SIA “MaiMai” ir pirms 16 gadiem izveidots Latvijas uzņēmums, kura meistari no dabiskiem un augstvērtīgiem materiāliem darina skaistus, kvalitatīvus un ekskluzīvus adījumus visām sezonām. Ražotne atrodas Ikšķilē. Produkciju pamatā realizē interneta vietnē www.maimai.lv, kā arī veikalā, turpat līdzās ražotnei. Sadarbības partneri ārpus Latvijas.
“MaiMai” vienmēr ir ražojusi labu un kvalitatīvu produkciju, kas nav lēta, bet šī ir “MaiMai” niša. “Mēs nevaram un arī negribam konkurēt ar ķīniešu ražotājiem. Neredzu tam perspektīvu un nevēlos kļūt, ja tā var teikt, par miskasti, kas pasauli piesārņo ar naftas produktiem. Mēs vēlamies būt dabai draudzīgāki. Adām džemperus, jakas, kleitas, bikses, legingus, šalles, cepures. Ir produktu līnija arī vīriešiem un bērniem. Ražojam pamatā no Merino vilnas dzijas, arī kašmira sajaukuma, mohēras – zīda jakas, kas arī ir pārbaudīta vērtība. Vēl ir Alpakas un vasaras sezonai – kokvilnas – zīda izstrādājumi. Esam par dabisko izstrādājumu. Ilgtermiņā tas attaisnojas. Izstrādājums tiek no sirds nonēsāts vairākas sezonas,” tā pirms četriem gadiem sarunā ar “Ogres Vēstīm Visiem” stāstīja Maija, bet pērn viņas dzīve sagriezās kājām gaisā.
“Lēmums par “MaiMai” pārdošanu brieda jau kādu laiku – bija sajūta, ka ir jādzīvo citādāk. Bet nezināju, cik ļoti dzīve pati visu izmainīs. Pērn, kopā ar paziņojumu par pārdošanu, saņēmu arī smagāko diagnozi savā dzīvē – vēzis. Tas bija trieciens. Domas skrēja – vai būšu līdzās savam vīram? Vai redzēšu, kā aug mani bērni? Pēkšņi viss, kas šķita svarīgs, kļuva nebūtisks,” atceras uzņēmēja. Tālāk dzīve bija sadalīta no diagnozes līdz lielai operācijai, no atlabšanas līdz pirmajai ķīmijterapijai – tieši viņas dzimšanas dienas priekšvakarā. Lēmums par “MaiMai” ražošanas apturēšanu un pārdošanu daudziem bija šoks. Maija atklāti atzina – viņai bija jāizvēlas dzīvot. Citādāk. Katru dienu viņa sagaidīja kā dāvanu, savus 40 gadus sagaidot ar pateicību – par dzīvi, par ģimeni, par visu. Turklāt apkārtējo atbalsts bija tik liels, ka ražotne turpināja strādāt. Taču šobrīd Maija tam vairs nerod spēkus. Ir pieņemts lēmums uzņēmuma ražotni tomēr pārdot, piedāvājot to iegādāties gan kā vienotu komplektu, gan arī atsevišķas iekārtas tiem, kuri vēlas paplašināt savu ražošanu vai uzsākt savu adījumu darbnīcu.
Ražotnē pieejamas dažādas klases adāmmašīnas un papildu aprīkojums kā ķetelmašīnas, pogcaurumu mašīna, lentīšu mašīnas, tvaikagaldi, plaukti un daudz cita, kas gadiem kalpojis kvalitatīvu adījumu radīšanai.
“Šī ir viena “MaiMai” stāsta nodaļas noslēgšanās, bet zīmols turpina savu ceļu citā formā – nākotnē vairāk fokusējoties uz dizainu, idejām un radošo virzienu, nevis pašu ražošanas procesu. Šis posms man ir devis ļoti daudz – pieredzi, attiecības, spēju izturēt grūtus brīžus un arī ļoti lielu cieņu pret roku darbu un ražošanas procesu,” saka Maija Balode, piebilstot, ka šobrīd gan uzņēmuma mājaslapā, gan veikalā Ikšķilē turpinās “MaiMai” arhīva kolekcijas izpārdošana – pēdējie adījumi, kas radīti uzņēmuma darbnīcā no līdzšinējām kolekcijām, kas vēl pieejami noliktavā. Daži modeļi pieejami tikai dažos izmēros, citi – vien pāris eksemplāros.
““MaiMai” nekad nav bijis tikai stāsts par drēbēm. Tas vienmēr ir bijis par sajūtu, par kvalitāti un par izvēli radīt lietas, kas kalpo ilgāk. Esmu ļoti pateicīga visiem cilvēkiem, kas šajos gados bijuši daļa no šī ceļa – darbiniecēm, sadarbības partneriem un tiem, kuri izvēlējušies “MaiMai” adījumus savā garderobē. Uzņēmums savu darbu vēl turpinās līdz 30. aprīlim. Kas būs pēc tam – rādīs laiks, bet “MaiMai” stāsts turpināsies,” ir pārliecināta Maija Balode, piebilstot, ka potenciālie uzņēmuma pircēji vēl tiek meklēti. Interesenti var rakstīt e-pastā: .