Viens no aktuālākajiem jautājumiem Taurupē ir nepabeigtā daudzdzīvokļu ēka Bērzu ielā 1, kas tur atrodas kopš 1980. gada, kad to sāka celt. Padome noskaidrojusi, ka šī ēka 2005. gadā pārdota SIA «MS Horizonts», kas 2013. gadā likvidēta, līdz ar to šobrīd ēkai nav reģistrētu īpašumtiesību. Īpašums atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes. Ēka ilgstoši ir neapsaimniekota. Padome 29. maijā nosūtījusi vēstuli pašvaldībai ar lūgumu sniegt informāciju, vai tiek izvērtēti iespējamie risinājumi ēkas sakārtošanai vai nojaukšanai. «Man ļoti gribētos, lai Taurupē nākotnē būtu vairāk cilvēku. Ja šeit būs skola, tad šeit būs bērni, ģimenes un dzīvība. Tāpēc, ja šo ēku būtu iespējams atjaunot, es redzētu tajā dzīvokļus jaunām ģimenēm. Manuprāt, mājokļi ir viena no lietām, kas laukos ir nepieciešami,» ir pārliecināta Taurupes pagasta Iedzīvotāju padomes priekšsēdētāja Kristiāna Bahmane. Viņa arī piebilda – ja ēku tomēr nojauktu, svarīgi saprast, ko šajā teritorijā izveidot, lai tā kalpotu pagasta attīstībai un cilvēku vajadzībām. Bet šobrīd nepieciešams veikt ēkas novērtējumu un izlemt, ko ar to darīt. «Ēkā var iekļūt jebkurš, ir skaidrs, ka bērniem un jauniešiem šādas vietas šķiet interesantas. Negribētu sagaidīt brīdi, kad notiek kāds nelaimes gadījums,» norādīja Bahmane.
Ieceres aktīvai atpūtai un tūrismam
Padomes priekšsēdētāja informēja, ka Taurupē plānots ierīkot jaunu bērnu rotaļu laukumu pie pamatskolas, pašvaldība jau ir izsludinājusi iepirkumu, padome sekos līdzi projekta virzībai. Savukārt pašvaldības projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā» ietvaros atbalstīts projekts par basketbola laukuma sakārtošanu pie Taurupes skolas. Tuvākajā laikā tiks uzsākti darbi. Projekta ietvaros paredzēts attīrīt laukumu no sūnām un netīrumiem, salabot segumu, atjaunot marķējumu, sakārtot basketbola grozus un teritoriju kopumā. Plānots demontēt arī novecojušās rotaļu iekārtas. Laukumā paredzēts izvietot publiski pieejamu inventāru – basketbola bumbas un pumpi, lai laukumu varētu izmantot gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi.
Plašas diskusijas izvērtās par Taurupes parka dīķa nākotni. Šobrīd līdzdalības budžeta projekta ietvaros atbalstīta laipas izbūve, kas pašvaldībai jāīsteno divu gadu laikā. Iedzīvotāji pauda pārliecību, ka dīķa apkārtne līdzās Taurupes muižas klētij nākotnē varētu kļūt par pievilcīgu atpūtas un tūrisma vietu. Vienlaikus tika spriests par iespēju attīrīt aizaugušo un dūņaino dīķi, taču atzīts, ka tas būtu sarežģīts un dārgs process. Sarunās izskanēja arī nostāsti, ka dīķa gultnē varētu atrasties kara laika mīnas un pat nogrimis tanks, tādēļ pirms jebkādiem attīrīšanas darbiem būtu nepieciešama rūpīga izpēte. Sēdes dalībnieki bija vienisprātis, ka laipas izbūve ir pirmais solis, bet dīķa un apkārtnes attīstība jāskata kā ilgtermiņa iecere.
Viena no aktuālākajām problēmām Taurupē ir ģimenes ārsta pieejamība. Pēc iepriekšējās ārstes aiziešanas pensijā pacientus pārņēmusi Dita Graudone, taču pieņemšana notiek Madlienā. Iedzīvotāji norādīja, ka īpaši senioriem un cilvēkiem bez sava transporta nokļūšana pie ārsta ir apgrūtinoša un laikietilpīga. Bahmane informēja, ka jau iepriekš vērsusies pie ārstes ar lūgumu apsvērt iespēju pieņemt pacientus Taurupē vismaz reizi nedēļā. Lai gan šobrīd tas nav iespējams lielā darba apjoma dēļ, ārste solījusi šo iespēju izvērtēt. Iedzīvotāji uzsvēra, ka pat viena pieņemšanas diena nedēļā būtiski uzlabotu veselības aprūpes pieejamību. Taurupiešus bažīgus dara arī fakts, ka cilvēki pēc ārsta apmeklējuma medikamentus iegādājas Madlienā, nevis Taurupes aptiekā, tādējādi samazinot vietējās aptiekas apgrozījumu un apdraudot tās turpmāko pastāvēšanu. Bahmane norādīja, ka kopā ar pagasta pārvaldi turpinās meklēt iespējamos risinājumus.
Drošība un nākotnes ieceres
Sapulcē diskusijas izvērtās arī par civilo aizsardzību, īpaši ņemot vērā notikumus Latvijas austrumu pierobežā. Tā kā pašvaldība nevar nodrošināt individuālas patvertnes visiem iedzīvotājiem, svarīga pašu cilvēku gatavība un rīcība. Taurupieši tika aicināti apsekot savu māju pagrabus, izvērtēt to tehnisko stāvokli, tos sakārtot, lai ārkārtas situācijās tie būtu izmantojami kā pagaidu patvēruma vietas – padomāt par pieejamību, iespējām nodrošināt apgaismojumu, ūdeni un citas pamatvajadzības. Iedzīvotāji norādīja, ka Taurupes centrā pie vecā bērnudārza savulaik izbūvēta speciāla patvertne, kas vēlāk privatizēta. Objekts joprojām pastāv, taču šobrīd tajā nenotiek nekāda aktīva darbība. Iedzīvotāji pauda viedokli, ka būtu lietderīgi noskaidrot šīs būves pašreizējo statusu un izvērtēt, vai ārkārtas situācijās to būtu iespējams izmantot civilās aizsardzības vajadzībām.
Iedzīvotājus Taurupē satrauc arī satiksmes drošības jautājumi, jo īpaši vasarā, kad pagastā uzturas daudz bērnu, kuri pārvietojas ar velosipēdiem, un autovadītāji nereti neievēro drošu braukšanas ātrumu, īpaši Bērzu ielā. Par šo problēmu tiekot runāts jau ilgāku laiku, taču konkrēti risinājumi nav ieviesti. Iedzīvotāji rosināja izvērtēt iespēju noteikt 30 km/h ātruma ierobežojumu dzīvojamajā zonā. Līdzīgas diskusijas notikušas jau rudenī, paužot skepsi, vai ceļa zīmes vien spēs panākt autovadītāju paradumu maiņu, turklāt lielākā daļa pārkāpēju esot vietējie iedzīvotāji. Diskusijā izskanēja arī priekšlikums ierīkot ātrumvaļņus jeb tā dēvētos guļošos policistus. Diskusijā iesaistījās arī Ogres novada domes deputāts Uldis Skudra, norādot, ka ātrumvaļņu ierīkošanu ierobežo normatīvie akti, uzturēšanas prasības un izmaksas, tādēļ tos ne vienmēr iespējams īstenot. Viņaprāt, ātruma ierobežojuma zīmēm ir nozīme, jo tās ļauj efektīvāk kontrolēt satiksmi un veicina autovadītāju atbildību. Deputāts aicināja iedzīvotājus virzīt iniciatīvu par 30 km/h ierobežojuma noteikšanu un aktīvāk pievērst uzmanību satiksmes drošības jautājumiem.
Padomes priekšsēdētājas vietniece, Taurupes Tautas nama vadītāja Anna Mažuika informēja, ka Taurupes pagasta svētki šogad notiks 25. jūlijā. Svētku programmā paredzēts gājiens, sporta aktivitātes, atrakcijas, koncerts un balle, kā arī tradicionālie kapusvētki. Diskusijas izvērtās par jaundzimušo sveikšanu pagasta svētku laikā. Iedzīvotāji pauda prieku, ka pēdējā laikā Taurupē piedzimuši teju desmit bērni – vesela pirmā klase! Agrāk pagasta svētkos pašvaldība sveikusi jaunās ģimenes, taču šī tradīcija vairs netiek īstenota. Iedzīvotāji izteica priekšlikumu to atjaunot un pagasta svētku laikā godināt jaunās ģimenes, pasniedzot, piemēram, sudraba tauru – Taurupes simbolu. Klātesošie atzina, ka šāds žests būtu skaists veids, kā apliecināt, ka ikviens pagastā dzimušais bērns ir liels prieks un nozīmīgs notikums visai kopienai.
Taurupes pagasta Iedzīvotāju padome darbojas trīs cilvēku sastāvā. Kā atzīst padomes priekšsēdētāja Kristiāna Bahmane, šis pirmais darbības gads bijis vairāk mācīšanās un pieredzes uzkrāšanas laiks. Viņasprāt, lielākais izaicinājums ir iedzīvotāju pasivitāte – cilvēki reti iesaistās diskusijās vai iesniedz priekšlikumus padomei. Lai veicinātu saziņu ar iedzīvotājiem, priekšlikumu kastītes izvietotas Taurupes pagasta pārvaldes ēkā un vietējā veikalā. Bahmane ir pateicīga par līdz šim saņemtajām idejām, jo tieši sadarbībā ar iedzīvotājiem noteiktas svarīgākās prioritātes – nepabeigtās ēkas Bērzu ielā 1 nākotne, basketbola laukuma atjaunošana un dīķa apkārtnes attīstība, turklāt šie jautājumi jau ieguvuši reālu virzību. «Svarīgākais ir, lai iedzīvotāji iesaistās, nāk ar savām idejām un kopā lemj par paveicamajiem darbiem. Tieši tas padomei dod motivāciju turpināt šo brīvprātīgo darbu,» uzsver Bahmane. Lai gan Taurupe, tāpat kā daudzi lauku pagasti, saskaras ar iedzīvotāju novecošanos un jauniešu aizplūšanu uz pilsētām, Kristiāna ir pārliecināta, ka laukiem ir nākotne, ja izdodas saglabāt trīs pamatlietas – izglītību, darba iespējas un dzīvesvietas. Arī viņa pati kopā ar ģimeni atgriezusies laukos, jo vēlējusies, lai bērni aug mierīgākā vidē un mācās mazākās klasēs. «Ja būs cilvēki, būs arī Taurupe. Ja spēsim radīt vidi, kur cilvēki grib dzīvot, strādāt un audzināt bērnus, tad pagastam ir nākotne,» viņa ir pārliecināta.