Sanāksmē tika skatīti jautājumi par izmaiņām padomes sastāvā. Izvērtējot saņemtos iesniegumus un balsojot padomes locekļiem, no sastāva tika atbrīvota Gunta Būmeistare un Alvils Blankveins. Līdz ar to šobrīd padomē darbu turpina trīs locekles – Monika Sīle, Kristīne Zobena un Elīna Čakare. Tuvākajā laikā plānots uzrunāt nākamos kandidātus, kuri vēlēšanās netika ievēlēti, kā arī, ja nepieciešams, aicināt pieteikties jaunus interesentus dalībai Iedzīvotāju padomē.
Klātesošie apsprieda jautājumu, kā veicināt iedzīvotāju dalību Iedzīvotāju padomes sēdēs un darbā. Iedzīvotāji ierosināja izveidot atsevišķu WhatsApp grupu informatīvai saziņai, lai iedzīvotāji savlaicīgi saņemtu ziņas par sanāksmēm un aktualitātēm, informāciju aktualizēt Facebook lapā, kā arī šīs tikšanās organizēt atraktīvākas – piemēram, ar pārgājienu, pikniku vai līdzīgu formātu un sarunām par aktuālo pagastā.
Projekti un līdzdalības iespējas
Padome atskatījās uz līdzšinējo darbu. Novembrī notikušajā sanāksmē, kurā piedalījās «Zied zeme» pārstāve Linda Cīrule, apspriesta «Viedā ciema» pieeja – sadarbība starp uzņēmējiem, iedzīvotājiem un pašvaldību kopējai attīstībai. Savukārt, izvērtējot pieejamo finansējumu un vajadzības, nolemts projektu konkursā iesniegt ieceri par Suntažu pamatskolas pirmsskolas bērnu laukuma labiekārtošanu. Par projekta virzību informēja projekta iesniedzēja Elita Kārkliņa – lai arī dokumentācijas sagatavošana bijusi sarežģīta, projekts šobrīd jau ir īstenošanas stadijā.
Monika Sīle informēja, ka līdz 31. martam iespējams pieteikties līdzdalības budžeta konkursam (Suntažu pagastam pieejami 5321,98 eiro), savukārt līdz 20. martam nevalstiskās organizācijas var iesniegt projektus konkursā «R.A.D.I. – Ogres novadam». Tāpat 23. februārī NVA uzsākusi darba devēju pieteikumu pieņemšanu skolēnu vasaras nodarbinātības programmā.
Skolas pārbūve un nākotnes ieceres
Skolas direktors Mārtiņš Leja informēja par vērienīgās pārbūves gaitu skolā. Būvdarbi sākti 2025. gada augustā, un, lai arī demontāžas posmā atklājās neparedzēti tehniski izaicinājumi, šobrīd būvnieki strādā pat ar laika rezervi. Otrajā stāvā darbi ir pilnībā pabeigti, pirmajā – aptuveni 90%, trešajā – ap 80% no apjoma. Visos stāvos ieklātas jaunas grīdas, izlīdzināti līmeņi, uzstādītas jaunas durvis un apgaismojums. Šobrīd notiek iepirkums par jaunu mēbeļu iegādi. Vasarā skolā plānotas atvērto durvju dienas.
Sanāksmē tika apspriesta arī iespējamā turpmākā darba organizēšana skolas pils daļā un pirmsskolas izglītības iestādē. Kā norādīja skolas direktors, pēc pārcelšanās uz atjaunotajām telpām būs nepieciešami vairāki mēneši, lai iedzīvotos un izvērtētu, kā vislabāk organizēt darbu un telpu izmantošanu turpmāk.
Skolā arī uzlabots interneta pieslēgums. Joprojām aktuāla ir ventilācijas problēma, īpaši garderobē, kur nepieciešami papildu risinājumi. Diskusijās izskanēja ideja par «zaļās klases» izveidi – skolas dārza teritoriju attīstīt kā āra mācību vidi dabaszinību stundām.
Sanāksmē tika aktualizēta arī sabiedriskās dzīves aktivitāšu trūkuma problēma. Pagasta svētki notiek reizi piecos gados, taču iedzīvotāji vēlētos biežākus kopienas pasākumus – sporta aktivitātes, koncertus vai vienkāršus kopīgus piknikus.
Asas diskusijas par troksni
Visemocionālākās diskusijas izvērtās par kokapstrādes uzņēmuma SIA «Ibiza» darbību blakus dzīvojamajai apbūvei. Iedzīvotājs Jānis Piebalgs pauda sašutumu par pastāvīgo troksni, kas dzirdams no agra rīta līdz vakaram, arī brīvdienās. Uzņēmums Suntažos iegādājies lauksaimniecības zemi, kur sākotnēji bija paredzēta baļķu glabāšana, taču šobrīd tiek veikta arī to mizošana un kraušana eksportam. Iedzīvotāji uzskata, ka faktiski notiek rūpnieciska darbība, kam teritorija nav piemērota. Turklāt intensīvā kravas auto satiksme ar kokmateriālu atliekām piemēslo satiksmes apli, aplauž ceļa zīmes.
Pašvaldības pārstāve Iluta Jansone piekrita, ka situācija ir sarežģīta, un pašvaldība informējusi atbildīgās institūcijas. No juridiskā viedokļa uzņēmumam ir atbilstošās atļaujas un pārkāpumi nav konstatēti. Iedzīvotāji norāda – absurds, ka trokšņa mērījumi tiek veikti iekštelpās ar aizvērtiem logiem, kas neatspoguļo reālo situāciju, līdz ar to uzņēmumam netiek uzlikts par pienākumu ne sakārtot trokšņu slāpēšanas barjeras, ne ierobežot darba laiku.
Sanāksmes noslēgumā iedzīvotāji uzsvēra, ka šobrīd īpaši būtiski iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādes un publiskās apspriešanas procesā – sekot līdzi publiskās apspriešanas norisei, savlaicīgi iesniegt rakstiskus priekšlikumus un iebildumus, kā arī izmantot iespēju paust viedokli klātienē. Iedzīvotāju ieskatā teritorijas plānojumā nedrīkst mainīt zemes lietošanas veidu, kas lauksaimniecības zemes teritorijā pieļauj rūpnieciskās darbības attīstību.
Suntažos šobrīd līdzās attīstības iecerēm ne mazāk būtisks kļuvis jautājums par līdzsvaru starp uzņēmējdarbību un iedzīvotāju tiesībām uz mierīgu dzīves vidi.