Viss sākās vidusskolā – laikā, kad par sabalansētu ēšanu runāja maz, bet vārds “diēta” bieži nozīmēja vienkārši aizliegumus bez dziļākas izpratnes. Silta, svaigi žāvēta gaļa laukos šķita kā īsts kārums, taču viņas organismam tā izrādījās par smagu pārbaudījumu. Pēc šādām maltītēm sekoja slimnīca un ārstu ieteikums ievērot diētu. Jaunības tiešumā tas pārtapa pārāk vienkāršā risinājumā – ēst tikai ābolus. Ķermenis atbildēja skarbi: atkal slimnīca un jautājums, kas ilgi palika bez atbildes, bet kļuva par sākumpunktu nopietnam meklējumam, – kas patiesībā ir pareiza ēšana?
Ķermenis kā pirmais skolotājs
Šis jautājums atgriezās, kad Daiga strādāja frizētavā un ikdienas pusdienas tuvējā kafejnīcā bija kļuvušas par rutīnu. Kartupeļi ar gaļu, zupa, deserts, saldējums pa ceļam atpakaļ uz darbu – sātīgi, bet pēc tam nebija ne spēka, ne enerģijas. Turpinājās atbilžu meklēšana, līdz Daigas rokās nonāca raksts par dalīto uzturu. Pirmo reizi viss šķita loģiski un saprotami – ko ar ko ēst un kāpēc pēc vienas maltītes jūties viegli, bet pēc citas – smagi. Rezultāts bija jūtams ātri: uzlabojās pašsajūta, parādījās enerģija, svars samazinājās. Tomēr arī šī pieredze atgādināja, ka bez pilnīgas izpratnes pat pareizi principi var pārvērsties galējībās. Straujš svara kritums, vestibulāri traucējumi, un vēl viens svarīgs atklājums – ūdens nozīme. Tikai sākot apzināti dzert pietiekami daudz ūdens, organisms atguvās.
Gadu gaitā interese par uzturu nepazuda. Gluži pretēji – tā kļuva dziļāka. Lasīšana, sarunas, novērojumi frizētavā arvien biežāk apstiprināja vienu likumsakarību: matu stāvoklis, āda, nogurums un pat emocionālais fons bieži vien atspoguļo to, kas notiek zarnu traktā. Klienti dalījās ar sūdzībām par svaru, miegu, ādas problēmām, un ļoti bieži risinājums meklējams tieši uzturā.
2024. gadā Daiga nolēma savas zināšanas pilnveidot profesionāli un iestājās SPA skolā, kur ieguva sertificēta sabalansēta uztura speciālista kvalifikāciju. Mācību procesu viņa vērtē kā īpaši vērtīgu – zināšanas par vitamīniem, uzturvielām, kaloriju aprēķiniem, vielmaiņas procesiem un ēšanas principiem ielika stingru pamatu tam, ko viņa intuitīvi bija meklējusi gadu desmitiem.
Svarīgākais secinājums – uzturam jābūt vienkāršam. Sabalansēts uzturs nenozīmē diētas, badošanos vai nemitīgu kaloriju skaitīšanu. Tas nozīmē paša gatavotu ēdienu, dažādību, krāsas šķīvī, mazas porcijas un apzinātu izvēli.
Daiga uzsver, ka mūsdienās cilvēki ēd pārāk vienveidīgi – dominē kartupeļi, pusfabrikāti, gatavā pārtika. Pilngraudi, kvinoja, griķi bieži paliek ārpus ēdienkartes. “Cilvēkiem trūkst laika, bet patiesībā – plānošanas,” viņa saka. Ar zināšanām iepirkšanās kļūst vienkāršāka – svaiga gaļa, zivis, dārzeņi, pilngraudu produkti, nevis pārstrādāti izstrādājumi ar slēptiem cukuriem un sāli.
Uztura bagātinātāji – lietot vai nelietot? Daiga uz šo jautājumu atbild piesardzīgi. Viņa uzsver, ka bagātinātāji nav jālieto profilaksei vai modes pēc. Vispirms jānoskaidro, vai organismam tiešām kaut kā trūkst – jāveic analīzes un jākonsultējas ar speciālistu. Ja uzturs ir sabalansēts un daudzveidīgs, lielāko daļu nepieciešamo vielu iespējams uzņemt ar pārtiku. Īpaša uzmanība jāpievērš produktu izcelsmei – dabiskas izcelsmes vielas organisms panes vieglāk nekā sintētiski ražotas.
Veselība kā ikdienas izvēle
Daiga uzskata, ka lielākā problēma nav informācijas trūkums, bet cilvēku nevēlēšanās mainīt ieradumus. Bieži dzirdams: “Es gribu ēst visu, ko gribu, un dzīvot laimīgi,” taču vienlaikus seko sūdzības par svaru, ādas stāvokli un miega traucējumiem. Veselība netiek uztverta kā ikdienas process, bet kā problēma, ko risina krīzes brīdī. “Cilvēki ēd ātri, lēti un bez plānošanas – un par sekām maksā veselības sistēma,” saka Daiga.
Īpaši satraucoša viņai šķiet bērnu ēdināšana – fritēti produkti, saldēti pusfabrikāti, frī kartupeļi, kamēr biezputra vai vienkāršs mājās gatavots ēdiens kļūst par retumu. “Vecāki izvēlas, ko bērns ēd,” viņa uzsver, norādot, ka ēšanas paradumi veidojas jau bērnībā.
Daiga atklāj, ka viņai ir sapnis – sava ēdināšanas vieta, kurai pat ir jau izdomāts nosaukums “Vienkārši veselīgi ēdieni”. Vislabāk Daiga to gribētu atvērt līdzās dabai – pie jūras vai Daugavas. Ideja radusies pēc piedzīvotā vasarā, kad kopā ar meitām Ditu un Gintu, mazmeitu Annu viņas devās nedēļu ilgā atpūtas braucienā pa Latviju. Sezonas pilnbriedā kafejnīcu ēdienkartēs dominēja picas un burgeri, bet vietējie dārzeņi, piemēram, patisoni, ziedkāposti, kabači, nebija pieejami. “No tā visa var pagatavot tik garšīgus ēdienus,” viņa saka. Savā kafejnīcā Daiga piedāvātu nelielu, bet pārdomātu ēdienkarti – sabalansētas porcijas, sezonālus un lokālus produktus, vienkāršas zupas, kvalitatīvus pamatēdienus, pilngraudu maizītes ar āboliem vai kanēli. Daiga piebilst, ka būtu lieliski vismaz daļu dārzeņu un garšaugu izaudzēt savā dārzā.
Ko viņa novēl lasītājiem? Gatavot pašiem, domāt, ko liek mutē, un atcerēties, ka sabalansēta ēšana nav sods vai modes trends. Tā ir izdzīvošanas prasme mūsdienu pasaulē – ieguldījums veselībā, enerģijā un dzīves kvalitātē. Paradokss ir vienkāršs: jo mazāk domājam par to, ko ēdam šodien, jo vairāk nākas maksāt par to rīt. “Šonedēļ sāciet ar vienu mājās gatavotu maltīti dienā,” aicina Daiga.
Daigas stāsts nav par diētu vai kārtējo veselības modi. Tas ir par drosmi pārskatīt savus ieradumus, nojaukt ilūzijas un sākt no jauna – bez galējībām. Sabalansēts uzturs nav ierobežojums, bet pamats stabilai dzīvei. Ķermenis runā – jautājums ir tikai, vai mēs ieklausāmies. Jo patiesās pārmaiņas sākas nevis aptiekā vai slimnīcā, bet brīdī, kad apzināti izvēlamies rūpēties par sevi ikdienā.
DAIGAS RECEPTES
Kvinoja ar ceptiem dārzeņiem un turku zirņiem
Sastāvdaļas. Kvinojai: 1 glāze kvinojas, 2 glāzes ūdens vai dārzeņu buljona, šķipsna sāls. Ceptajiem dārzeņiem: 1 paprika, 1 cukīni, 1 burkāns, 1 sīpols (vai sarkanais sīpols), 1 bundža turku zirņu (noskaloti un nosusināti), 2–3 ēdk. olīveļļas. Garšvielas: 1 tējk. kūpinātas paprikas, 1/2 tējk. ķimeņu vai karija, sāls, pipari pēc garšas, pēc izvēles ķiploka pulveris vai 1 svaiga ķiploka daiviņa.
Pagatavošana: kvinoju noskalo sietiņā zem tekoša ūdens. Liek katlā ar ūdeni/buljonu un sāli, uzvāra, tad vāra uz lēnas uguns ~15 min, līdz šķidrums uzsūcies. Noņem no uguns un atpūtina 5 min, tad uzirdina ar dakšiņu. Dārzeņus sagriež līdzīga lieluma gabalos. Liek tos bļodā kopā ar turku zirņiem, pievieno olīveļļu un visas garšvielas, kārtīgi samaisa. Izklāj uz cepamās pannas (labāk vienā kārtā) un cep 200 °C ~25–30 min, līdz viss zeltains un nedaudz kraukšķīgs. Cepšanas vidū vari apmaisīt. Sajauc kvinoju ar ceptajiem dārzeņiem, apslaki ar citronu sulu, pieber zaļumus. Gatavs!
Svaigie biešu salāti ar sēklām un trifeļu eļļu
Sastāvdaļas: 2–3 vārītas bietes, 2 tējk. svaigi spiestas citrona sulas, dažas pilītes trifeļu eļļas, 1 ēdk. saulespuķu sēklu, 1 ēdk. ķirbju sēklu, 1 tējkarote samaltu linsēklu.
Pagatavošana: vārītās, atdzesētās bietes sarīvē uz rupjas rīves un liek bļodā. Tās aplej ar nelielu daudzumu svaigi spiestas citrona sulas, kas piešķir svaigumu un izceļ biešu dabisko saldumu. Pievieno dažas pilītes trifeļu eļļas – tā salātiem piešķir niansētu, izsmalcinātu aromātu. Pārkaisa ar saulespuķu un ķirbju sēklām, kā arī samaltām linsēklām, kas bagātina ēdienu ar šķiedrvielām un vērtīgajām taukskābēm. Pirms pasniegšanas visu viegli samaisa.
Salāti lieliski iederas līdzās ceptai zivij vai tītara filejai, bet var tikt baudīti arī kā patstāvīga, uzturvielām bagāta maltīte.
Ābolu un riekstu kūka
Sastāvdaļas: 4 olas, 1/2 glāze cukura, 1 tējk. cepamā pulvera, naža gals vaniļas cukura, 9 ēdk. miltu, 1 ēdk. olīveļļas, 4–5 vidēji āboli, sauja dažādu riekstu.
Pagatavošana: ābolus nomizo un sagriež šķēlēs vai kubiņos, izkārto cepamajā pannā vai formā. Riekstus pirms tam ieteicams izmērcēt aptuveni 30 minūšu siltā (ap 80 °C) ūdenī – tā tie kļūst maigāki un vieglāk sagremojami. Nosusinātus riekstus saber virs āboliem.
Atsevišķā traukā sakuļ olas ar cukuru un vaniļas cukuru, pievieno cepamo pulveri, miltus un olīveļļu. Mīklu samaisa līdz viendabīgai konsistencei un vienmērīgi pārlej āboliem un riekstiem. Cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 190 °C temperatūrā apmēram 40 minūšu, līdz kūkas virspuse kļuvusi zeltaina un, iedurot koka irbulīti, tas paliek sauss.
Cepts ķirbis ar sēklām un zilo sieru
Sastāvdaļas: 1 neliels sviesta ķirbis, 1–2 ēdk. olīveļļas, šķipsniņa čili pulvera, 1 ēdk. ķirbju sēklu, 1 ēdk. saulespuķu sēklu, sauja viegli izmērcētu valriekstu, 80–100 g zilā siera.
Pagatavošana: cepamo pannu pārklāj ar cepampapīru. Sviesta ķirbi sagriež apmēram 1 cm biezās šķēlēs un vienā kārtā izkārto uz pannas. Apslaka ar olīveļļu, pārkaisa ar nelielu daudzumu čili pulvera un apber ar ķirbju un saulespuķu sēklām, kā arī sasmalcinātiem, iepriekš nedaudz izmērcētiem valriekstiem. Cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 180 °C temperatūrā 10–15 minūšu, līdz ķirbis kļūst mīksts un viegli zeltains. Pēc tam pārkaisa ar sadrupinātu zilo sieru un liek atpakaļ cepeškrāsnī vēl uz dažām minūtēm, līdz siers izkūst.
Pasniedz siltu – kā piedevu gaļas vai zivju ēdieniem, vai kā patstāvīgu maltīti kopā ar svaigiem salātiem.
Zefīru saldais ar aprikozēm un riekstiem
Sastāvdaļas: 200–250 g krāsainu zefīru, sauja krāsainas marmelādes, 6 kaltētas aprikozes, sauja riekstu, 400 ml saldā krējuma, želatīns.
Pagatavošana: kaltētās aprikozes un riekstus iepriekš iemērc siltā ūdenī, lai tie kļūtu tīri, mīksti un aromātiski. Pēc tam aprikozes sagriež nelielos gabaliņos, riekstus sasmalcina. Zefīrus un marmelādi sagriež gabaliņos. Visu sajauc kopā lielākā bļodā. Atsevišķi stingrās putās sakuļ saldo krējumu, tam pievieno sagatavoto, nedaudz atdzesēto želatīnu un rūpīgi iemaisa. Saldo krējuma masu sajauc ar zefīriem, marmelādi, aprikozēm un riekstiem. Masu liek formā vai stikla traukā un ievieto ledusskapī uz vairākām stundām, līdz deserts pilnībā saželē. Pasniedz atdzesētu, sagrieztu porcijās. Labu apetīti!
Daigas veselīga dzīvesveida noteikumi
- Sabalansēts uzturs, pašas gatavotas maltītes, ūdens.
- Sabalansēts darba režīms – četras darba dienas nedēļā.
- Kustība: katru rītu vingrojumi “pieci tibetieši”, joga, ziemā slēpošana, ķermeņa masāža vismaz reizi mēnesī.
- Kvalitatīvs miegs.
- Svaigs gaiss un sakārtota dzīves telpa.
Kas ir dalītais uzturs?
Dalītais uzturs ir ēšanas princips, kas paredz atsevišķi kombinēt noteiktas produktu grupas, lai atvieglotu gremošanu. Tā pamatideja – olbaltumvielas un ogļhidrātus neēst vienā maltītē.
Drīkst kombinēt: gaļu, zivis, olas ar dārzeņiem (īpaši lapu un neitrālajiem dārzeņiem).
Graudaugus vai kartupeļus ar dārzeņiem. Augļus ēst atsevišķi, ne kopā ar pamatēdienu. Ieteicami šādi ēdieni: makaroni + tomāti, paprika, burkāni, sēnes, kabači; pica + dārzeņi (gaļas vietā), sēnes un krējums (siera vietā); sviestmaize + avokado/tomāts; pīrādziņi + kāposti/sēnes; burkānu – zirnīšu sautējums saldā krējuma mērcē; dārzeņu sautējums + sēnes/trekns siers; kartupeļi + krējuma mērce; gaļa + kabači; gaļas/zivju ēdieni + svaigi dārzeņi, saldā krējuma mērce; grieķu salāti, vinegrets, dārzeņu zupas. Svarīgi padzerties pusstundu līdz 15 min pirms ēdienreizes vai stundu pēc.
Nav ieteicams vienā maltītē: gaļa kopā ar kartupeļiem, rīsiem vai maizi. Olbaltumvielas (gaļa, zivis, siers) kopā ar cieti saturošiem produktiem (kartupeļi, rīsi, griķi, kvinoja, auzu pārslas, makaroni, maize). Augļi kopā ar smagu, sātīgu ēdienu. Nevajag savienot saldumus ar ogļhidrātiem: pankūkas, baltmaize + ievārījums; cukura pievienošana biezputrai; rieksti + šokolāde. Nevajag savienot dažādu olbaltumvielu veidus: karbonāde + siers vai majonēze; omlete + gaļa vai desa; gaļas ēdiens + pupiņas; siera salāti + šķiņķis, vista; gaļas mērce + piens. Nevajag vienlaikus lietot dažādas izcelsmes taukus, piemēram, krējumu un olīveļļu.
Kas ir sabalansēts uzturs?
Sabalansēts uzturs ir ēšanas veids, kurā organisms ar pārtiku saņem visas nepieciešamās uzturvielas – olbaltumvielas, ogļhidrātus, taukus, vitamīnus, minerālvielas, šķiedrvielas un ūdeni – pareizās proporcijās un pietiekamā daudzumā. Tā mērķis nav tikai svara kontrole, bet arī laba pašsajūta, stabila enerģija, stipra imunitāte un veselīga vielmaiņa.
Sabalansēta uztura pamatnoteikumi
- Daudzveidība. Ikdienā jāiekļauj dažādas produktu grupas: dārzeņi, augļi, pilngraudi, kvalitatīvas olbaltumvielas (zivis, liesa gaļa, pākšaugi, olas), veselīgie tauki (olīveļļa, rieksti, sēklas, avokado).
- Dārzeņi katru dienu. Vismaz puse šķīvja – dārzeņi. Vēlams dažādu krāsu, lai uzņemtu plašāku vitamīnu klāstu.
- Pilngraudi baltmaizes vietā. Griķi, auzas, kvinoja, brūnie rīsi, pilngraudu maize nodrošina šķiedrvielas un ilgstošu sāta sajūtu.
- Mazāk pārstrādātu produktu. Samazināt pusfabrikātus, slēptos cukurus, pārmērīgu sāls daudzumu.
- Ūdens uzņemšana. Vidēji ~30 ml uz 1 kg ķermeņa svara dienā (piemēram, 70 kg cilvēkam ap 2 litriem).
- Regulāras maltītes un mērenas porcijas. 3–4 sabalansētas maltītes dienā, izvairoties no pārēšanās.
Daiga iesaka: grāmatas, kas palīdz izprast uztura nozīmi
Tims Spektors. “Ēdiens dzīvībai”;
Džiljena Makīta. “Kā ēdīsi. Tā dzīvosi”;
Džesija Inčauspija. “Glikozes revolūcija”.
Statistika (Slimību profilakses un kontroles centrs, Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums 2022)
Neinfekcijas slimības ir galvenais priekšlaicīgas nāves cēlonis pasaulē. Katru gadu no tām mirst 41 miljons cilvēku, kas ekvivalents 74% no visiem nāves gadījumiem pasaulē, no tiem 17 miljoni cilvēku mirst no neinfekcijas slimībām, nesasniedzot 70 gadu vecumu. Sirds un asinsvadu slimības izraisa lielāko daļu neinfekcijas slimību nāves gadījumu jeb 17,9 miljonus cilvēku gadā, kam seko ļaundabīgie audzēji – 9,3 miljoni, hroniskas elpceļu slimības – 4,1 miljons un diabēts – 2,0 miljoni (tajā skaitā diabēta izraisīti nieru slimību nāves gadījumi). Šīs četras slimību grupas veido vairāk nekā 80% no visiem neinfekcijas slimību izraisītiem priekšlaicīgas nāves gadījumiem.
Būtiska loma neinfekcijas slimību izplatībā iedzīvotājiem ir veselības riska faktoriem – smēķēšanai, neveselīgam uzturam, mazkustīgam dzīvesveidam, pārmērīgai alkohola lietošanai, kas noved pie liekās ķermeņa masas, paaugstināta arteriālā asinsspiediena, paaugstināta holesterīna un cukura līmeņa asinīs un tālāk pie nopietnas saslimšanas.