksā. Dokumenti individuālās zāļu kompensācijas saņemšanai ir iesniegti Nacionālajā veselības dienestā, taču lēmums vēl nav saņemts, un iespēja saņemt pozitīvu atbildi ir neliela. Ģimene ir vērsusies arī pie zāļu ražotāja, meklējot iespēju saņemt nepieciešamo terapiju, taču arī šādā veidā palīdzību saņemt nav izdevies.
Laiks šobrīd ir īpaši svarīgs - ārstēšanu nepieciešams sākt nekavējoties. Ik pēc 3 nedēļām zāļu iegādei nepieciešami 5216,96 eiro, bet ārstēšanas kursam kopā nepieciešami 52 169,60 eiro. Tāpēc Jeļenas ģimene vēršas ar lūgumu palīdzēt Jeļenai saņemt šo ārstēšanu. Katra palīdzība, arī neliela, pietuvina iespējai nodrošināt viņai nepieciešamo terapiju.
Šobrīd 559 ziedotāju atsaucības rezultātā ir savākti jau 9414 eiro no nepeiciešamajiem 52 169.00 eiro. Atbalstīt Jeļenu ikviens var - šeit.