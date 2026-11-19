Viņš raksta: "Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā!
Sveicienam pievienoju video, kurā redzams kā es atradu savu vectēvu. Mans vectēvs bija pazudis no 1944.gada septembra. Tajā gadā piedzima mana māte un viņai bija tikai pāris mēneši, kad man vectēvs saprata, ka viņa neizturēs bēgļu gaitas, un viņš aizgāja aizstāvēt Bausku kā brīvprātīgais. Viņš ļoti vēlējās atriebt savu māsu, kura mira izsūtījumā bada nāvē. Vectēvu ievainoja aizstāvot Bausku un vairāk nekas nebija zināms par viņu vairāk kā 80 gadus.
Es finansiāli atbalstīju pieminekļa uzstādīšanu Bauskas aizstāvjiem. Tā kā vectēvs pazudis bez vēsts un viņa kapavieta nebija zināma, nolēmu viņa vārdu ierakstīt Lestenē, kritušo karavīru piemiņas sienā. Tad man Karavīru biedrības vadītājs Emīls Gailis pavaicāja ziņas, kuru man nebija. Dzimšanas datus no Bauskas luterāņu baznīcas man iegūt palīdzēja Raitis Ābelnieks, ar Ritvara Jansona palīdzību uzrakstījām vācu valodā vēstuli uz Vācijas arhīvu, kurā glabājas informācija par kritušajiem karavīriem. Mēneša laikā atnāca atbilde, ka vectēvs ievainots pie Bauskas un pārvests uz Rīgas hospitāli, kur miris, miršanas datums, apglabāts Rīgas 2.Meža kapos, ar kapu shēmu un kapavietas numuru.
1954. vai 1956.g. okupanti ar buldozeriem izpostīja šos kapus. Tādā veidā manu vectēvu mēģināja nogalināt otrreiz, cenšoties iznīcināt piemiņu par viņu. Šo R sektoru, kur apglabāts mans vectēvs, mēs varējām identificēt pēc kapličas, un tur pagājušajā gadā uzstādījām piemiņas krustu manam vectēvam Augustam Memmēnam.
Gribu pateikt paldies visiem tiem, kas piedalījās un palīdzēja atrast vectēvu. Emīlam Gailim, Raitim Ābelniekam, Ritvaram Jansonam, un tiem, kas palīdzēja uzstādīt piemiņas krustu un godināt manu vectēvu - Rīgas Domei, Rīgas kapu pārvaldei, tēlniekam Valtim Barkānam, mācītājam Mārtiņam Kalējam, dziesminiekam Armandam Birkenam, mani mātei Aijai Helmanei, manam brālēnam Dzintaram Memmēnam, kurš atbalstīja, manai sievai Janai Helmanei, kura visos šajos soļos bija kopā ar mani un sniedza atbalstu, kā arī visiem tiem, kuri savā aizņemtībā atrada laiku būt kopā ar mums. Tàda ir mana Latvija!
Es novēlu visiem, lai mums Latvijā ir daudz spēcīgas ģimenes ar kārtīgām dzimtas saknēm! Es jūtos ļoti gandarīts, ka man izdevās atrast vectēvu.
Novēlu saules mūžu Latvijai!
Darbi pār vārdiem!
Ar cieņu
Egils Helmanis."