Savā sociālo tīklu kontā bijušais Valsts prezidents raksta:
"Šodien, sagaidot savu 60. dzimšanas dienu, neviļus gribas atskatīties uz noieto ceļu.
Dzīvē man ir bijusi iespēja piedzīvot daudz – vairāk, nekā jaunības gados jebkad būtu varējis iedomāties. Taču, jo vairāk gadu aiz muguras, jo skaidrāk saprotu, ka cilvēka dzīves vērtību nenosaka amati, tituli vai sasniegumi. To nosaka cilvēki, kurus sastopam savā ceļā, vērtības, kurām paliekam uzticīgi, un tas, ko atstājam aiz sevis.
Esmu pateicīgs par savām saknēm Madonā. Tieši tur pagāja mana bērnība, tur mācījos, iepazinu savu dzīves mīlestību, draudzību, darbu un atbildību. Madona man iedeva daudz vairāk nekā izglītību – tā iedeva raksturu, izturību un pārliecību, ka ar darbu un neatlaidību iespējams sasniegt vairāk, nekā sākumā šķiet iespējams.
Dzīves ceļš mani aizveda pa dažādiem ceļiem – no dabaszinātnēm līdz politikai, no ikdienas darba līdz atbildībai par valsti. Ir bijuši gan veiksmes brīži, gan pārbaudījumi, gan lēmumi, kuru sekas jūtamas vēl ilgi pēc to pieņemšanas. Taču katra pieredze ir palīdzējusi augt un labāk saprast, kas patiesi ir svarīgs.
Šodien visvairāk novērtēju ģimeni, draugus, kolēģus un visus cilvēkus, kuri dažādos dzīves posmos ir bijuši līdzās. Neviens ceļš nav ejams vienatnē, un par to esmu no sirds pateicīgs.
Sešdesmit gadi nav finiša taisne. Tie ir vēl viens atskaites punkts, kas ļauj novērtēt paveikto un ar interesi skatīties nākotnē. Joprojām ticu, ka Latvijā ir daudz labu cilvēku, daudz iespēju un daudz darbu, kurus vērts paveikt. Joprojām ticu, ka pieredzei ir nozīme tikai tad, ja tā tiek izmantota, lai palīdzētu citiem un darītu lietas labāk.
Paldies ikvienam, kurš ir bijis daļa no mana dzīves stāsta! Paldies par uzticēšanos, atbalstu, draudzību un reizēm arī par kritiku, kas palīdzējusi kļūt stiprākam!"