Arno Jundze Ogres bibliotēku raksturo kā izdevušos, siltu un dzīvu vietu, kur cilvēki ne tikai lasa, bet arī satiekas un pavada laiku. Sarunā ar Artusu Kaimiņu viņš uzsver, ka latviešu literatūrai nākotne būs, kamēr būs valoda un tauta, taču lasīšanu arvien vairāk apdraud digitālā vide, vājā lasītprasme un drukātās preses noriets. Vienlaikus viņš atgādina, ka bibliotēkas un ģimenes loma kļūst arvien svarīgāka, jo tieši lasīšana attīsta domāšanu un veido nākamo paaudzi.
Otrdiena, 14. aprīlis, 2026 20:05
VIDEO: Arno Jundze par lasīšanu 2056. gadā
Viņš pazīst gandrīz visus Latvijas rakstniekus. Bet ko pats rakstnieks Arno Jundze domā par nākotni – vai 2056. gadā mēs vēl lasīsim? Atbildes meklējam Ogrē, pasaules līmeņa bibliotēkā.