Pēc Kristīnes teiktā, tieši visas šīs trīs krīzes ir palīdzējušas viņu laulībai kļūt stiprākai.
“Katrā no šiem kritiskajiem brīžiem mēs esam iznākuši ārā stiprāki. Protams, nākamās krīzes reizēm ir bijušas pat lielākas un dziļākas, bet spēks no iepriekšējām reizēm palīdz atcerēties – viss ir iespējams.”
Kristīne uzsver, ka būtiska vieta viņu attiecībās ir arī ticībai. “Viena no svarīgām sastāvdaļām mūsu laulībā ir attiecības ar Dievu. Mēs ticam, ka Viņš mūs ir savienojis šajā laulībā un ka Dievam ir plāns mūsu ģimenei.”
Viņai un vīram ir arī svarīgi nodot savas vērtības bērniem. “Mēs cenšamies savām trim meitām nodot garīgās vērtības. Protams, viņas pašas izvēlēsies savu ceļu, bet viņas ir redzējušas, ka vecāki pie visām grūtībām paliek kopā un mēģina risināt problēmas.”
“Ir atšķirība starp precētiem un laulātiem”
Kristīne atzīst, ka arī pēc vairāk nekā divdesmit kopā pavadītiem gadiem laulībā joprojām notiek atklājumi. “Pagājušā gada februārī mums bija vēl viena krīze, un tad mēs sapratām vienu ļoti svarīgu lietu – ir atšķirība starp būt precētiem un būt laulībā. Precēti cilvēki var vienkārši dzīvot kopā, klupdami un krizdami. Bet laulātie dara visu, lai otram būtu labi.”
Viņasprāt, šī izpratne nāk ar laiku. “Varbūt tikai pēc 22 gadiem mēs sākām patiesi saprast un savaldīt savu egoismu. Tāpēc mēs ļoti gribam dalīties ar šo vēsti arī ar citiem pāriem.”
Kristīne novērojusi, ka daudzi pāri attiecībās apstājas pie formalitātes. “Mēs redzam, ka daudzi dzīvo laulībā, bet patiesībā tikai ir precēti. Un grūtos brīžos vienkārši pieņem lēmumu šķirties. Bet mūsu pārliecība ir, ka cilvēkiem nav tikai jābūt precētiem – viņiem ir jābūt laulībā.”
Viņa uzskata, ka laulības būtība ir savstarpēja rūpe vienam par otru un laulība nozīme arī spēt sadzirdēt, uzklausīt, nolikt savu ego malā un celt otru augstāk par sevi. Savukārt mūsdienu kultūra bieži māca pretējo.
“Šodien bieži dzirdam – tu esi personība un visiem ar tevi jārēķinās. Bet pie Dieva viss ir citādi.”
Tāpēc Kristīne aicina pārus arī pašiem sev uzdot svarīgu jautājumu. “Es novēlētu visiem pāriem, kuri šobrīd piedzīvo grūtu brīdi, apsēsties un padomāt – kādā statusā mēs esam? Vai mēs esam tikai precēti, vai patiesi dzīvojam laulībā?”
Randiņi pēc desmit laulības gadiem
Ideja par attiecību kopšanu randiņu formā Kristīnes un viņas vīra dzīvē parādījās pirms aptuveni desmit gadiem. “Pirms desmit gadiem mēs nonācām Chemin Neuf kopienā – katoļu un luterāņu kopienā, kas rīko nometnes laulātiem pāriem. Tur mēs analizējām dažādus savas dzīves posmus, un viena no vērtībām, ko paņēmām, bija attiecību uzturēšana randiņu formā.”
Tad arī atklājies kas pārsteidzošs, jo izrā'dijās, ka abi domā, ka otrs cilvēks desmit gadu laikā nemaz nav mainījies. Bet, kad sākuši runāt, sapratuši, ka patiesībā viens par otru daudz ko nemaz nezina.
“Mēs sākām atkal doties uz randiņiem. Tur mēs mācījāmies uzzināt kaut ko jaunu par otru un atklāt lietas, kuras ikdienā nemaz nepamanām.”
Kristīne arī novērojusi, ka tas ir izaicinājums daudziem pāriem. “Daudzi pāri vienkārši pārstāj iet randiņos. Ikdienā ir tik daudz pienākumu, tik daudz atbildības, ka cilvēki aizmirst vienkārši pabūt kopā.”
Kristīne un Andris Rumpji, foto no personīgā arhīva
Kad randiņā nav par ko runāt
Tomēr sākumā arī viņiem pašiem bijis grūti. “Kad mēs sākām iet uz šiem randiņiem, konstatējām – mums patiesībā ir ļoti grūti atrast tēmu, par ko runāt. Mums bija uzstādījums randiņā nerunāt par naudu, par darbu, par bērniem un par politiku, kā arī nepieminēt pagātnes kļūdas. Un tad izrādījās – ja tu visu to noliek malā, sākumā šķiet, ka pat nav par ko runāt.”
Tad radās neparasta ideja.
“Mēs izveidojām spēli – kartītes ar jautājumiem. Mēs velkam vienu kartīti pēc otras un uzdodam viens otram jautājumus. Un mēs vēl joprojām tik daudz ko uzzinām viens par otru.”
Šī pieredze kļuva par iedvesmu arī citiem pāriem. “Tas palīdz ieviest kultūru – atvēlēt laiku savam mīļotajam. Pēc tam kaut kas ir izrunāts, kaut kas jauns uzzināts, un tu vari ar to rēķināties arī ikdienā.”
Pāru vakari – vieta, kur nepalikt vieniem
Kristīne un viņas vīrs Andris vēlas šo pieredzi nodot tālāk arī citiem. “Praktiski šie pāru vakari būs paredzēti tam, lai kāds drosmīgāks laulāts pāris padalītos ar savu stāstu un pieredzi. Varbūt kāds no klausītājiem sadzirdēs kaut ko, kas tieši viņa dzīves situācijā ir aktuāls.”
Viņasprāt, īpaši svarīgi ir tas, ka cilvēki nepaliek vieni savās grūtībās. “Galvenais ir nepalikt vieniem grūtos brīžos un atrast sev uzticības personu. Šie vakari var kļūt par tādu vietu, kur pāri dalās pieredzē un iedrošina cits citu.”
Tajā pašā laikā Kristīne uzsver – šīs sarunas paliek uzticības vidē. “Pāri, kas dalīsies ar saviem stāstiem, netiks publiskoti ārpus šīs tikšanās. Tas paliks šajā vidē.” Viņa cer, ka šie vakari kļūs par dāvanu laulātajiem pāriem.
“Mēs gribam, lai šie pāru vakari būtu kā dāvana laulātajiem – iespēja apstāties, ieklausīties vienam otrā un atjaunot attiecības.”
Un viņa atgādina vienu vienkāršu principu: “Dievs saka – diviem ir vieglāk, jo, kad viens krīt, otrs var viņu pacelt.”
Pieteikšanās gaidāmajam pāru vakaram, rakstot ziņu uz numuru - 2377 8787.