Sacensībās Tallinā gan klātienē, gan tiešsaistē piedalījās vairāk nekā 300 nagu kopšanas profesionāļu no 45 valstīm un paveikto vērtēja 40 starptautisko tiesnešu. Sacensības klātienē norisinājās divas dienas sešās nominācijās, un katra procedūra bija jāveic noteiktā laikā, ievērojot sacensību reglamentu.Piemēram, manikīrs ar sarkano gela lakas pārklājumu vienai rokai jāpaveic 45 minūtēs. Latviju klātienē pārstāvēja vairākas komandas, bet visplašāk pārstāvēta bija pieredzējušās instruktores un sacensību tiesneses Ingas Dedjuško vadītā komanda.
Anna atzīst, ka dalība konkursos viņai ir nozīmīga, lai gan pirmā pieredze nebija patīkama – pēc panākumiem sekoja kritika, kas uz laiku atturēja no dalības. Tomēr vēlāk, iedrošināta no treneres un klientiem, Anna konkursu pasaulē atgriezās. Viņa ir piedalījusies konkursos klātienē un attālināti gan Latvijā, gan ārpus tās (Turcijā, Itālijā, Japānā, ASV, Taizemē, Portugālē), tostarp klātienē Igaunijā marta beigās, kur bija jāveic dažādi uzdevumi – no klasiskā manikīra līdz gela nagu pieaudzēšanai. Viņa uzsver, ka klātienes konkursi prasa ne tikai tehnisku meistarību, bet arī psiholoģisko noturību. Turklāt katrs elements iepriekš tiek rūpīgi trenēts – gan uz paraugiem, gan modeļiem, lai iekļautos laikā un strādātu pārliecinoši, lai zinātu katru nākamo soli. Īpaši izaicinoša ir šķietami vienkāršā sarkanās lakas kategorija, kur izšķiroša ir perfekta precizitāte: «Tur ir ļoti daudz, kur kļūdīties – kutikula, līnija, forma, virsmas gludums. Viss jāizdara perfekti.»
Anna atzīst, ka iegūtais «The Best Master» tituls nav galamērķis – tam seko vēl augstāki pakāpieni, piemēram, Eiropas un pasaules meistara tituli, kuru sasniegšanai nepieciešami atkārtoti panākumi augstākajā līmenī noteiktā laikā. Viņasprāt, katrs konkurss ir kā sava veida augstskola: gatavošanās, disciplīna, detaļu slīpēšana un pašanalīze ļauj strauji augt profesionāli. «Kad meistars pierod pie konkursa kvalitātes latiņas, viņš vairs nevar pieļaut paviršību arī ikdienā,» uzsver Anna. Vienlaikus viņu vairāk par tituliem saista iespēja redzēt nozares attīstību pasaulē – kā strādā citi meistari un kādas tendences valda citās valstīs, īpaši Āzijā.
Lai gan Latvijā darbojas vairākas spēcīgas manikīra komandas, starptautiskās sacensībās katra no tām pārstāv savu līderi. Jūnijā Annai ar Ingas Dedjuško komandu paredzēts doties uz Itāliju, kur viņas startēs citā čempionātā. Tur meistariem būs jāstrādā ar klasisko modelēšanu uz apakšējām jeb papīra formām. «Itālijā būsim vienīgā komanda no Latvijas. Viss šim konkursam jau ir sagādāts, atliek tikai aizlidot. Vienīgi ar bažām domājam, kā sakravāsim koferus, jo viss ir jāved līdzi – materiāli, elektronika, instrumenti.»
Anna (no labās) starptautiskajā manikīra čempionātā «Estonian Global Nail Cup 2026» ar izcīnīto «The Best Master» titulu, kausu un kroni kopā ar Ingu Dedjuško
No aizrautības līdz profesijai
Anna skaistumkopšanas jomā nonāca jau pusaudzes gados: «Man ļoti patika līmēt nagus, krāsot un veidot. Interese sākās bērnībā, bet vidusskolā tā kļuva nopietnāka.» Tieši skolas laikā viņa pirmo reizi devās pie meistares uzlikt akrila nagus. Tā kā pakalpojumi bija dārgi un iespējas ierobežotas, viņa sāka eksperimentēt pati – mācījās no grāmatām, darbojās mājās un taisīja nagus klasesbiedrenēm. «Tad cilvēki teica – tev sanāk, jāiet mācīties,» viņa atceras. Tas kļuva par pagrieziena punktu – Anna iestājās mācību centrā «Elisanda», 2006. gadā ieguva diplomu un paralēli jau praktizēja. Īpaši viņu aizrāva nagu modelēšana un dizains, un gela parādīšanās pavēra vēl plašākas radošās iespējas.
Pirmā nopietnā darba pieredze salonā sākās Rīgā, kur Annu uzaicināja pasniedzēja no mācību centra. Sākums nebija viegls – klientu vēl bija maz, nācās pierādīt sevi. Taču drīz vien situācija mainījās. «Tie bija gadi, kad cilvēki naudu netaupīja – nāca ik pēc divām nedēļām, pieaudzēja nagus, izvēlējās puķes un spīdumus. Ātri izveidojās plašs klientu loks.» Vēlāk dzīvē ienāca bērni, un Anna vairāk sāka darboties mājās. Sākumā tas šķita labs risinājums, taču ar laiku viņa saprata, ka mājas un darbs tomēr ir divas atšķirīgas pasaules. Anna atgriezās darbā salonā Rīgā, bet tagad viņai ir savs kabinets Lielvārdē.
Anna uzsver, ka manikīra profesija gadu gaitā ir būtiski mainījusies. Materiālu ir daudz vairāk, tehnikas kļuvušas daudzveidīgākas, bet pats galvenais – meistaram nepārtraukti jāseko līdzi nozares attīstībai: «Industrija attīstās visu laiku. Ja gribi būt moderns un pieprasīts meistars, ir jāmācās un jāattīstās nepārtraukti.» Ja agrāk meistars lielā mērā bija tas, kurš noteica tendences, tad šodien klienti paši bieži ierodas ar ļoti konkrētu redzējumu. Sociālie tīkli – īpaši Instagram, Pinterest un jaunākajai paaudzei arī TikTok – būtiski ietekmē gaumi un vēlmes.
Nagu mode: no ikdienas līdz mākslai
Runājot par aktualitātēm nozarē, Anna norāda, ka tendences atšķiras gan pēc vecuma grupām, gan starp valstīm. Sievietēm pēc 30 Latvijā šobrīd dominē klasiski toņi, bet jaunieši arvien vairāk izvēlas drosmīgus dizainus, 3D elementus un izteiksmīgas formas. Tikmēr pasaulē attīstās arī pavisam citi virzieni – no mākslinieciskiem ekstrēmajiem nagiem līdz «press-on nails», kas tiek izmantoti modes skatēs un filmēšanās projektos. Anna atzīst, ka tieši ekstravagantie darbi viņu iedvesmo visvairāk. Garie, neparastie, drosmīgie nagi ir veids, kā meistars var pilnībā izpaust savu radošumu: «Šādi klienti mani iedvesmo. Viņi zina, uz ko nāk, un uzticas. Man patīk, ka cilvēki uzdrošinās.» Viņa uzsver arī profesionālo robežu nozīmi, īpaši jaunajiem meistariem. Klients ir jāuzklausa, taču meistaram jāspēj skaidri pateikt, kas būs gaumīgi, izturīgi un tehniski pareizi.
Līdztekus darbam ar klientiem Anna iesaistījusies arī produktu testēšanā Latvijas uzņēmumā «Kinetics», kas ražo nagu kopšanas un modelēšanas produktus. Šī pieredze viņai devusi iespēju ielūkoties nozares aizkulisēs un piedalīties produktu izstrādes procesā. «Man tas ir liels gods. Mēs testējam materiālus, vērtējam to īpašības, izsakām savu viedokli, un pēc tam tas viss tiek analizēts un pilnveidots. Ir ļoti interesanti būt daļai no šī procesa,» atzīst manikīra meistare.
Anna uzsver, ka arī vīrieši arvien biežāk izvēlas manikīru, taču pārsvarā kopjošas procedūras. Rīgā viņas praksē vīriešu klientu bijis vairāk, tomēr aizspriedumi joprojām kavē brīvu attieksmi: «Daudzi vēl kaunas, jo tas tiek uztverts kā sieviešu pakalpojums.» Vienlaikus ienāk globālās tendences – daļa vīriešu izvēlas arī gellaku un dizainus, īpaši tie, kuri rūpējas par savu tēlu. Pasaulē robežas ir brīvākas – vīrieši gan apmeklē manikīru, gan strādā šajā jomā, īpaši nagu modelēšanā, kur nozīmīga ir precīza formas un arhitektūras izpratne.
Uzticēšanās, kvalitāte un rūpes
Anna uzsver, ka viņas darbā svarīgākais ir cilvēks un emocijas, ko viņa spēj radīt: «Gūstu reālu prieku, kad uztaisu kaut ko skaistu. Redzu, ka cilvēks aiziet priecīgs, pārliecināts par sevi. Tas ir vairāk nekā tikai manikīrs.» Viņa atgādina, ka profesija nav viegla – tā prasa pacietību, neatlaidību un lielu ieguldījumu, turklāt var ietekmēt arī veselību; pašai veikta rokas operācija karpālā kanāla sindroma dēļ. Jaunajiem meistariem viņa iesaka nepārtraukti attīstīties, meklēt iedvesmu un saglabāt paškritiku: «Labs meistars ir godīgs, prot noteikt robežas un vienmēr sev pajautā – ko varēju izdarīt labāk?»
Tikpat daudz Anna domā arī par klientu pieredzi. Viņa uzskata, ka kvalitatīva meistara izvēlē svarīgas nav tikai skaistas bildes sociālajos tīklos, bet arī tas, kā klients jūtas procedūras laikā. Nozīmīga ir arī darba vide – tīrība, sterilizācija, vienreizējie instrumenti, kārtība uz galda. Tie ir sīkumi, kas veido uzticēšanos un ļauj klientam justies droši.
Manikīra meistare zina teikt, ka klientu vajadzības ir ļoti dažādas. Vienam svarīga ir cena, citam ātrums vai sajūta procedūras laikā, vēl citam milzīga krāsu izvēle vai ērta elektroniskā pieraksta sistēma. Tāpēc arī meistaru darbs vienmēr būs pieprasīts – katrs klients meklē sev piemērotāko.
Ikdienas nagu kopšanā Anna iesaka neaizmirst vienkāršas, bet regulāras lietas – roku krēmu, nagu eļļu un kutikulas kopšanu, lai nagi būtu veselīgāki un vieglāk kopjami. Viņa arī atgādina, ka manikīru nevajadzētu nēsāt pārāk ilgi. Ideālā gadījumā vizītei jāatkārtojas apmēram reizi trijās vai četrās nedēļās, jo ilgāks laiks jau rada pārslodzi gan nagam, gan materiālam.